Блогер Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома
Американская ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома.
Об этом она написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Лумер выдвинула свою кандидатуру
"Я была бы прекрасным пресс-секретарем. Я бы показывала президенту Трампу все доказательства. Я бы приносила свою папку, полную доказательств, на каждый брифинг", - написала она.
Кроме того, она опубликовала отретушированный снимок, на котором добавила себе светлые волосы, ведь и Кэти Захария, и ее предшественница Кэролайн Левитт - блондинки.
К фото она добавила подпись: "Я готова".
Что предшествовало
- Напомним, что Кэти Захария, которая всего пять дней назад стала пресс-секретарем Белого дома, лишилась должности. Вероятно, это связано с её неудачным первым брифингом 13 октября.
- Предыдущей пресс-секретаршей Белого дома была Кэролайн Левитт. Она ушла с должности, так как родила второго ребенка.
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+11 Green Bill #603485
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+10 Пікова дама
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+7 Green Bill #603485
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