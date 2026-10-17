РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15429 посетителей онлайн
Новости
5 194 38

Блогер Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома

Лора Лумер

Американская ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома.

Об этом она написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лумер выдвинула свою кандидатуру

"Я была бы прекрасным пресс-секретарем. Я бы показывала президенту Трампу все доказательства. Я бы приносила свою папку, полную доказательств, на каждый брифинг", - написала она.

Кроме того, она опубликовала отретушированный снимок, на котором добавила себе светлые волосы, ведь и Кэти Захария, и ее предшественница Кэролайн Левитт - блондинки.

К фото она добавила подпись: "Я готова".

Лора Лумер
Фото: Laura Loomer в соцсети Х

Читайте также: Новую пресс-секретаря Белого дома Захарию уволили с должности через 5 дней работы, - NYT

Что предшествовало

  • Напомним, что Кэти Захария, которая всего пять дней назад стала пресс-секретарем Белого дома, лишилась должности. Вероятно, это связано с её неудачным первым брифингом 13 октября.
  • Предыдущей пресс-секретаршей Белого дома была Кэролайн Левитт. Она ушла с должности, так как родила второго ребенка.

Читайте также: Соратница Трампа Лумер раскритиковала дизельное соглашение с РФ: Россия использует деньги, чтобы убивать украинцев

Автор: 

США (30791) Трамп Дональд (8448) Лумер Лора (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Я бы столько не выпил...

показать весь комментарий
17.10.2026 21:58 Ответить
+10
В неї немає шансів. Прихильники України рудому не потрібні..
показать весь комментарий
17.10.2026 22:05 Ответить
+7
Так кто-то считает, что и Трампон розум має...
показать весь комментарий
17.10.2026 22:03 Ответить

Загрузка...

 
 