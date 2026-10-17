Блогер Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома

Американская ультраправая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер выдвинула свою кандидатуру на должность пресс-секретаря Белого дома.

Об этом она написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Лумер выдвинула свою кандидатуру

"Я была бы прекрасным пресс-секретарем. Я бы показывала президенту Трампу все доказательства. Я бы приносила свою папку, полную доказательств, на каждый брифинг", - написала она.

Кроме того, она опубликовала отретушированный снимок, на котором добавила себе светлые волосы, ведь и Кэти Захария, и ее предшественница Кэролайн Левитт - блондинки.

К фото она добавила подпись: "Я готова".

Фото: Laura Loomer в соцсети Х

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Что предшествовало

Напомним, что Кэти Захария, которая всего пять дней назад стала пресс-секретарем Белого дома, лишилась должности. Вероятно, это связано с её неудачным первым брифингом 13 октября.

Предыдущей пресс-секретаршей Белого дома была Кэролайн Левитт. Она ушла с должности, так как родила второго ребенка.

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