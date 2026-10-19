Кремлю важно не завоевать страны Балтии или Польшу, главная идея - развалить НАТО, - экс-министр обороны Латвии Пабрикс

Главная цель Кремля — не захват стран Балтии или Польши, а развал НАТО и ослабление Запада.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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По его словам, когда живешь рядом с таким государством, как Россия, стоит всегда готовиться к худшему.

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"Тем более с нашей историей в Прибалтике, где у нас уже было такое вторжение. Мы не хотим, чтобы это повторилось. И это заставляет нас готовиться ко всему. Но, сказав это, я также должен отметить, что, пожалуй, главная идея в Кремле, у Путина, у российской элиты, если можно ее так называть, — это не завоевать Латвию, Эстонию, Литву или Польшу. Я думаю, что для них очень важно, чтобы такая организация, как НАТО, просто развалилась", — пояснил Пабрикс.

По мнению экс-министра обороны, Кремлю важно, чтобы Запад и Европа оказались в худшем положении, чем сама Россия.

"Потому что сама Россия — это же 2–3 % мировой экономики. И она не может нарастить собственные силы, чтобы влиять на глобальную политику, но она может ухудшить ситуацию для других. То есть если у тебя нет коров, а у соседа три, тогда нужно одну или две убрать — и будешь чувствовать себя лучше", — считает он.

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Также Пабрикс считает, что Россия будет продолжать эскалацию.

"Но эта эскалация, как мы видим, происходит не только против прибалтийских государств, но и по всей Европе, по всему миру. Где они видят возможность, там и наносят удар", — добавил экс-министр.

Полное интервью с экс-министром обороны Латвии Пабриксом доступно по ссылке.

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