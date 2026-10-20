Пересмотр системы бронирования даст лишь кратковременный эффект для мобилизации, – нардеп Федиенко

Реформа системы бронирования, над которой сейчас работает Кабинет Министров, не даст того должного эффекта, на который рассчитывают власти. Из-за возможного снижения лимитов бронирования и пересмотра статусов критичности для ряда предприятий и организаций отсрочку потеряют лишь несколько десятков тысяч мужчин, а такое количество военнообязанных ТЦК и так мобилизует в течение одного месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет народный депутат Александр Федиенко, комментируя возможные изменения в системе бронирования.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Кабмин может выиграть максимум месяц мобилизационного ресурса за счет тех, у кого есть бронь", — пишет парламентарий на своей странице в Facebook.

Отдельные вопросы у депутата вызывают заявления премьер-министра Сергея Корецкого о масштабах злоупотреблений с бронированием. В частности, глава правительства приводил пример предприятия, где из 100 забронированных работников лишь 20 якобы выполняют критически важные работы. Федиенко считает, что подобные случаи не отражают общей ситуации, а акцент на отдельных профессиях может создавать ложное представление.

"Сейчас нам пытаются подать информацию о сомелье, барменах, уборщиках (имеющих "бронь". — Ред.) и т. п. Но это очень небольшой процент. Обращаю внимание — после бронирования они уже будут на радаре", — подчеркивает Федиенко.

В то же время, по его убеждению, тех, кто находится в СОЧ, кто скрывается и вообще не состоит на воинском учете, – миллионы. И задача государства, говорит Федиенко, – установить их точное количество. "Откровенно говоря, это очень просто проверить. Достаточно взять реестры военнослужащих, реестр Государственной налоговой службы Украины, дальше – вопросы технические. (…) Никто из более чем 60 народных депутатов Верховной Рады Украины не выступает за то, что нам не нужно пополнять наши силы обороны — нужно. Но мы хотим знать, понимает ли Кабинет Министров Украины, сколько в Украине граждан этой категории — военнообязанных, которые не стоят на учете", — резюмирует нардеп.

Ранее представители бизнес-сообщества, в частности Украинский совет бизнеса, раскритиковали предложения Кабмина, касающиеся изменений в системе бронирования. Там заявили, что новые правила приведут к задержкам в выполнении государственных оборонных заказов, ремонте и восстановлении энергетической инфраструктуры, а также к задержкам с предоставлением жизненно необходимых услуг населению. Премьер Корецкий обещает доработать изменения и представить их уже к концу этой недели.