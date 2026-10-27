Рада продлила сроки оформления видов на жительство для иностранных военных

Верховная Рада приняла закон, продлевающий сроки оформления разрешений на временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства, служащих в Силах обороны Украины. Решение поддержали 282 народных депутата.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ. Соответствующие изменения предусматривает законопроект №16094, который профильный парламентский комитет ранее рекомендовал принять за основу и в целом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что изменится для иностранных военных

Закон касается иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Для военнослужащих, заключивших контракты до вступления в силу предыдущих изменений, срок обращения за видом на временное проживание продлевается с шести месяцев до одного года.

Те, кто заключает контракт по новым правилам, будут иметь три месяца законного пребывания в Украине для оформления необходимых документов.

Отдельным категориям военнослужащих, которые не успели оформить виды на жительство в установленный срок, разрешат урегулировать свой статус до 10 мая 2027 года.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, уволившиеся с военной службы без оформленного вида на жительство, смогут законно находиться в Украине еще три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год в Украину удалось привезти около 3 тыс. иностранных добровольцев при имеющейся очереди из десятков тысяч желающих, - Бутусов. ВИДЕО

Почему возникла необходимость изменить закон

Напомним, закон №4730-IX, вступивший в силу 10 мая 2026 года, ввел обязательное оформление разрешений на временное проживание для иностранных военнослужащих.

Те, кто заключил контракт ранее, должны были обратиться за документами до 10 ноября 2026 года. Однако из-за выполнения боевых задач и других обстоятельств часть военных могла не успеть этого сделать.

В парламенте подчеркивали, что продление сроков необходимо для того, чтобы военнослужащие не утратили законных оснований для пребывания в Украине.

Новые положения будут применяться после вступления принятого закона в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные военные в Украине: как оформить вид на жительство - разъяснения Минобороны