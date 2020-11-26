Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Пограничника, причастного к перемещению табачной контрабанды, накрыли правоохранители на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленников, за которым вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те же готовились к полету автожиром с целью перемещения сигарет в Румынию. Место вылета - на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.
Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области. Также установлено, что один из присутствовавших на месте происшествия является священнослужителем Московского патриархата.
Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.
Продолжаются следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву
Ну а насчет бизнеса - "з паршивої вівці хоч жмут вовни" (с)
за спижженый коптерконтрабанду, еще и премию себе выпишет.
Проблема в іншому - контрабандисти дрони облаштовують маячками. Не встигне і накуриться, як хата запалає...
Верхний винт к движку не подключен. Крутится свободно и по-сути выполняет роль крыла.
Карлсон сзади толкает эту хрень и оно как-то летит.
Мы в школьные времена пытались сделать такое чудо - главная проблема была лопасти.
А поскольку мы голожопые школьники денех на двигатель не имели - то привязывали это чудо к Жигулям и разгоняли его Оно даже взлетело. Но страшно было. Вовремя остановились
Та і про те, що ціна пачки ракових поличок в Україні зросте до цін ЄС було прийнято ще два з половиною роки тому.
Кілька років тому був у мене період без роботи (і відповідно фінансова дупа), тоді й "оцінив" оте контрабандне баділля. Фе, яка гидота!
а зараз нема кому ні прийняти, ні втілити
А Мусора замели за конкуренцію...