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Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Пограничника, причастного к перемещению табачной контрабанды, накрыли правоохранители на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленников, за которым вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те же готовились к полету автожиром с целью перемещения сигарет в Румынию. Место вылета - на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.

Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области. Также установлено, что один из присутствовавших на месте происшествия является священнослужителем Московского патриархата.

Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 01
Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 02
Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 03
Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов 04

Смтрите также: Пограничники поймали в "Борисполе" двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.

Продолжаются следственные действия.
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Топ комментарии
+13
Связь Московского патриархата с табачным бизнесом давняя. Еще в 90-е годы в Питере этим занимался Гундяйка, а крышевал его Путин.
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26.11.2020 12:34
+9
и служитель Мацковского сатаната..
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26.11.2020 12:32
+4
Так запусти пару зондов с сеткой между ними!
Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 4310
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26.11.2020 12:38
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молодцы...оснащаются современными способами передвижения Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 6662
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26.11.2020 12:31 Ответить
Это старый способ ))) Более современный это дроны )) Почти ежедневно в темноте над домом жужжат, кто то трудится не покладая рук ))
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26.11.2020 12:34 Ответить
Так запусти пару зондов с сеткой между ними!
Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 4310
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26.11.2020 12:38 Ответить
Друзья советовали устройство для переподчинении дронов )) Нот думаю, что там не только сигареты, поэтому "бизнес" продлится не долго ))
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26.11.2020 12:49 Ответить
Сложновато это устройство заиметь...
Ну а насчет бизнеса - "з паршивої вівці хоч жмут вовни" (с) Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 6474
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26.11.2020 13:14 Ответить
ну а потом вот такой "пилот" но уже в форме с "коллегами" придет сажать за спижженый коптер контрабанду, еще и премию себе выпишет.
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26.11.2020 13:48 Ответить
От-от... У старі часи у мисливців-"промисловиків" Русі було таке знаряддя - "перевісь"... Качки і гуси, летючи у вирій і повертаючись з нього, летіли, орієнтуючись по руслах річок (вони у нас, в основному, орієнтовані в меридіональному напрямі). На берегах ставили вишки, а на них закріплювали щось типу колодязних "журавлів". Між ними на канаті закріплювали сітку -"тристінку". Перельоти, в основному, йшли вночі. "Журавлі" з сіткою піднімали, і зграї птахів заплутувалися в них. Але ж тоді не знали водню, гуми для зондів, не мали легких синтетичних матеріалів для сіток...
Проблема в іншому - контрабандисти дрони облаштовують маячками. Не встигне і накуриться, як хата запалає...
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26.11.2020 13:57 Ответить
Весьма ненадежен. Да и шумный блин,его слышно километра за три,а ночью пожалуй за все десять
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26.11.2020 12:36 Ответить
Это довольно старая штука. Старше вертолёта
Верхний винт к движку не подключен. Крутится свободно и по-сути выполняет роль крыла.
Карлсон сзади толкает эту хрень и оно как-то летит.
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26.11.2020 13:14 Ответить
Да. Верхний винт раскручивается под воздействием встречного воздуха,создавая подьемную силу.
Мы в школьные времена пытались сделать такое чудо - главная проблема была лопасти.
А поскольку мы голожопые школьники денех на двигатель не имели - то привязывали это чудо к Жигулям и разгоняли его Оно даже взлетело. Но страшно было. Вовремя остановились
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26.11.2020 16:01 Ответить
и служитель Мацковского сатаната..
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26.11.2020 12:32 Ответить
З такими суперменами бамбас та крим авакав би за лічені дні звільнив би...
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26.11.2020 12:33 Ответить
Але ж у нього у відомстві зовсім інші пріоритети
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26.11.2020 12:34 Ответить
Связь Московского патриархата с табачным бизнесом давняя. Еще в 90-е годы в Питере этим занимался Гундяйка, а крышевал его Путин.
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26.11.2020 12:34 Ответить
Один зеленый мудак желает установить цену за пачку сигарет -200гр...... При реализации такого предложения ,контрабанду будут перевозить на баллистических ракетах.
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26.11.2020 12:40 Ответить
В конкретному випадку мова про контрабанду в країни ЄС.
Та і про те, що ціна пачки ракових поличок в Україні зросте до цін ЄС було прийнято ще два з половиною роки тому.
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26.11.2020 12:48 Ответить
Сие есть двустороннее движение...Не приходилось курить румынские? Без акциза везде выгодно!
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26.11.2020 12:54 Ответить
Румунські безакцизні? Бе-е-еее... Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 5979
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26.11.2020 12:57 Ответить
Для справки : Лучший в СССР табак выращивали в Абхазии и...Молдавии (читай в Румынии!) Именно их сорта (вроде "Золотое руно" ," Самсун 800",Аромат Вирджинии" шли на производство самых дорогих и престижных марок курева. Простолюдинов ,после махорки,потчевали сначала албанским ,а затем болгарским и индийским ,но они явно уступали в качестве. Единственные приличные сигареты (совмесное с США производство) Союз-Аполлон выпускали в Батуми и Кишиневе.
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26.11.2020 18:25 Ответить
Дякую за інфу )) Але щось мені підказує, що нинішній румунський та молдавський безакциз не має жодного відношення до тих елітних тютюнів...
Кілька років тому був у мене період без роботи (і відповідно фінансова дупа), тоді й "оцінив" оте контрабандне баділля. Фе, яка гидота!
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26.11.2020 19:10 Ответить
Коли в травні 2018-го було прийнято кабміном згадане мною рішення і відбулося перше здорожчання, я взагалі покинув палити після 26 років "стажу" курця.
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26.11.2020 12:59 Ответить
бо тоді було кому приймати рішення...
а зараз нема кому ні прийняти, ні втілити
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26.11.2020 16:07 Ответить
свой среди чужих
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26.11.2020 12:41 Ответить
"Священнослужитель" освобождал территорию Украины от сигарет,тем самым обеспечивал сохранность здоровья украинцев,("братьев").
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26.11.2020 12:50 Ответить
Про нормальні цигарки говорять ті, хто не курив нормальний тютюн.
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26.11.2020 14:19 Ответить
Чомусь згадався Far Cry 4 - там теж є ґавтожир (гірокоптер)... Зокрема на ньому зручно виконувати побічні місії "відтарабанити вантаж з пункту А в пункт В" Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 9355

Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 66
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26.11.2020 12:54 Ответить
Пограничник не выучил таблицу деления. Выучил, летал бы дальше на блоках примы.
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26.11.2020 12:55 Ответить
Тю, а де голова сільради чи якийсь депутат? На Закарпатті це норма - контрабандист прикордонник, поп і депутат
А Мусора замели за конкуренцію...
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26.11.2020 13:20 Ответить
А при австріяках у селі теж були шановані троє - піп, учитель і лікар... Часи змінилися, змінилися люди та їх інтереси ...
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26.11.2020 14:01 Ответить
+ жандарм
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26.11.2020 14:02 Ответить
може буть... Мені "вуйко", вчитель довоєнний, в Чопі, на вокзалі, казав про трьох... (Захоплювався моєю мовою: "Йой, паночку, як ви файно українською мовите... В нас так не вміють... австріяччина, мадярщина, полонізми...").
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26.11.2020 14:14 Ответить
Це піпец... тепер начальника поліції від церкви відлучать!
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26.11.2020 13:22 Ответить
А там, глядишь, и ракетная техника за перелетку курева возьмется.
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26.11.2020 13:38 Ответить
Гарна компашка)))
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26.11.2020 14:06 Ответить
Зажиточные погранцы скоро будут на пакетах переправлять контрабанду.
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26.11.2020 14:57 Ответить
 
 