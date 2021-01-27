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Россия до 2014 года потратила более $100 млрд на "помощь" Украине, - росСМИ. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

За последние двадцать лет российские власти потратили 609 миллиардов долларов из государственного бюджета на поддержку дружественных режимов в других странах и геополитические проекты.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на сведения из открытых источников и информацию от российских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

На первом месте - Беларусь. Ей предоставили 109 миллиардов долларов.

"На втором месте - Украина: на скидки, скрытые субсидии и госкредиты до 2014 года ушло свыше $100 млрд, по словам самих российских властей. Эксперты не смогли подтвердить "Новой" адекватность этих цифр, однако сделать более точные расчеты не представляется возможным из-за закрытости данных. Кроме того, Россия ежегодно тратит деньги на поддержку непризнанных республик: "ДНР", "ЛНР", Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Объем помощи за последние 5 лет, по нашим оценкам, мог составить $32 млрд. Сюда входят пенсии жителям, бесплатная электроэнергия для предприятий и прочие расходы", - говорится в публикации. Отмечается, что туда практически все поставляется бесплатно - "за счет российских налогоплательщиков".

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Кроме того, 224 миллиарда долларов российские власти потратили на энергетические проекты, вроде "Северного потока-2" или "Турецкого потока". Эксперты, опрошенные "Новой газетой", считают, что они вряд ли окупятся, поскольку являются "политически мотивированными", а большая часть средств на их реализацию ушла в "карман" подрядчикам. Сама Москва отрицает обвинения, что, к примеру, с помощью "Северного потока - 2" она стремится к политическому влиянию на ЕС, и называет газопровод исключительно экономическим проектом.

Также за последние двадцать лет Россия простила долгов на 116 миллиардов долларов. Из них 20 миллиардов - африканским странам, 12 миллиардов - Ирану, 11 - Северной Корее.

Журналисты "Новой газеты" подсчитали, что на деньги, которые за 20 лет российские власти потратили на геополитику, можно было бы построить 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого россиянина по 400 тысяч рублей.

Россия до 2014 года потратила более $100 млрд на помощь Украине, - росСМИ 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+38
Это они потратили на развал Украины и армии
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27.01.2021 23:12
+33
Зараз заплачу, кому давали в тих і питайте.
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27.01.2021 23:09
+26
ну,то такие инвесторы...со скрытыми кредитами Россия до 2014 года потратила более $100 млрд на "помощь" Украине, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9093.
кредитование своих сми против Украины тоже помощью считаете?
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27.01.2021 23:11
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Страница 2 из 2
Кацапы, всё что вам должна, по вашему набутылочному мнению, Украина - я вам прощаю. А вот за Крым и Донбасс, вы ответите, суки.
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28.01.2021 00:13 Ответить
Це ж скільки нужників можна було на рассєї побудувати!…
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28.01.2021 00:16 Ответить
яныку с мертвечуком кацапы помогали от пусть с них и спрашивают
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28.01.2021 00:29 Ответить
Да. На подкуп чиновников, формирование сети предателей - теперь ОПезаЖО мертветчука, на развитие коррупции, развал украинской армии, на антиукраинскую пропаганду, на скупку предприятий - может и потратила. Только толку с этого - деньги на ветер и Овощь в Ростове.
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28.01.2021 00:29 Ответить
а земразь у власти это не толк? Это реванш.
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28.01.2021 00:33 Ответить
плата за ЯО в карманы тех,кто его вам отдал., - а так,кацапье,зелупы вам все вернут,вместе с Украинской землей.
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28.01.2021 00:31 Ответить
От і чудово! Не будете давати нам гроші й заживете багато. Я за вас радий.
Карочє: москалі, йдіть нах.!
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28.01.2021 00:37 Ответить
Если все полностью посчитать, то рф не истратил на Беларусь ни единой копейки!
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28.01.2021 00:40 Ответить
Тю, теперь только 100)) А в 14-м про 200 рассказывали))) И про американские 5) Я все время у них спрашивал, зачем они не тем давали, что 5 перебило 200)))
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28.01.2021 00:42 Ответить
Вони «платять», бо багаті ще й наслухались Путяті!
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28.01.2021 00:47 Ответить
ВЛАСТЬ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ДЕЛАЛИ ГАЛИМЫЕ ОТКАТЫ КАК СКОРЕЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ !!! ТОЛЬКО УКРАИНА ПОГНАЛА ТУ ВЛАСТЬ И ОПРАВДАЛА СЕБЯ, А БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ !) А РОССИЯ -
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 7079
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28.01.2021 00:55 Ответить
Вон оно что значит - гениальный хозяйственник Лукашенко. Пропорционально населению - это если бы в Украину вбухали 450 млрд баксов. Казалось бы, можно было бы построить уже что-то вроде Польши и Дании - но нет, эти астрономические суммы позволяют лишь поддерживать стабильность с небольшим ростом и лояльный рф режим.
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28.01.2021 00:56 Ответить
Ну а про "100 млрд в Украину" - это конечно же неприкрытый звездеж. 7 лет уже как живем без единой копейки от них, и почему-то не заметили каких-то катастрофических экономических последствий, хотя Зе и команда очень стараются эту тенденцию поломать.
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28.01.2021 01:00 Ответить
Отдавалка у тебя там,Володя. В Ростове сидит. Ти ж у него и фури уже давно забрал с деньгами. Люди все видят,Володя!
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28.01.2021 03:38 Ответить
Вначале в 14м был просто камаз, потом камазы, теперь уже фуры пошли. Скоро вагоны, потом эшелоны. А лично я никакого возвращения не жду. Я эти 20 баксов, давно простил. Пусть будет от меня гуманитарная помощь любимой Украине.
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28.01.2021 05:54 Ответить
не жди...в 14 камаз, потом донбасс с крымом
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28.01.2021 06:39 Ответить
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 1431
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28.01.2021 11:47 Ответить
Вот когда с бутылочки слезешь петух, вот тогда и подумаем
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28.01.2021 05:45 Ответить
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3873
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28.01.2021 01:17 Ответить
А про деньги которые рашка своровала у республик после развала СССР-алмазный,золотой фонд,деньги сбербанка,зарубежная собственность,долги других стран перед СССР забыли?А также халявные цены оренды земли под базы ЧФ в Крыму,халявные ставки на транзит для рашогаза и его хранение в украинских хранилищах.Там в итоге если отминусовать то рашка нам ещё сотни миллардов должна будет.
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28.01.2021 01:26 Ответить
З якого ,Володя,ПЕРЕЛЯКУ тебе что-то Украина будет отдавать? Вот Украине тебе много еще впереди отдавать: от земель до компенсаций за все дерьмо,что ти ей наделал. Сам,Володя,понимаешь,за все дерьмо надо платить!
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28.01.2021 03:42 Ответить
Феерический *******, от мёртвого осла уши
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28.01.2021 05:46 Ответить
Володя повесь свои факти в туалете и развлекайся с ними в одиночку. Суд,Володя,поставил "точку" на всем твоем "желании", а тот,кто брал,у тебя под двертми сидит. С него и требуй,Володя!
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28.01.2021 04:00 Ответить
ты, и не доживешь, и не увидишь
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28.01.2021 06:41 Ответить
Тут вам любой скажет, что СССР, развалился из-за нерентабельного хозяйственного устройства и в связи с этим огромных по тем временам внешних долгов. С этими долгами после СССРа, россия вначале нулевых, рассчитывалась в гордом одиночестве. А за халявные ставки на транзит, Украина бьётся и сегодня, стараясь не допустить обходного газопровода по дну Балтики.
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28.01.2021 06:39 Ответить
Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3154
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28.01.2021 11:48 Ответить
Правильно,все должни вернутся к своей праматери....земле своего племени и не срать на чужую!
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28.01.2021 03:49 Ответить
Володя, желающие приедут. Украина никого не держит и не тормозит,кроме убийц украинцев и всяких ублюдков.
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28.01.2021 04:02 Ответить
Соснешь?
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28.01.2021 05:47 Ответить
а скільки кацапи заробили на Україні до 2014-ого року?
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28.01.2021 03:25 Ответить
Подивись,Володя,те що твої "скорпіони" недонарахували навпроти свого маразму.
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28.01.2021 04:06 Ответить
Один із чиновників Сересер 80- х років,що працював у Держстаті заявив,що по Криму,по оборонці для Сересер,у Статуправлінні велись справи ,в тому числі про те, скільки і чого планувалось і виконалось по усім обєктам де лібо. Там було і про те,у скільки росходів обходився Крим,не повірите,Україні. Він одне заявив,що підняття Криму Україні обійшлось в....загальну суму того,щоб побудувати міст через Атлантику від Англії до Ньюйорка. І це ще не все. До речі,всі ці справи були уже тоді засекречені і десь схрвані в сейфах Держохорони як Найособливо Таємні Документи. Володя,узнай,так чи ні? Брехунецць ти наш!
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28.01.2021 04:15 Ответить
Сдохни,расея!
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28.01.2021 05:25 Ответить
Аракис вы из него сделаете.
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28.01.2021 05:38 Ответить
А чего нет данных сколько ушло на олимпиаду и чемпионат мира по футболу? Сколько грохнули на крымский мост, на космодром "Восточный"? А сколько вбухали на корабли и подводные лодки? Сколько на разработку самолетов нового поколения военной и гражданской авиации? Сколько на разработку атомных ракетных двигателей? Сколько на новое тактическое гипперзвуковое оружие? Чего так однобоко отразили бюджетные бешеные расходы?
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28.01.2021 06:39 Ответить
Мдааа, какие же все таки глупые...эти русские налогоплательщики. Они даже не глупые, а ...абсолютно тупые. Это точно.
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28.01.2021 06:46 Ответить
Там у тебя в Ростове товарисч чалится, переговори с ним, он все отдаст, он сейчас сговорчивый.
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28.01.2021 07:05 Ответить
Да ну, а взятки 5-й колоне, чтобы разрушала Украину, тоже входят в эту помощь, тугрики всяким януковичам, медведчукам, бойкам, абрамовичам, новинским и иже с ними включили в "смету", или они телеканалы зомбирующие вату покупают за свои "кровные"?
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28.01.2021 07:31 Ответить
Якщо ці цифри ***** правда а не операція прикриття витрат на свої "палаци" то ось вам і відповідь за які гроші продавали Україну всі починаючи від комуняки кравчука і закінчуючи бандитом януковичем! Через пару років взнаємо за яку суму продали Україну сені з пасторами і баригами і скільки беруть сьогоднішні слуги агента ФСБ "козиря"! На превеликий жаль історія сьогоднішньої України це історія її розпродажі!!!
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28.01.2021 08:06 Ответить
надо дать ОТВЕТНЫЕ цифры, а Украина потратила на помощь росии 300 миллиардов долларов. ( не не долларов ЕВРО). Делов то.
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28.01.2021 08:16 Ответить
Так Дамбасс же до 14-го года кормил всю Украину ? Нээээ ? Рассия все-таки..... Аааааа....
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28.01.2021 08:40 Ответить
От этой помощи "кони дохнут" Как по мне до 2014 года Россия усилинными темпами разваливала Украину...Деньги шли на подкуп чиновников....работу ФСБ в Украине....На развал Украинской Армии.....На скупки и банкротство украинских предприятий....Ну и на ПРОПОГАНДУ по всем ТВ каналам.....и на многие другие гадости....Думаю на все это Россия потратила еще большую сумму...
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28.01.2021 09:00 Ответить
Да , на войну с Украиной потратили 85 млрд. долл, на покупку и последующее уничтожение украинских предприятий - 10 млрд.долл, остальное по мелочам - 1 млрд. Медведчуку на антиукраинскую деятельность, 1 млрд - другим агентам, 1 млрд хакерам, разрушающим украинские сети, 1 млрд на антиукраинскую пропаганду в мире и т.п. Смотришь, 100 млрд. долл и наберется.
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28.01.2021 09:07 Ответить
А какую скидку сделала Россия в 2009 г, когда заставила подписать Тимошенко договор на обязательную закупку 52 млрд кубов газа в год по цене 550 долл за тыщу кубов! Умереть - не встать!
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28.01.2021 09:11 Ответить
дорогие у витька были пеньки, а золотые обои пшонки вообще безценны Росія до 2014 року витратила понад $100 млрд на "допомогу" Україні, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 8498
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28.01.2021 09:21 Ответить
Вот любопытно, а сколько забрало и уворовало? Или нам пытаются внушить, что ***** тоже с "партии янелоха"?
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28.01.2021 09:47 Ответить
Мене більше цікавить, скільки ерефія заробила на українських ринках за останні сім років? У нас протягом всіх років війни спокійно продаються російські товари і функціонують російські торгівельні мережі та фінустанови. Посуті, йде фінансування агресії за рахунок сомої України.
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28.01.2021 10:42 Ответить
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

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юююю...
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28.01.2021 11:22 Ответить
А где потратили, в военторге ?
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28.01.2021 11:45 Ответить
И где же эти 103 млрд. до, которые якобы Россия потратила на Украину??? Скорее всего все эти затраты пошли на строительсво дворца путина в геленжике, и его бункера-дачи в Сочи , , а также на военные объекты , вокруг Сочи, при строительстве сооружений к олимпиаде 2014, а дурят россиян и все мировое сообщество о так называемой помощи Украине. Путин наоборот обогатился на 120 млрд. дол , за счёт цены на газ, . которую подписала эта дура Тимошенко!! Может немного денжат и получили эти так называемые представители КПСС Украины типа СИМоненко, Витренко и прочей коммунистической и социалистической мишуры за развал Украины изнутри!!!! Они и сейчас это активно делаю, вместе с бандой рабиновичей и медведчуков и прочей украинской нечисти!!
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28.01.2021 11:53 Ответить
Похоже, что цифири взяти с потолка самой бензоколонки. Все это: вилами по воде писано. Уже давно известно, что трупы своих, зажмуренных орков, нигде никогда не учитываются, как и не подсчитываются никем средства потраченные на войны. Берут, сколько есть. Короче, воюют как получается. Как меркельши платят за газ и нефть, так они и воюют. Цель оправдывает средства. Тактические и стратегические цели? - это не для них. У них все слиплось. Поставили своей целью, захват Украины: начинается накачка средствами агентуры, - подонков типа Медведчука, - они уже, на местах, распределяют по своим сексотам, до самого села (если что-то туда доходит). Много скопилось в Украине всякого отродья и его стукачей с открытыми клювами. Как можно определить сколько денег кацапы вложили в Медведчука? Считать сколько он пр*** со своей марчекой? Так и агенты помельче, своими муд...ми трясут; дай и им. Сколько дворцов под эту коррупцию отгрохали.
Это все тупые вбросы кацапов. Мол, они что-то там пишут, а агенты в Украине подписывают. От ссср деньги пачками всякая сволочь за рубежами получала; выбрасываемые с окон проезжающих автомобилей. Митинги антиамериканские, выборы коммунистов и так далее. Это можно посчитать?
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28.01.2021 12:37 Ответить
Смешная шутка.
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28.01.2021 12:58 Ответить
Ху#ла спросят: А где деньги, на йоршики потратили? А он им на спасение "бандеровцев" от холода и голода.
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28.01.2021 13:01 Ответить
У ***** ЦЕЛЫЕ ЗАЛЫ В ТРЕТЬЯКОВКЕ И ЭРМИТАЖЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВЫВЕЗЕННЫХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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28.01.2021 19:20 Ответить
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