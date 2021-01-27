Енин: Украина противостоит фальсификациям РФ в "делах" против наших военных
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Российская сторона и ее наемники на неподконтрольных территориях массово фальсифицируют уголовные производства против украинских военнослужащих и высшего военно-политического руководства Украины.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Енин сказал об этом, комментируя дела, которые Следственный комитет РФ расследует против более чем 300 украинских военных.
"Мы неоднократно сталкивались с попытками задержаний, задержаниями наших участников АТО, добровольцев на территории иностранных государств, злоупотреблениями возможностями Интерпола", - отметил Енин.
При этом он отмечает довольно успешную тактику украинских властей.
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"В подавляющем большинстве случаев нам удалось добиться как освобождения наших сограждан, так и возвращения их на Родину, вспомните хотя бы случай с сержантом Маркивым", - сказал заместитель главы МИД.
Говоря о новых обвинениях, выдвинутых в России против сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива, Енин напомнил, что за одно и то же событие нельзя привлечь дважды.
"Имея оправдательный приговор апелляционного суда в Италии, абсолютно надуманными кажутся обвинения, выдвинутые российской стороной", - заявил он.
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Енин добавил, что МИД не раз информировал Комиссию по контролю за файлами Интерпола, блокировал выставленные Россией "красные карточки", и в большинстве случаев ситуацию быстро урегулировали - люди восстанавливали свободу перемещения.
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