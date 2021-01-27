Єнін: Україна протидіє фальсифікаціям РФ у "справах" проти наших військових

Російська сторона та її найманці на непідконтрольних територіях масово фальсифікують кримінальні провадження проти українських військовослужбовців та вищого військово-політичного керівництва України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". Єнін сказав про це, коментуючи справи, які розслідує Слідчий комітет РФ щодо понад 300 українських військових.

"Ми неодноразово стикалися зі спробами затримань, затриманнями наших учасників АТО, добровольців на території іноземних держав, зловживаннями можливостями Інтерполу", — наголосив Єнін.

Водночас він наголосив на досить успішній тактиці української влади.

"У переважній більшості випадків нам вдалося домогтися як звільнення наших співгромадян, так і повернення їх на Батьківщину, згадайте хоча б випадок із сержантом Марківим", — заявив заступник глави МЗС.

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Говорячи про нові звинувачення, висунуті в Росії проти сержанта Національної гвардії Віталія Марківа, Єнін нагадав, що за одну і ту саму подію не можна притягнути двічі.

"Маючи виправдальний вирок апеляційного суду в Італії, абсолютно надуманими здаються звинувачення, висунуті російською стороною", - заявив він.

Єнін додав, що МЗС неодноразово інформував Комісії з контролю за файлами Інтерполу, і в переважній більшості випадків він досить швидко урегульовував ситуацію, блокував "червоні картки", які виставлялися російською стороною, і люди відновлювали свободу свого переміщення.