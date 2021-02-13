РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15817 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
8 529 12
Львов (4430) обвал (179)

Мужчина погиб в результате обвала здания во Львове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во Львове обрушилось одноэтажное здание. На месте спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину.

Об этом говорится в сообщении управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метрах.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина погиб в результате обвала здания во Львове 01

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Те що австрійці і поляки будували ще пару століть простоїть на відміну від украйонських новостроїв.
показать весь комментарий
13.02.2021 16:09
+1
Снеговую нагрузку при проектирование правильно рассчитывать нужно
показать весь комментарий
13.02.2021 16:33
+1
Царство небесное, соболезнование родным и близким.
показать весь комментарий
13.02.2021 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Те що австрійці і поляки будували ще пару століть простоїть на відміну від украйонських новостроїв.
показать весь комментарий
13.02.2021 16:09 Ответить
Слухай, кабаньо, а ти впевнене, що тобі на голову нічого не впаде?
показать весь комментарий
13.02.2021 16:47 Ответить
я таких криворуких як ви на будівництва не беру, тому впевнений
показать весь комментарий
13.02.2021 17:54 Ответить
Вже падало, он як тебе...
показать весь комментарий
13.02.2021 17:56 Ответить
Снег с крыши нужно вовремя убирать
показать весь комментарий
13.02.2021 16:18 Ответить
Снеговую нагрузку при проектирование правильно рассчитывать нужно
показать весь комментарий
13.02.2021 16:33 Ответить
При "проектировании" самодельной халабуды охранника? Я вас умоляю. К тому же, количество выпавшего снега во Львове, побило рекорд 13 года.
показать весь комментарий
13.02.2021 17:14 Ответить
У Львові внаслідок обвалу даху загинув охоронець закинутих нежитлових приміщень. Інцидент трапився у районі вул. Садової, 2а поблизу ринку «Новий».
https://zaxid.net/news/
показать весь комментарий
13.02.2021 17:38 Ответить
Невезуха.
показать весь комментарий
13.02.2021 16:56 Ответить
Таких пристройок у Львові на кожному кроці...Зробив навіс біля своєї квартири,поставив пару столиків - і вже бізнесмен,торгує кавою...Або місце під власну автівку під навісом приспособить...Люди бурчать,але не сильно,бо розуміють що зробили б так само...якби могли...Ну а влада задрочена активістами,їй не до навісів,у нас будинки в зоні ЮНЕСКО зводять напівлегально...
показать весь комментарий
13.02.2021 17:04 Ответить
будували Львів європейці, а псують його украйонці
показать весь комментарий
13.02.2021 17:56 Ответить
Царство небесное, соболезнование родным и близким.
показать весь комментарий
13.02.2021 18:46 Ответить
 
 