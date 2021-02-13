Мужчина погиб в результате обвала здания во Львове. ФОТО

Во Львове обрушилось одноэтажное здание. На месте спасатели достали из-под завалов погибшего мужчину.

Об этом говорится в сообщении управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метрах.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





