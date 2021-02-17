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приватизация (1038) продажа (472) тюрьма (817) ФГИУ (654) Малюська Денис (292)

Первую тюрьму выставили на продажу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Цена на Ирпенский исправительный центр стартует с 220 млн грн.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал он.

Малюська напомнил, что 70% полученных от продажи средств будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры. Еще 30% пополнят государственный бюджет.

На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы составляет 220 211 588 грн. Подать заявки на ее приобретение можно еще в течение 28 дней.

Также на Цензор.НЕТ: Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
- Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
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17.02.2021 00:18
+9
А что если выкупить эту зону и поселить туда Ермака, ЗЕбила, Подоляка и Люсю АРестович?! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 3898
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17.02.2021 00:16
+9
вся преступность переведена в госучреждения, тюрьмы можно продавать! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 5963 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 8889
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17.02.2021 08:07
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Правила форума Совет форумчан
А зря. Скоро тюрьмы нам ох как понадобятся! )))) Может, надо было просто ВИП-камеры на коммерческой основе организовать? Не? Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 2977
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17.02.2021 00:07 Ответить
да, тюрьмы для зебанутых нужны будут, как профилакторий...
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17.02.2021 00:09 Ответить
вся преступность переведена в госучреждения, тюрьмы можно продавать! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 5963 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 8889
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17.02.2021 08:07 Ответить
Ну правильно. Все бандиты и преступники теперь в ВР сидят. Ето какой то сюрр...
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17.02.2021 00:11 Ответить
сюрр - это клоун президент, а дупутаты шуты. Я такого даже в страшном сне представить не мог.
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17.02.2021 10:37 Ответить
а кто же этих бандитов навыбирал? не вы ли? любители экстрима))))
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17.02.2021 12:11 Ответить
а вона продається, як об'єкт нерухомості, чи як пенітенціарний заклад?
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17.02.2021 00:11 Ответить
Продаються , як об'єкт нерухомості , бо у зебілья гроші скінчилися !
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17.02.2021 00:42 Ответить
взагалі-то я так і гадав, але ж погодьтесь, що з їхньої замітки вітікає неоднозначний висновок
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17.02.2021 00:51 Ответить
Погоджуюсь - саме так .
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17.02.2021 01:55 Ответить
Это в Коцюбинськом, бывший ЛТП .. его уже раз 10 перепрофилировали под разные режимы и т.д. и т.п. навели марафет и на продажу.. (лучше бы продали землю под застройку а ИТК - снесли - там желающих много застроить, а СИЗО у нас в Украине хватает).. И Мне прикольно смотреть на тех людей кто там купил себе в новостройке новую квартиру - с видом с окна - на Тюрьму !!!
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17.02.2021 00:14 Ответить
- Сема, Вы помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы?
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
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17.02.2021 00:18 Ответить
Купуй, будуй, живи. Але мені чогось краще жити біля тюрми, чим мати квартиру на місці самої тюрми. Гірше тільки на цвинтарі.
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17.02.2021 11:53 Ответить
та ты покупай хоть напротив крематория - я не против...
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17.02.2021 13:48 Ответить
Я вже купив, це ти тут стогнешь про тюремну земельку.
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17.02.2021 13:58 Ответить
купуй ще .. на цвинтари..згодыться..
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17.02.2021 14:01 Ответить
Мені не треба, їж сам.
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17.02.2021 15:06 Ответить
ну так забери свои коменты, сверни в трубочку и засунь себе сам знаешь куда...
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17.02.2021 16:12 Ответить
Все, коцюбинський страдалец?
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17.02.2021 16:26 Ответить
капец... да ты шизофреник !!!
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17.02.2021 17:07 Ответить
Ну а кого ты хотел встретить на цензоре?
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17.02.2021 17:12 Ответить
Купит скорее всего бывший тамошний сиделец
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17.02.2021 00:15 Ответить
А что если выкупить эту зону и поселить туда Ермака, ЗЕбила, Подоляка и Люсю АРестович?! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 3898
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17.02.2021 00:16 Ответить
Я ЗА 👍🏼👍🏼👍🏼
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17.02.2021 00:43 Ответить
Еще про Мендель забыли, которая "одним твитом" такие вещи делает...
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18.02.2021 08:13 Ответить
Хотя может Мендель просто глупая... А вот Татаров...
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18.02.2021 08:16 Ответить
Продають разом з зеками?
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17.02.2021 00:16 Ответить
Можете малюську продадим? И стол.
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17.02.2021 00:30 Ответить
Судя по домам которые рядом, она уже давно продана, осталось оформить.
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17.02.2021 00:59 Ответить
Да, похоже она как то не вписывалась в те дома
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17.02.2021 08:53 Ответить
Эскобара на нас нет. Он бы купил и переоборудовал с виайпи румами, бассейнами, гольфполями и сексклубами.Кого то из нашего руководства пригласили бы дворецким. А кого то просто клованом.
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17.02.2021 01:08 Ответить
хіба шо будівлі окремо продавати, а не усе разом.
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17.02.2021 01:14 Ответить
Они там не нужны. Там Атлант застройкой занимается - думаю, что он и выкупит.
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17.02.2021 03:25 Ответить
шикарный охраняемый VIP комплекс высокие потолки метровые несущие стены
все ваши фантазии по перепланировке 200 квадратов кухня-студия и отдельный санузел на 20 человек
охраняемая стоянка с колючей проволокой во дворе 😀
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17.02.2021 03:07 Ответить
Если тюрьма женская - я подумаю Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 876
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17.02.2021 03:14 Ответить
а чего ограничений никаких нет ? её же снесут и застроят высотками.
когда цена упадет до 100т. гривен.
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17.02.2021 05:10 Ответить
На хріна нам тюрми,коли у нас лише підозри оголошують.☺
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17.02.2021 05:15 Ответить
При таком количестве вражеских агентов,стукачей и "консерв" в стране,-это неразумный шаг...
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17.02.2021 05:44 Ответить
Продайте тюрму Порошенку... Він там облаштує ВІП-камери, а коли прийде час, розселить там ваше "зелене кодло", за вкрадені ними ж, гроші... І розверне виробництво... Ні, не цукерок "Рошен"... А форми для наших солдат, поставки якої ви завалили, прийшовши до влади... А забезпечення харчуванням, опаленням буде "по вищому розряду", як у тюрмі Луїджі Вампа утримувався банкір Данглар... (для "ЗЕбілів", що не читали класики світової літератури - Дюма. "Граф Монте-Крісто". Т. 2. гл. ХVІІІ, "Прейскурант Луїджі Вампа").
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17.02.2021 06:35 Ответить
Ох и придурок
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17.02.2021 06:57 Ответить
Там можна облаштувати Центр для перевиховання українофобів і рашистів.
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17.02.2021 07:07 Ответить
А кто же сможет это все купить? Ась, зебилы? Поржали?
Богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее? Вывсёвретиииииии! Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 9749 Первую тюрьму выставили на продажу - Цензор.НЕТ 6003
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17.02.2021 07:08 Ответить
тренинги для депутатов надо в тюрьмах проводить а не в Трускавцах...
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17.02.2021 08:05 Ответить
Зверху формою схожа нв пентагон
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17.02.2021 08:07 Ответить
Тюрьма для Зебилов маловата
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17.02.2021 08:38 Ответить
20 тысяч квадратов примерно, по 10 тысяч за метр. Вообще глупо продавать как ЦИК. Админ будивлю, можно было отдельно продать. Остальное как инвест проект под застройку. Тогда и привлекательность была. А так купи, потом решай ещё с местными как построится. Купят в итоге решаловы
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17.02.2021 09:01 Ответить
Следаков купил, суд купил.
Осталось тюрьму прикупить.
Першу в'язницю виставили на продаж - Цензор.НЕТ 6615
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17.02.2021 09:10 Ответить
***** тюрьму+казино
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17.02.2021 09:18 Ответить
Личный ад для пропавших без вести 'неугодных' . Купит либо криминал либо олигарх, что соьственно одно и то же. Эпоха украинских Эскобаров.
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17.02.2021 09:47 Ответить
А где колаборантов держать будем?
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17.02.2021 10:36 Ответить
Колаборантів зелені покидьки чіпати не будуть , -тільки патріотів України !
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17.02.2021 11:35 Ответить
Знаменательное событие, за которое не грех и по голове дать не только малюску а и остальной челяди.
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17.02.2021 10:38 Ответить
Лозунг "Бандитам - тюрьмы" таки реализуется на практике!
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17.02.2021 10:55 Ответить
Зачем продавать? Скоро туда поселятся воры от "слуги народа". Весна ж не за горами...
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17.02.2021 11:33 Ответить
как символично: на месте этой тюрьмы вырастет несколько десятков 24-этажных тюрем, без дворов, парковок для машины и с картонными стенами. Это еще похлеще тюрьмы, поскольку за 40 метровую камеру прийдется еще и заплатить минимум 600 тыс грн
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17.02.2021 13:04 Ответить
Вроде как зона а не тюрьма, думаю различия должны знать.
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17.02.2021 15:22 Ответить
поселение ?
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17.02.2021 17:47 Ответить
От сейчас криминал тюремку хапанёт и будут туда прокуроров, судей, адвокатов высаживать. Место хлебное, а эти ну очень богаты нада делиться.
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17.02.2021 18:30 Ответить
слуги народа быстро хотят распрадать все тюрьмы что б их не посадили через 3 года когда они лишаться власти
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17.02.2021 23:42 Ответить
Столько комментов про Зебилов... Где те 73% голосовавших за них? Уже всё, сдулись?
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18.02.2021 08:15 Ответить
 
 