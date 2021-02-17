Первую тюрьму выставили на продажу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Цена на Ирпенский исправительный центр стартует с 220 млн грн.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал он.
Малюська напомнил, что 70% полученных от продажи средств будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры. Еще 30% пополнят государственный бюджет.
На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы составляет 220 211 588 грн. Подать заявки на ее приобретение можно еще в течение 28 дней.
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Топ комментарии
+21 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий17.02.2021 00:18
+9 Slava Chyrva
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+9 Alisa Korovieva
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- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
все ваши фантазии по перепланировке 200 квадратов кухня-студия и отдельный санузел на 20 человек
охраняемая стоянка с колючей проволокой во дворе 😀
когда цена упадет до 100т. гривен.
Богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее? Вывсёвретиииииии!
Осталось тюрьму прикупить.