Первую тюрьму выставили на продажу. ФОТО

Цена на Ирпенский исправительный центр стартует с 220 млн грн.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал он.

Малюська напомнил, что 70% полученных от продажи средств будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры. Еще 30% пополнят государственный бюджет.

На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы составляет 220 211 588 грн. Подать заявки на ее приобретение можно еще в течение 28 дней.

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