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Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем

Совместно с Фондом госимущества Минюст будет продавать на аукционах землю и помещения нефункционирующих учреждений исполнения наказаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, Минюст совместно с Фондом госимущества начинает спецпроект в рамках приватизации - продажу имущества бывших тюрем: одним из первых объектов, которые выставят на аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132).

"Объектами приватизации станет имущество нефункционирующих учреждений исполнения наказаний, которые находятся на этапе консервации. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

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"Одним из первых объектов, который будет выставлен на прозрачный аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132). Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского - анклаве Святошинского района Киева. Оно имеет 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27830,6 м²", - добавили в ведомстве.

Также готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии №48 и Южной исправительной колонии №51.
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Топ комментарии
+4
Что уже продавать уже нечего, за тюрьмы взялись ?
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05.02.2021 15:34
+3
Классика...
Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный
Пошёл по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету!
- Гони монету!
Монеты нет -
Иди в тюрьму!
Тюрьма закрыта
- Садись в корыто!
Корыта тоже нет нигде.
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05.02.2021 15:44
+1
Та продавайте,делов то.Малюська новых понастроит,пятизвездочных. Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем - Цензор.НЕТ 5531
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05.02.2021 15:35
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Правила форума Совет форумчан
Что уже продавать уже нечего, за тюрьмы взялись ?
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05.02.2021 15:34 Ответить
Та продавайте,делов то.Малюська новых понастроит,пятизвездочных. Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем - Цензор.НЕТ 5531
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05.02.2021 15:35 Ответить
Советы мечтали победить преступность и я рад, что Украина это сделала первая.
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05.02.2021 15:42 Ответить
Хай Порошенку продадуть... Він зробить там "євроремонт" і передасть в експлуатацію державі... Треба ж буде кудись "плісняву зелену" саджать... Не будувать же, "концтабір", як Луашенко...
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05.02.2021 15:42 Ответить
А стадіони для чого?
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05.02.2021 15:56 Ответить
А де ми будемо організовувать футбольні матчі? Пам"ятаю, у Піночета така "жопа приключилася", коли спортсмени світу відмовилися грать на столичному стадіоні, бо його, за кілька років до того, використовували в якості концтабору...
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05.02.2021 16:31 Ответить
А Малюську продавать не пробовали? Так, чтобы копняками поганять идиота. Я бы скинулся.
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05.02.2021 15:43 Ответить
Классика...
Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный
Пошёл по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету!
- Гони монету!
Монеты нет -
Иди в тюрьму!
Тюрьма закрыта
- Садись в корыто!
Корыта тоже нет нигде.
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05.02.2021 15:44 Ответить
тюрмы - сладенькое))
это не зоны в полях и селах
как правило все тюрмы в центральных районах городов....
так шо каторжанам теперь на этапах может и по неделям прийдется кататься))(
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05.02.2021 15:50 Ответить
Не чуди.
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05.02.2021 16:25 Ответить
забыл тебя спросить
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05.02.2021 19:25 Ответить
Ну, стадіонів у нас багато)))
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05.02.2021 15:55 Ответить
"В центре Коцюбинского - анклаве Святошинского района Киева". Незнали, що тюрма то самісінькій центр Коцюбинського, а ми думали, що центр десь у нас в парку. І анклав Святошинського району!!! Не якась там Київська область. Хто її купить?
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05.02.2021 16:21 Ответить
а земелька там по чем???
чудило
10к$ за сотку - это сегодня принесут кеш
и таких тюрем сотни
а лукьяновка в центре?
или тоже в жопе?
только изза одной можно и закон проголосовать
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05.02.2021 19:28 Ответить
Чудило, там цена космос. Земельку никто не продает, сараї продают. Уже год продают и пока ноль.
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05.02.2021 19:38 Ответить
Будем первым в мире государством без тюрем. Перевоспитывать будем доверием и добрым словом. Ну, да, помним: "с людьми надо помягше". Страна, победившая преступность! Бендер нервно курит в сторонке.
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05.02.2021 16:35 Ответить
ЗЕбилы не соображают, что если продадут тюрьмы, то отбывать им придется под открытым небом за колючей проволокой...
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06.02.2021 13:30 Ответить
 
 