Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем
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Совместно с Фондом госимущества Минюст будет продавать на аукционах землю и помещения нефункционирующих учреждений исполнения наказаний.
Как информирует Цензор.НЕТ, Минюст совместно с Фондом госимущества начинает спецпроект в рамках приватизации - продажу имущества бывших тюрем: одним из первых объектов, которые выставят на аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132).
"Объектами приватизации станет имущество нефункционирующих учреждений исполнения наказаний, которые находятся на этапе консервации. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
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"Одним из первых объектов, который будет выставлен на прозрачный аукцион, станет Ирпенский исправительный центр (№132). Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского - анклаве Святошинского района Киева. Оно имеет 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27830,6 м²", - добавили в ведомстве.
Также готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии №48 и Южной исправительной колонии №51.
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Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный
Пошёл по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету!
- Гони монету!
Монеты нет -
Иди в тюрьму!
Тюрьма закрыта
- Садись в корыто!
Корыта тоже нет нигде.
это не зоны в полях и селах
как правило все тюрмы в центральных районах городов....
так шо каторжанам теперь на этапах может и по неделям прийдется кататься))(
чудило
10к$ за сотку - это сегодня принесут кеш
и таких тюрем сотни
а лукьяновка в центре?
или тоже в жопе?
только изза одной можно и закон проголосовать