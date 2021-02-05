Мін'юст відправить із молотка майно колишніх в'язниць
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Спільно з Фондом держмайна Мін'юст продаватиме на аукціонах землю і приміщення нефункціонуючих установ виконання покарань.
Як інформує Цензор.НЕТ, Мін'юст спільно з Фондом держмайна починає спецпроєкт у межах приватизації - продаж майна колишніх в'язниць: одним з перших об'єктів, які виставлять на аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).
"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які перебувають на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе побудувати нові виправні установи європейського типу", - йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту.
"Одним з перших об'єктів, який буде виставлений на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132). Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського - анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 куб. м", - додали у відомстві.
Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.
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Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный
Пошёл по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету!
- Гони монету!
Монеты нет -
Иди в тюрьму!
Тюрьма закрыта
- Садись в корыто!
Корыта тоже нет нигде.
это не зоны в полях и селах
как правило все тюрмы в центральных районах городов....
так шо каторжанам теперь на этапах может и по неделям прийдется кататься))(
чудило
10к$ за сотку - это сегодня принесут кеш
и таких тюрем сотни
а лукьяновка в центре?
или тоже в жопе?
только изза одной можно и закон проголосовать