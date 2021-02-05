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Новини Суспільство
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аукціон (100) Ірпінь (320) Мін'юст (922) в'язниця (389)

Мін'юст відправить із молотка майно колишніх в'язниць

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мін'юст відправить із молотка майно колишніх в'язниць

Спільно з Фондом держмайна Мін'юст продаватиме на аукціонах землю і приміщення нефункціонуючих установ виконання покарань.

Як інформує Цензор.НЕТ, Мін'юст спільно з Фондом держмайна починає спецпроєкт у межах приватизації - продаж майна колишніх в'язниць: одним з перших об'єктів, які виставлять на аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).

"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які перебувають на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе побудувати нові виправні установи європейського типу", - йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту.

"Одним з перших об'єктів, який буде виставлений на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132). Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського - анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 куб. м", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська

Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Что уже продавать уже нечего, за тюрьмы взялись ?
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05.02.2021 15:34
+3
Классика...
Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный
Пошёл по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету!
- Гони монету!
Монеты нет -
Иди в тюрьму!
Тюрьма закрыта
- Садись в корыто!
Корыта тоже нет нигде.
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05.02.2021 15:44
+1
Та продавайте,делов то.Малюська новых понастроит,пятизвездочных. Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем - Цензор.НЕТ 5531
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05.02.2021 15:35
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Что уже продавать уже нечего, за тюрьмы взялись ?
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05.02.2021 15:34 Відповісти
Та продавайте,делов то.Малюська новых понастроит,пятизвездочных. Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем - Цензор.НЕТ 5531
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05.02.2021 15:35 Відповісти
Советы мечтали победить преступность и я рад, что Украина это сделала первая.
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05.02.2021 15:42 Відповісти
Хай Порошенку продадуть... Він зробить там "євроремонт" і передасть в експлуатацію державі... Треба ж буде кудись "плісняву зелену" саджать... Не будувать же, "концтабір", як Луашенко...
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05.02.2021 15:42 Відповісти
А стадіони для чого?
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05.02.2021 15:56 Відповісти
А де ми будемо організовувать футбольні матчі? Пам"ятаю, у Піночета така "жопа приключилася", коли спортсмени світу відмовилися грать на столичному стадіоні, бо його, за кілька років до того, використовували в якості концтабору...
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05.02.2021 16:31 Відповісти
А Малюську продавать не пробовали? Так, чтобы копняками поганять идиота. Я бы скинулся.
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05.02.2021 15:43 Відповісти
Классика...
Цыплёнок жареный,
Цыплёнок пареный
Пошёл по улице гулять.
Его поймали,
Арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету!
- Гони монету!
Монеты нет -
Иди в тюрьму!
Тюрьма закрыта
- Садись в корыто!
Корыта тоже нет нигде.
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05.02.2021 15:44 Відповісти
тюрмы - сладенькое))
это не зоны в полях и селах
как правило все тюрмы в центральных районах городов....
так шо каторжанам теперь на этапах может и по неделям прийдется кататься))(
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05.02.2021 15:50 Відповісти
Не чуди.
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05.02.2021 16:25 Відповісти
забыл тебя спросить
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05.02.2021 19:25 Відповісти
Ну, стадіонів у нас багато)))
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05.02.2021 15:55 Відповісти
"В центре Коцюбинского - анклаве Святошинского района Киева". Незнали, що тюрма то самісінькій центр Коцюбинського, а ми думали, що центр десь у нас в парку. І анклав Святошинського району!!! Не якась там Київська область. Хто її купить?
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05.02.2021 16:21 Відповісти
а земелька там по чем???
чудило
10к$ за сотку - это сегодня принесут кеш
и таких тюрем сотни
а лукьяновка в центре?
или тоже в жопе?
только изза одной можно и закон проголосовать
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05.02.2021 19:28 Відповісти
Чудило, там цена космос. Земельку никто не продает, сараї продают. Уже год продают и пока ноль.
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05.02.2021 19:38 Відповісти
Будем первым в мире государством без тюрем. Перевоспитывать будем доверием и добрым словом. Ну, да, помним: "с людьми надо помягше". Страна, победившая преступность! Бендер нервно курит в сторонке.
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05.02.2021 16:35 Відповісти
ЗЕбилы не соображают, что если продадут тюрьмы, то отбывать им придется под открытым небом за колючей проволокой...
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06.02.2021 13:30 Відповісти
 
 