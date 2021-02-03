Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська

Документи на приватизацію першої в'язниці вже передані до Фонду держмайна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми плануємо почати активні дії в цьому напрямку в лютому. Думаю, що про оголошення аукціонів буде повідомлено через два тижні. Документи на приватизацію першої в'язниці ми передали до Фонду держмайна. Думаю, перша в'язниця буде продана на початку березня поточного року", - зазначив глава Мін'юсту.

Також міністр розповів про надходження від платних камер і слідчих ізоляторів.

"Нині це більше ніж 2,2 млн гривень. І це суттєво перевищує всі наші витрати на обладнання таких в'язниць, на отримані кошти ми проводимо ремонти в безкоштовних камерах. Ця послуга дуже популярна, кількість платних камер в Київському СІЗО істотно збільшиться, це означає, що надходжень буде більше, і буде більше ремонтів безкоштовних камер", - додав Малюська.

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