Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська
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Документи на приватизацію першої в'язниці вже передані до Фонду держмайна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Ми плануємо почати активні дії в цьому напрямку в лютому. Думаю, що про оголошення аукціонів буде повідомлено через два тижні. Документи на приватизацію першої в'язниці ми передали до Фонду держмайна. Думаю, перша в'язниця буде продана на початку березня поточного року", - зазначив глава Мін'юсту.
Також міністр розповів про надходження від платних камер і слідчих ізоляторів.
"Нині це більше ніж 2,2 млн гривень. І це суттєво перевищує всі наші витрати на обладнання таких в'язниць, на отримані кошти ми проводимо ремонти в безкоштовних камерах. Ця послуга дуже популярна, кількість платних камер в Київському СІЗО істотно збільшиться, це означає, що надходжень буде більше, і буде більше ремонтів безкоштовних камер", - додав Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
Женские тюрьмы наверное по "услугам" будут специализироваться - отрабатывать так сказать барину свое содержание
у нас общество - мазохистов.
дуй в Канаду пока есть возмм.\\
Это 21 век или 18й?
Получается что, в личной тюрьме свои порядки будут, определяемые частным лицом?
Задерживать и удерживать в заключении - несколько разные вещи, не находите?
Или судья убьет вашу жену, предъявит "корочку" и потребует шоп вы ему заварил чай и открыл тушонку и сварил варенку.
В ОбМАНАХ та на Мальдивах в мульони разів
виГидніше!!
Не там будуєш...
🤑
после них останется от Украины один тлен....
ну ну.. я всегда знал что зебилы это дно, но что настолько даже и не подозревал
Укрепленная крепость с личной тюрьмой, а на "частную территорию" доступ посторонним запрещен.
Восемь с полтиной, Два !
Восемь с полтиной, Три !
Правосудие ПРОДАНО
І за яким принципом туди потраплятимуть ?
Там прайс-лист для різних видів камер чи злочинів ?
Охорона і решта персоналу як найматимуться ?
А контроль хто здійснюватиме ?
Де це одоробло Малюську підібрали ?
Чимось, крім розпродажу тюряг і СІЗО він іще займається по роботі ?