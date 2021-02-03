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Первая тюрьма может быть продана уже в начале марта, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первая тюрьма может быть продана уже в начале марта, - Малюська

Документы на приватизацию первой тюрьмы уже переданы в Фонд госимущества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - отметил глава Минюста.

Также министр рассказал о поступлениях от платных камер и следственных изоляторов.

"В настоящее время это больше, чем 2,2 млн гривен. И это существенно превышает все наши расходы на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга очень популярна, количество платных камер в Киевском СИЗО существенно увеличится, это означает, что поступлений будет больше, и будет больше ремонтов бесплатных камер", - добавил Малюська.

Также читайте: Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания не вступило в законную силу, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
такой практики нет ни в одной цивилизованной стране мира. Закон и условия для всех должны быть едины.
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03.02.2021 16:35
+5
Частная тюрьма - это как в фильме "Олдбой"? За определенную плату туда можно будет упрятать недруга лет на пятнадцать?
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03.02.2021 16:29
+4
та не торопись...вон сколько претендентов за сегодня повылезло...кто знает...мож пригодится)))
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03.02.2021 16:29
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Там тоже начнется такая тема?
Первая тюрьма может быть продана уже в начале марта, - Малюська - Цензор.НЕТ 9943
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03.02.2021 16:28 Ответить
та не торопись...вон сколько претендентов за сегодня повылезло...кто знает...мож пригодится)))
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03.02.2021 16:29 Ответить
Опзж викуповує...
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03.02.2021 17:06 Ответить
правильно... там еще реионтик - интернетик надобно...оно ж само по себе не сделается )))
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03.02.2021 17:08 Ответить
+
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03.02.2021 19:22 Ответить
Частная тюрьма - это как в фильме "Олдбой"? За определенную плату туда можно будет упрятать недруга лет на пятнадцать?
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03.02.2021 16:29 Ответить
В наших реалиях, это место с кучей бесплатных рабов.
Женские тюрьмы наверное по "услугам" будут специализироваться - отрабатывать так сказать барину свое содержание
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03.02.2021 16:52 Ответить
А речь идет о тюрьме как учереждении разве? Вроде речь шла именно о продаже здания и земли, типо неиспользованной, но находящейся в хорошем месте.
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03.02.2021 17:12 Ответить
Постройте в Украине хоть ОДНУ достойную тюрьму...Всякий может ошибитьса - так что сразу его калечить на всю жизнь? Перебывание в украинской тюрьме -это приговор....После этого мало кто способен вернуться в обычную жизнь...
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03.02.2021 16:31 Ответить
ясно то шо вы сказал - можно сказать миллион раз и .... получаем шо "сел за хлеб" = вышел упоротый урка.
у нас общество - мазохистов.
дуй в Канаду пока есть возмм.\\
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03.02.2021 16:36 Ответить
Главная суть реформы: выгодные участки продать под строительство ТРЦ ! Первая тюрьма может быть продана уже в начале марта, - Малюська - Цензор.НЕТ 5491
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03.02.2021 16:34 Ответить
Очень умно! Значит , пусть все остается так же: все лучшее тюрьмам!
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03.02.2021 16:49 Ответить
как там - "в Украине право на насилие имеет только государство"? а тут получется частное лицо владеет правом удержания человека за решеткой? это вобще законно? А как же статья за похищение и незаконноне лишение свободы? Может и полиция должна быть частной? это вообще ни в какие ворота не лезет. Что за феодализм?! Личные тюрьмы, личная охрана...
Это 21 век или 18й?
Получается что, в личной тюрьме свои порядки будут, определяемые частным лицом?
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03.02.2021 16:35 Ответить
такой практики нет ни в одной цивилизованной стране мира. Закон и условия для всех должны быть едины.
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03.02.2021 16:35 Ответить
Ну, взагалі то, згідно чинному українському законодавству "право на насилля" не є виключною прерогативою держави і бути не може. Бо це, порушує основоположні конституційні права громадянина на самооборону та громадське затримання. Там імунітет від правомірних дій громадян мають тільки іноземні дипломати, судді та депутати. Більше ніхто.
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03.02.2021 16:48 Ответить
но и право на насильное удержание человека частным лицом нет. Более того это криминальная статья.
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03.02.2021 16:49 Ответить
вчить закони. Ви можете утримувати підозрюваного до приїзду поліції, якщо він не суддя чи депутат.
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03.02.2021 16:52 Ответить
Закон
Задерживать и удерживать в заключении - несколько разные вещи, не находите?
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03.02.2021 16:56 Ответить
ахаха, да любой говнюк скажет - я судья или депутат и покажет распечатанную на принтере "корочку" - и шо?
Или судья убьет вашу жену, предъявит "корочку" и потребует шоп вы ему заварил чай и открыл тушонку и сварил варенку.
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04.02.2021 09:10 Ответить
Така чудова рехформа....
В ОбМАНАХ та на Мальдивах в мульони разів
виГидніше!!
Не там будуєш...
🤑
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03.02.2021 16:36 Ответить
казну нужно же чем то пополнять - земля, заводы, развалины голхозов - все приватизировано и распродано, на очереди менты и суды, хотя... деньги и так решают все
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03.02.2021 16:45 Ответить
о, там ленуська зеленская бидкалась, что мечтает коданить о своем жилье. Самое время включиться в торги за помещение
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03.02.2021 16:47 Ответить
Слуги Народа всё продают, даже то, что казалось бы нельзя продать..
после них останется от Украины один тлен....
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03.02.2021 16:49 Ответить
Просто, когда вы были у власти, вам не хватило ни ума, ни желания ни фантазии.
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03.02.2021 16:54 Ответить
вы считаете что красть и грабить страну это надо много ума и фантазии? ))
ну ну.. я всегда знал что зебилы это дно, но что настолько даже и не подозревал
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03.02.2021 17:54 Ответить
А где вы увидели воровство в данном случае? Ваши слова : "Слуги Народа всё продают, даже то, что казалось бы нельзя продать" Обвинения идут о продаже, но вывод- о воровстве. Что-то с головой? Или вам все-равно?
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03.02.2021 19:25 Ответить
а для чего они продают? для того что б свороваь вырученные деньги, не ужели так всё плохо с соображалкой?
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03.02.2021 22:22 Ответить
Ну так можно "досоображаться" до чего угодно. Вы, случайно, не чиновником были в прошлой жизни? У вас как-то все логично получается: не привычка -ли это???
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03.02.2021 22:30 Ответить
Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська - Цензор.НЕТ 3811
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03.02.2021 16:49 Ответить
европейская солидарность закупит всю тюрьму и сделает в ней камеры люкс
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03.02.2021 16:51 Ответить
Вы только представьте - напакуют "пропавшими без вести" частные тюрьмы - и потом ищи человека. А чем они там заниматься будут - может бдсм порно снимать, или заниматься "наказанием" по заказу от других "частных лиц" - не понятно. Инфраструктура то останется.
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03.02.2021 16:51 Ответить
это же мечта группировок 90х.
Укрепленная крепость с личной тюрьмой, а на "частную территорию" доступ посторонним запрещен.
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03.02.2021 16:52 Ответить
причом еще и вооруженная "по закону".
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03.02.2021 16:53 Ответить
А може бути і навпаки- виконання всіх побажань осудженого.
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03.02.2021 16:54 Ответить
Колумбиец построивший для себя тюрьму нормально в ней жил, причем туда ему доставляли тех кого он лично там же убивал.
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03.02.2021 18:13 Ответить
Когда распродажа ВСУ олигархам начнётся? - Зеленський виступив за приватні армії в Україні.
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03.02.2021 17:02 Ответить
Похоже, что иметь в собственности тюрьму его мечта.
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03.02.2021 17:14 Ответить
"БАНДИТАМ ТЮРМИ" - у власність.
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03.02.2021 17:23 Ответить
уроды все таки готовятся к отсидкам...
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03.02.2021 17:31 Ответить
Будут санатории для богатых сидельцев, с отгулами на волю по отдельному тарифу.
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03.02.2021 17:43 Ответить
Это какой-то бред. Надо Малюське построить частную тюрьму на одного человека и его туда посадить. Человеку с такой дебильной фамилией ничего толкового в голову прийти не может.
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03.02.2021 20:19 Ответить
Восемь с полтиной, Раз !
Восемь с полтиной, Два !
Восемь с полтиной, Три !
Правосудие ПРОДАНО Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська - Цензор.НЕТ 1062 Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська - Цензор.НЕТ 691
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03.02.2021 20:20 Ответить
Эскобар бы одобрил.
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03.02.2021 20:28 Ответить
Я просто відмовляюся у це вірити ...
І за яким принципом туди потраплятимуть ?
Там прайс-лист для різних видів камер чи злочинів ?
Охорона і решта персоналу як найматимуться ?
А контроль хто здійснюватиме ?

Де це одоробло Малюську підібрали ?
Чимось, крім розпродажу тюряг і СІЗО він іще займається по роботі ?
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04.02.2021 06:53 Ответить
 
 