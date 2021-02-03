Первая тюрьма может быть продана уже в начале марта, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Документы на приватизацию первой тюрьмы уже переданы в Фонд госимущества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил министр юстиции Денис Малюська.
"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - отметил глава Минюста.
Также министр рассказал о поступлениях от платных камер и следственных изоляторов.
"В настоящее время это больше, чем 2,2 млн гривен. И это существенно превышает все наши расходы на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга очень популярна, количество платных камер в Киевском СИЗО существенно увеличится, это означает, что поступлений будет больше, и будет больше ремонтов бесплатных камер", - добавил Малюська.
Пожалуйста, подождите...
Женские тюрьмы наверное по "услугам" будут специализироваться - отрабатывать так сказать барину свое содержание
у нас общество - мазохистов.
дуй в Канаду пока есть возмм.\\
Это 21 век или 18й?
Получается что, в личной тюрьме свои порядки будут, определяемые частным лицом?
Задерживать и удерживать в заключении - несколько разные вещи, не находите?
Или судья убьет вашу жену, предъявит "корочку" и потребует шоп вы ему заварил чай и открыл тушонку и сварил варенку.
В ОбМАНАХ та на Мальдивах в мульони разів
виГидніше!!
Не там будуєш...
🤑
после них останется от Украины один тлен....
ну ну.. я всегда знал что зебилы это дно, но что настолько даже и не подозревал
Укрепленная крепость с личной тюрьмой, а на "частную территорию" доступ посторонним запрещен.
Восемь с полтиной, Два !
Восемь с полтиной, Три !
Правосудие ПРОДАНО
І за яким принципом туди потраплятимуть ?
Там прайс-лист для різних видів камер чи злочинів ?
Охорона і решта персоналу як найматимуться ?
А контроль хто здійснюватиме ?
Де це одоробло Малюську підібрали ?
Чимось, крім розпродажу тюряг і СІЗО він іще займається по роботі ?