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Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания не вступило в законную силу, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Общество

Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания не вступило в законную силу, - Малюська

Решение ОАСК о признании противоправным постановления Кабмина "Вопросы украинского правописания" и его отмене не вступило в законную силу, соответственно, украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минюста, решение ОАСК об отмене украинского правописания не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку министерство подаст на него апелляционную жалобу.

"То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - подчеркнул Малюська.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Позор ОАСК", "Ироды в мантиях", - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания. ФОТОрепортаж

"Мы еще не получили судебное решение ОАСК и поэтому могу только догадываться относительно аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло. Скорее всего постановление КМУ было отменено по соображениям нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 процедуры во время его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление был признан неконституционным", - отметил министр.

Малюська добавил, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания остаются - его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.

Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Жаль. Бо дурня з цим новим правописом повна. Я ним точно не буду користуватися.
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01.02.2021 17:28
+2
Зато он очень понравился тем, кто ни читать, ни писать толком не в состоянии.
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01.02.2021 17:35
+1
за такую успешную службу малюське премию надо в студию или две, розовый костюмчик и красненькие кроссовки, шобы выглядел на все 100
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01.02.2021 17:23
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а на фуя это все нужно, ну хоть убейте не пойму
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01.02.2021 17:20 Ответить
Какая разница?
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01.02.2021 17:23 Ответить
Тут подробно
https://youtu.be/zYDTfbyAMSU
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01.02.2021 20:53 Ответить
за такую успешную службу малюське премию надо в студию или две, розовый костюмчик и красненькие кроссовки, шобы выглядел на все 100
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01.02.2021 17:23 Ответить
и зеленые трусы
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01.02.2021 17:24 Ответить
а труселя зачем или у него кружевные тока есть?
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01.02.2021 17:26 Ответить
так он с той тусовки, где у всех труселя в кружевах
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01.02.2021 17:42 Ответить
таким орлом по праву страна может гордиться - настоящий мужчинка
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01.02.2021 17:44 Ответить
Жаль. Бо дурня з цим новим правописом повна. Я ним точно не буду користуватися.
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01.02.2021 17:28 Ответить
Зато он очень понравился тем, кто ни читать, ни писать толком не в состоянии.
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01.02.2021 17:35 Ответить
Це вони вам сказали?
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01.02.2021 17:37 Ответить
Абсолютно, на соседней ветке люди, делающие в слове из трех букв по 4 ошибки.
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01.02.2021 17:43 Ответить
Як ти, відповідаючи на моє питання терміном "абсолютно"? Ти знаєш, що означає цей термін?
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01.02.2021 17:45 Ответить
Это министр юстиции?
Закон принят антиконстуционно. Точка, следовательно, он не вступил в действие и ты хоть в лигу сексменшин обращайся.
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01.02.2021 17:33 Ответить
"Відповідь на це запитання можна знайти в Наказі Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1033: у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання протягом п'яти років будуть використовуватися норми Українського правопису, які не зазнали змін. Тобто завдання, які стосуються норм Українського правопису, будуть ґрунтуватися тільки на тих усталених нормах, які не змінилися". https://testportal.gov.ua/buty-chy-ne-buty-novij-redaktsiyi-************-pravopysu-u-zno/
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01.02.2021 17:35 Ответить
Дивно виглядає у наказі від 29.07.19 пункт 9. Він суперечить пункту 1.
Навіщо відкладати оцінювання якості освіти на 5 років, якщо у наступному 2020 року новий правопис має вступити в силу з міркувань здорового глузду?
А саме: у цьому ж наказі в п. 7 наказано "структурним підрозділам МОН використовувати норми нової редакції Українського правопису під час підготовки нормативно-правових актів та інших документів. Забезпечити організацію розроблення методичних посібників із застосування Українського правопису в редакції 2019 року для вчителів закладів загальної середньої освіти, учасників освітнього процесу закладів вищої освіти."


Відкладати оцінювання означає, що, з одного боку вчителям треба викладати новий правопис по новим посібникам, бо вони вже прийдуть у школу, а з іншого боку тим же вчителям треба викладати старий правопис по старим посібникам, бо оцінювання буде йти по старому.
Тобто 5 років вчителям наказано ігнорувати новий правопис. І це при тому, що новий правопис майже не відрізняється від старого в тому сенсі, що для вивчення змін не потрібно 5 років.
Схоже, що спрацювало чиновницьке "как би чего нє вишло".
1. Утворити постійно діючу Міжвідомчу комісію із забезпечення впровадження нової редакції Українського правопису.

9. Українському центру оцінювання якості освіти упродовж п'яти років у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання використовувати норми Українського правопису, які не зазнали змін.
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01.02.2021 18:47 Ответить
А навіщо відміняти коли із такими темпами нашого керівництва ми на порозі до переходу на кацапский язык.
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01.02.2021 17:36 Ответить
"З ухваленням рішення або ухвали судом апеляційної інстанції рішення або ухвала суду першої інстанції втрачають свою чинність"
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01.02.2021 17:46 Ответить
вам больше нечем заняться??????????
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01.02.2021 17:58 Ответить
 
 