Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания не вступило в законную силу, - Малюська
Новости Цензор.НЕТ Общество
Решение ОАСК о признании противоправным постановления Кабмина "Вопросы украинского правописания" и его отмене не вступило в законную силу, соответственно, украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Минюста, решение ОАСК об отмене украинского правописания не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку министерство подаст на него апелляционную жалобу.
"То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - подчеркнул Малюська.
"Мы еще не получили судебное решение ОАСК и поэтому могу только догадываться относительно аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло. Скорее всего постановление КМУ было отменено по соображениям нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 процедуры во время его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление был признан неконституционным", - отметил министр.
Малюська добавил, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания остаются - его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.
Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/zYDTfbyAMSU
Закон принят антиконстуционно. Точка, следовательно, он не вступил в действие и ты хоть в лигу сексменшин обращайся.
Навіщо відкладати оцінювання якості освіти на 5 років, якщо у наступному 2020 року новий правопис має вступити в силу з міркувань здорового глузду?
А саме: у цьому ж наказі в п. 7 наказано "структурним підрозділам МОН використовувати норми нової редакції Українського правопису під час підготовки нормативно-правових актів та інших документів. Забезпечити організацію розроблення методичних посібників із застосування Українського правопису в редакції 2019 року для вчителів закладів загальної середньої освіти, учасників освітнього процесу закладів вищої освіти."
Відкладати оцінювання означає, що, з одного боку вчителям треба викладати новий правопис по новим посібникам, бо вони вже прийдуть у школу, а з іншого боку тим же вчителям треба викладати старий правопис по старим посібникам, бо оцінювання буде йти по старому.
Тобто 5 років вчителям наказано ігнорувати новий правопис. І це при тому, що новий правопис майже не відрізняється від старого в тому сенсі, що для вивчення змін не потрібно 5 років.
Схоже, що спрацювало чиновницьке "как би чего нє вишло".
1. Утворити постійно діючу Міжвідомчу комісію із забезпечення впровадження нової редакції Українського правопису.
9. Українському центру оцінювання якості освіти упродовж п'яти років у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання використовувати норми Українського правопису, які не зазнали змін.