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Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание, - адвокаты

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Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание, - адвокаты

Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Дмитрий Ильченко.

"Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом "новом правописании". Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марту вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. Также при рассмотрении выяснилось, что у "языковой комиссии" были существенные споры и она не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой он был утвержден правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - написал он.

По словам адвоката решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию.

"Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от ее искажения в пользу Региональные диалектов", - добавил адвокат.

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Также данную информацию подтвердил и адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram.

"Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резулятивную часть", - написал он.

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

16 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

В производстве Окружного административного суда города Киева уже находится дело об обжаловании украинского правописания в новой редакции по иску матери семиклассницы к Кабинету министров Украины. В этом деле судом уже было проведено два подготовительных заседания.

Проект правописания доступен на сайте Министерства образования и науки.

Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание, - адвокаты 01
Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание, - адвокаты 02
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Топ комментарии
+31
Атени замість російських Афін це абсолютно природньо та правильно. Афіни це неправильний переклад на українську. Блатний жаргон феня походить від російського перекладу Атен - Афіни. Лубочні торговці які були головним кримінальним елементом дикунської росії називали себе греками - афенськими людьми, а свій кримінальний суржик - фенею, мовою афенських людей. Тьху гидота. Правильно Атени бо це більш автотентічно передає звучання грецького міста.
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28.01.2021 15:09
+28
Ну яка може бути Марфа в Україні, ми ж не москалі! Марта правильний переклад!
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28.01.2021 15:10
+26
За таким принципом можна докотитися, що в нас суржик стане офіційною мовою. Капець. Нашій владі немає чим зайнятися. Є українська мова. Звісно вона не стала. Звісно вона розвивається. Але привʼязувати її до певних діалектів різних регіонів це дурість. Так її взагалі втратити можна.
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28.01.2021 15:08
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Перевірив за твоєю порадою підписників - від кількості аж "охрінів" - особливо від твоїх )))) Так що , на жаль, нічим ти мене вразити не змогло , кацапенятко , сходи сам на прутня та і заспокойся!
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01.02.2021 16:47 Ответить
А мои здесь каким боком, клоун? У человека, за которого вступился я вообще-то аж 318 подписчиков. И на форуме она давно. Форумчане ее знают. А пойти я туда никак не могу, потому как там уже место тобой занято.
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01.02.2021 17:03 Ответить
Ты вообще читаешь, на какой коммент она ответила? Кацапское чудо возрадовалось отмене буквы ґ. Хотя эту букву ввели в начале 90-х и отменять никто не собирался. Но кто-то застрял в совке и возрадовался. На что ему вполне резонно ответила Mora Zfayfer. Но до некоторых слишком туго информация доходит.
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01.02.2021 01:33 Ответить
Черговий "новий" "правопис" придумають через рік ? два ?

Комусь свіженькому звання чи премію захочеться отримати ?

Що ці "мовознавці" розказували про свою "роботу" від 2002 року ?
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29.01.2021 07:48 Ответить
Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне.

Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.

свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
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29.01.2021 08:22 Ответить
А я українець і я жодногоь разу ні від кого не чув "павза, етер чи Атени"... це суто політичне рішення. Люди так не розмовляють.
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29.01.2021 08:34 Ответить
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