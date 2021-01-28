Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание, - адвокаты

Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Дмитрий Ильченко.

"Только что Окружной административный суд города Киева удовлетворил наш иск и отменил Постановление КМУ о так называемом "новом правописании". Напоминаю, это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марту вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией. Также при рассмотрении выяснилось, что у "языковой комиссии" были существенные споры и она не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой он был утвержден правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - написал он.

По словам адвоката решение вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию.

"Напоминаю, что иск был направлен на защиту украинского языка от ее искажения в пользу Региональные диалектов", - добавил адвокат.

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Также данную информацию подтвердил и адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram.

"Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резулятивную часть", - написал он.

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

16 сентября 2019 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

В производстве Окружного административного суда города Киева уже находится дело об обжаловании украинского правописания в новой редакции по иску матери семиклассницы к Кабинету министров Украины. В этом деле судом уже было проведено два подготовительных заседания.

Проект правописания доступен на сайте Министерства образования и науки.



