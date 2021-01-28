Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис, - адвокати

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий український правопис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Дмитро Ільченко.

"Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий "новий правопис". Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", "проєкт" та Марту замість Марфи. Підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. Також під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни фактично на колінах", - написав він.

За словами адвоката, рішення набуває чинності після його апеляційного перегляду, якщо КМУ подасть апеляцію.

"Нагадую, що позов був направлений на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів", - додав адвокат.

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Також цю інформацію підтвердив і адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram.

"Щойно ОАСК скасував постанову про затвердження українського правопису за нашим позовом. Трохи пізніше пришлю резулятивну частину", - написав він.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

16 вересня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про визнання незаконною та скасування Постанови Уряду №437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис у новій редакції.

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва вже перебуває справа про оскарження українського правопису в новій редакції за позовом матері семикласниці до Кабінету Міністрів України. У цій справі судом вже було проведено два підготовчі засідання.

Проєкт правопису доступний на сайті Міністерства освіти і науки.



