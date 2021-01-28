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Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис, - адвокати

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Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис, - адвокати

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий український правопис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Дмитро Ільченко.

"Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий "новий правопис". Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", "проєкт" та Марту замість Марфи. Підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. Також під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни фактично на колінах", - написав він.

За словами адвоката, рішення набуває чинності після його апеляційного перегляду, якщо КМУ подасть апеляцію.

"Нагадую, що позов був направлений на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів", - додав адвокат.

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Також цю інформацію підтвердив і адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram.

"Щойно ОАСК скасував постанову про затвердження українського правопису за нашим позовом. Трохи пізніше пришлю резулятивну частину", - написав він.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

16 вересня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про визнання незаконною та скасування Постанови Уряду №437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис у новій редакції.

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва вже перебуває справа про оскарження українського правопису в новій редакції за позовом матері семикласниці до Кабінету Міністрів України. У цій справі судом вже було проведено два підготовчі засідання.

Проєкт правопису доступний на сайті Міністерства освіти і науки.

Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис, - адвокати 01
Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис, - адвокати 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Атени замість російських Афін це абсолютно природньо та правильно. Афіни це неправильний переклад на українську. Блатний жаргон феня походить від російського перекладу Атен - Афіни. Лубочні торговці які були головним кримінальним елементом дикунської росії називали себе греками - афенськими людьми, а свій кримінальний суржик - фенею, мовою афенських людей. Тьху гидота. Правильно Атени бо це більш автотентічно передає звучання грецького міста.
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28.01.2021 15:09
+28
Ну яка може бути Марфа в Україні, ми ж не москалі! Марта правильний переклад!
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28.01.2021 15:10
+26
За таким принципом можна докотитися, що в нас суржик стане офіційною мовою. Капець. Нашій владі немає чим зайнятися. Є українська мова. Звісно вона не стала. Звісно вона розвивається. Але привʼязувати її до певних діалектів різних регіонів це дурість. Так її взагалі втратити можна.
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28.01.2021 15:08
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Перевірив за твоєю порадою підписників - від кількості аж "охрінів" - особливо від твоїх )))) Так що , на жаль, нічим ти мене вразити не змогло , кацапенятко , сходи сам на прутня та і заспокойся!
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01.02.2021 16:47 Відповісти
А мои здесь каким боком, клоун? У человека, за которого вступился я вообще-то аж 318 подписчиков. И на форуме она давно. Форумчане ее знают. А пойти я туда никак не могу, потому как там уже место тобой занято.
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01.02.2021 17:03 Відповісти
Ты вообще читаешь, на какой коммент она ответила? Кацапское чудо возрадовалось отмене буквы ґ. Хотя эту букву ввели в начале 90-х и отменять никто не собирался. Но кто-то застрял в совке и возрадовался. На что ему вполне резонно ответила Mora Zfayfer. Но до некоторых слишком туго информация доходит.
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01.02.2021 01:33 Відповісти
Черговий "новий" "правопис" придумають через рік ? два ?

Комусь свіженькому звання чи премію захочеться отримати ?

Що ці "мовознавці" розказували про свою "роботу" від 2002 року ?
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29.01.2021 07:48 Відповісти
Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне.

Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.

свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
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29.01.2021 08:22 Відповісти
А я українець і я жодногоь разу ні від кого не чув "павза, етер чи Атени"... це суто політичне рішення. Люди так не розмовляють.
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29.01.2021 08:34 Відповісти
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