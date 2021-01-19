В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська
В "модельной тюрьме", которую планируется запустить в Украине в следующем году, будут апробированы лучшие европейские практики и будет применяться новый подход как к персоналу, так и к заключенным.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам руководителя Минюста, акцент будет на том, чтобы человек, находящийся в заключении, привыкал к обычной жизни.
"Сейчас в тюрьме заключенный, наоборот, отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он или сидит в камере, или на час выходит на улицу "потыняться" по дворику . это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация. Он не готов к нормальной жизни. А в Северной Европе действует принцип нормальности, то есть человек должен, например, сам считать какие-то свои деньги, сам их зарабатывать, сам готовить себе еду", - пояснил министр юстиции.
По его словам, в тюрьмах изменят и систему охраны по периметру. В "модельной тюрьме" будет внедрена динамическая охрана, когда сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри. Как в Европе, где повседневным занятием является игра заключенных и охранников в футбол.
"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже много людей уволено. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не увольняем людей просто так, мы увольняем для того, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется (работать в пенитенциарной системе - ред.). Это тоже было сделано. Мы будем стремиться избавляться от всего, что нам не нужно, от всего, что не является эффективным, и может быть заменено компьютером", - подчеркнул глава Минюста.
Малюска добавил, что новые следственные изоляторы будут построены под Киевом и Львовом, в Министерстве юстиции уже взялись за подготовку проектно документации.
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Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
а может тогда уж (раз пошла такая мода) начинать с СИЗО ? где только еще подозреваемые годами парятся?
https://fun.tochka.net/ua/pictures/80877-shokiruyushchaya-taliya-ioany-spangenberg/ Шокуюча талія Іоани Спангенберг
Як же так ?
Тут про його "звитяги" регулярно пишуть.
І фотки тулять.
Персонаж, звичайно, =фантастичний=.
годик два подкормился приоделся, денжат заработал и на свободу все как в западных странах.
США Флорида, в'язні будують дороги, прибирають місто, роблять важку роботу.
В'язень повинен відробляти не тільки своє утримання, а й шкоду яку заподіяв.
Вся реформа молюска с водится к одному: попереносить сизо за город, чтобы продать выгодные участки в городах! Это точно реформа?