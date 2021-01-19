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В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська

В Украине появится

В "модельной тюрьме", которую планируется запустить в Украине в следующем году, будут апробированы лучшие европейские практики и будет применяться новый подход как к персоналу, так и к заключенным.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам руководителя Минюста, акцент будет на том, чтобы человек, находящийся в заключении, привыкал к обычной жизни.

"Сейчас в тюрьме заключенный, наоборот, отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он или сидит в камере, или на час выходит на улицу "потыняться" по дворику . это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация. Он не готов к нормальной жизни. А в Северной Европе действует принцип нормальности, то есть человек должен, например, сам считать какие-то свои деньги, сам их зарабатывать, сам готовить себе еду", - пояснил министр юстиции.

По его словам, в тюрьмах изменят и систему охраны по периметру. В "модельной тюрьме" будет внедрена динамическая охрана, когда сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри. Как в Европе, где повседневным занятием является игра заключенных и охранников в футбол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году будет приватизировано не менее четырех тюрем, - Малюська

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже много людей уволено. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не увольняем людей просто так, мы увольняем для того, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется (работать в пенитенциарной системе - ред.). Это тоже было сделано. Мы будем стремиться избавляться от всего, что нам не нужно, от всего, что не является эффективным, и может быть заменено компьютером", - подчеркнул глава Минюста.

Малюска добавил, что новые следственные изоляторы будут построены под Киевом и Львовом, в Министерстве юстиции уже взялись за подготовку проектно документации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сумма поступлений от платных камер в СИЗО превысила 2 млн гривен, - Малюська. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минюст (1749) тюрьма (822) пенитенциарная служба (205) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+12
Це зелені блазні собі на майбутнє таке планують?
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19.01.2021 22:03
+7
не модельная, а "блатная", для своіх, навродє "красних" зон
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19.01.2021 22:03
+4
І воно завідувач по юстиції?
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19.01.2021 22:06
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Це зелені блазні собі на майбутнє таке планують?
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19.01.2021 22:03 Ответить
От сумы и тюрьмы не зарекайся!
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20.01.2021 10:53 Ответить
не модельная, а "блатная", для своіх, навродє "красних" зон
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19.01.2021 22:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787

https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 Evgeniy 25% https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 @Evgeniy94131787 https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787/status/1351621685632491520 31 мин

Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
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19.01.2021 22:36 Ответить
І воно завідувач по юстиції?
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19.01.2021 22:06 Ответить
У нынешнего зеленого "министра юстиции" - дна нет, как и совести.
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19.01.2021 22:08 Ответить
лучшие европейские практики средневековья
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19.01.2021 22:08 Ответить
Готовятся)
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19.01.2021 22:14 Ответить
У нас хоть одна реформа проводится в тюрьме, остальное все откатилось взад, надо было так на плакатах зеленых писать весна прийде создадим модельные тюрьмы
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19.01.2021 22:16 Ответить
т.е. их в тюрьму садят не в наказание для...грубо говоря - исправления... а отдохнуть от делов уголовно-наказуемых... в трехзвездочном отеле...повышенной комфортности...
а может тогда уж (раз пошла такая мода) начинать с СИЗО ? где только еще подозреваемые годами парятся?
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19.01.2021 22:18 Ответить
Этот идиот все никак не угомонится... Господи, как же огромен Твой зверинец...
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19.01.2021 22:21 Ответить
зе.банько
В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 490
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19.01.2021 22:22 Ответить
цэ перемога. па крайний мере хоть в турме жысть улучшаецца...
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19.01.2021 22:23 Ответить
Клас! а баб туда можно приводить? есть для этого одна маруха
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19.01.2021 22:24 Ответить
можна. и баб.. и дидов.. и внучку с жучкой...
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19.01.2021 22:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/465470 Так він того, наче, не по бабах
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19.01.2021 22:30 Ответить
Так написано ж, шо це модельна тюрма, - там будуть одні хвотомоделі.

В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - очільник Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 6363
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20.01.2021 10:15 Ответить
... і корабельні сосни
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20.01.2021 10:59 Ответить
какой капец, как это теперь развидеть ))))
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20.01.2021 11:15 Ответить


https://fun.tochka.net/ua/pictures/80877-shokiruyushchaya-taliya-ioany-spangenberg/ Шокуюча талія Іоани Спангенберг

В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - очільник Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 8045
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20.01.2021 15:14 Ответить
вам модельним зелупленим ви#лядкам вистачить одного гранітного кар'єра ... теж модельного ...
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19.01.2021 22:24 Ответить
Я завжди думав, що Малюська- це жінка))))
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19.01.2021 22:27 Ответить


Як же так ?
Тут про його "звитяги" регулярно пишуть.
І фотки тулять.

Персонаж, звичайно, =фантастичний=.
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20.01.2021 08:22 Ответить
о пэце без ипотеки жильё подогнали
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19.01.2021 22:30 Ответить
Для "СЛУГ" готують?- велику треба, як Конча-Заспа, бажано там і розташувать!!!
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19.01.2021 22:32 Ответить
да в такие тюрьмы полстраны сядет, считай всё на халяву.
годик два подкормился приоделся, денжат заработал и на свободу все как в западных странах.
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19.01.2021 22:34 Ответить
мобильники, телевизор, инет всё включено надеюсь, как и там...
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19.01.2021 22:35 Ответить
а вы там сидели в грейт британ хоть были, откуда знаете?)
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19.01.2021 22:39 Ответить
модельна тюрма, де будуть моделювати модельовані посадки модельних корупціонерів
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19.01.2021 22:40 Ответить
А давайте из вилы зеленского в Италии сделаем тУрму. Ну что бы зекам жилось повеселее. Не хер о народе думать, о зеках надо думать!!!! Вон гадя ********** тоже первый закон о зеках придумала, день за два.
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19.01.2021 22:54 Ответить
Нужно разбить тюрьмы на категории и в соответствии от тяжкости преступления должны быть условия там, то бишь если преступление не тяжкое, то тогда отправлять надо в тюрьму в которой будут условия содержания - это не наказание в первую очередь, а удержание там и перевоспитание и исправление человека. А если преступление тяжкое и понятно по человеку, что его не исправить, то тогда его отправляют в тюрьму в которой наказание будет соразмерно с содеянным преступление. То бишь если насильник или педофил или людоед или еще подобные страшные преступления, то за эти преступления, они должны получить наказание - пожизненный срок или смертную кару. И люди должны на воле понимать то, что за какое преступление, то какое они получат наказание. И совершив страшное преступление, они будут понимать, что больше не будут никогда на свободе. То бишь они должны понимать цену преступлению.
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19.01.2021 22:57 Ответить
Це добре, звичайно, потрібно переходити на європейські стандарти, але було б справедливим, якби Зе-чмо, дєрьмак, запроданська сволота та гебешні консерви з ЗеБільної шобли все ж таки відсиділи на старих совкових ще зонах.
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19.01.2021 23:16 Ответить
А Малюська все непокладая рук не устает обеспечивать беспечную жизнь в тюрьмах для своих зебильных соратников.
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19.01.2021 23:35 Ответить
Вигнати його наюх, в тюрмі потрібно працювати, нехай дороги будують або руду добувають
США Флорида, в'язні будують дороги, прибирають місто, роблять важку роботу.
В'язень повинен відробляти не тільки своє утримання, а й шкоду яку заподіяв.
В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - глава Мін'юсту малюська - Цензор.НЕТ 5666
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19.01.2021 23:51 Ответить
Он говорит о тех, кого еще можно переделать и сволочным способом из них людей не сделать. У нас по сей день там отношение мрак. Кто то туда попал по ошибке, кто то по поступку глупому или просто синьке. А вот особо ретивым особо не поможешь по хорошему.
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20.01.2021 05:43 Ответить
"новые следственные изоляторы будут построены под Киевом" - естественно за деньги налогоплательщиков! А те, что в Киеве и др. выгодных местах, будут переданы своим людям под строительство ЖК или ТРЦ! - это и есть вся суть реформы!
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20.01.2021 10:41 Ответить
Инвестор претендующий на территорию СИЗО, новое строит за свои деньги. Если не знаешь не СФиСти.
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20.01.2021 10:57 Ответить
А Укрбуд и Микитась тому пример, как оценивали землю!
Вся реформа молюска с водится к одному: попереносить сизо за город, чтобы продать выгодные участки в городах! Это точно реформа?
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20.01.2021 11:29 Ответить
Переносить в уже построенные по европейским нормам за деньги инвестора.
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20.01.2021 11:38 Ответить
Ее нужно опробовать на депутатах!
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20.01.2021 10:50 Ответить
 
 