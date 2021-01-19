В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська

В "модельной тюрьме", которую планируется запустить в Украине в следующем году, будут апробированы лучшие европейские практики и будет применяться новый подход как к персоналу, так и к заключенным.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам руководителя Минюста, акцент будет на том, чтобы человек, находящийся в заключении, привыкал к обычной жизни.

"Сейчас в тюрьме заключенный, наоборот, отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он или сидит в камере, или на час выходит на улицу "потыняться" по дворику . это не адаптация человека к нормальной жизни, это, наоборот, его деградация. Он не готов к нормальной жизни. А в Северной Европе действует принцип нормальности, то есть человек должен, например, сам считать какие-то свои деньги, сам их зарабатывать, сам готовить себе еду", - пояснил министр юстиции.

По его словам, в тюрьмах изменят и систему охраны по периметру. В "модельной тюрьме" будет внедрена динамическая охрана, когда сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри. Как в Европе, где повседневным занятием является игра заключенных и охранников в футбол.

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"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже много людей уволено. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не увольняем людей просто так, мы увольняем для того, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется (работать в пенитенциарной системе - ред.). Это тоже было сделано. Мы будем стремиться избавляться от всего, что нам не нужно, от всего, что не является эффективным, и может быть заменено компьютером", - подчеркнул глава Минюста.

Малюска добавил, что новые следственные изоляторы будут построены под Киевом и Львовом, в Министерстве юстиции уже взялись за подготовку проектно документации.

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