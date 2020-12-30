РУС
В 2021 году будет приватизировано не менее четырех тюрем, - Малюська

В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее четырех тюрем.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

Малюська назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе "большой распродажи тюрем" так и не удалось перейти по причине "многочисленных бюрократических препятствий".

"Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% - в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность, в конце концов, продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", - сообщил министр.

Глава Минюста рассказал, что в 2020 году было закрыто 12 тюрем учреждений с худшими условиями содержания, начато проектирование новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом, а благодаря введению платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания удалось собрать почти 2 млн грн, на которые отремонтировать 25 бесплатных камер.

Кроме того, министр отметил, что в 2021 году ожидается принятия законов, "которые полностью изменят систему уголовных наказаний".

"Подготовили ряд законопроектов, которые изменяют существующий механизм исполнения наказаний, регулируют статус и работу пенитенциарной службы, вводят компенсаторные механизмы за ненадлежащее содержание, привлечение частного сектора в тюремную инфраструктуру, обеспечивают соблюдение прав заключенных и осужденных и многое другое", - сообщил Малюська, подводя итоги года.

МИнистр также анонсировал открытие новых объектов тюремной инфраструктуры и начало строительства новых следственных изоляторов в 2021 году

+11
СУДЬЯМ КС НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС И ВСКЛАДЧИНУ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 18:56 Ответить
+9
При необхідності вони легко приватизують самого Малюська.
30.12.2020 18:58 Ответить
+7
Разом із в'язнями? Бо тільки таке можу уявити в сьогоденній феодальній Україні.
30.12.2020 18:56 Ответить
СУДЬЯМ КС НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС И ВСКЛАДЧИНУ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 18:56 Ответить
При необхідності вони легко приватизують самого Малюська.
30.12.2020 18:58 Ответить
я БЫ НЕСПЕШИЛ С ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ УКРАИНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ, НО УЖЕ И В НЫНЕШНЕМ ВЕКЕ ЧЕРЕЗ ЧУР ДОСТАТОЧНО ПРИМЕРОВ КОГДА ЗАРВАВШИЕСЯ ЧЛЕНОВЕКИ УЖЕ ВОВСЮ ДУМАЛИ ЧТО УХВАТИЛИ БОГА ЗА БОРОДУ СТАЛИ ПУПКАМИ ЗЕМЛИ, А ТУТ БАЦ И ,,ВТОРАЯ СМЕНА" И ОНИ УЖЕ НЕ ПРОСТО НИКТО, А С ТЕМ ШО УСПЕЛИ УХВАТИТЬ В МЕСТАХ РАЗНЫХ И ИНОГДА ИНТЕРЕСНЫХ. 😆😅🤣😂😝
30.12.2020 19:35 Ответить
Капс приклинило? Чи кудой?
30.12.2020 19:53 Ответить
он кричит изо всех сил
30.12.2020 20:30 Ответить
Результати тендеру мають спів падати з...рейтингом політсил
30.12.2020 19:54 Ответить
Разом із в'язнями? Бо тільки таке можу уявити в сьогоденній феодальній Україні.
30.12.2020 18:56 Ответить
назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе "большой распродажи тюрем" так и не удалось перейти.... может в здобутки записать?.......
30.12.2020 18:58 Ответить
Всё об элите думают. К смене президентов могут не успеть.
30.12.2020 18:58 Ответить
Малюська - тварь. Это понятно.
30.12.2020 18:59 Ответить
Каков поп 🤢🤡таков приход.
30.12.2020 19:55 Ответить
от ремонтировали 25 бесплатных камер! За год. Он кого задрачивает?
30.12.2020 19:03 Ответить
І що?? Перший "приват" каторжанин це ЗЕблазень????
НІ??? А чому ж???
Всі підстави вже є... не вистачає тільки "приватного ЗЕтіла....
І уся ваша приватна ЗЕзона в реалізації...
30.12.2020 19:05 Ответить
Если сократят количество тюрем значит условия будут хуже. Это же издевательство над людьми там находиться.По сути рабовладельческий строй
30.12.2020 19:08 Ответить
Не получилось, по тому что никого не сажают? Нарушена система наполняемости, все откупаются на ранней стадии, деньги утекают при расследовании. А рабы должны зарабатывать хозяину тюрьмы, достаточный доход! А система вертикили разрушена, каждая структура себе отщипывает, и только голодранцы ,туда попадают.
30.12.2020 19:09 Ответить
Наступним кроком буде приватизація кордону...Він буде продаватись погонними метрами разом з митниками і прикордонниками...
30.12.2020 19:11 Ответить
вместе с сидельцами ? )))
30.12.2020 19:11 Ответить
Ну просто ПЭРЭМОГА!!!
30.12.2020 19:11 Ответить
Барыги,плия,поц рушит устои...
30.12.2020 19:12 Ответить
Приватизация тюрем? Скажите мне, что я не сплю. Это что, горячечный бред?
30.12.2020 19:12 Ответить
будуть шити трусєля або кувати залізо без зарплатні за просто їдло
30.12.2020 19:20 Ответить
Приватні в'язниці без приватної поліції і приватної прокуратури не мають сенсу, але це поправимо.
30.12.2020 19:14 Ответить
А 4 тюрьмы, это наверно с хорошей производственной базой. Только там их тоже сильно имеют, особенно когда они желали подтверждение о вредности работы, для получения группы пенсии. И это было раньше, а сейчас, .....
30.12.2020 19:19 Ответить
Суды и прокуратуры с полицией - уже приватизировали бандиты и проходимцы от власти.... И суды и прокуроры уже посылают Президента ....далеко... и НЕКОНСТИТУЦИОННО ..Осталось распродать тюрьмы и пристроить охранников в рестораны Киева....куда на подработку будут с удовольствием ходить депутаты - клоуны, как клоуны... и их помошницы....по своей специальности до выборов....
30.12.2020 19:22 Ответить
Да, действительно именно этого звена в целостной системе не доставало.
31.12.2020 08:04 Ответить
вот это будут заработки...
30.12.2020 19:25 Ответить
У Вовки мозгов малюська и у него юстицией руководит Малюська - ну просто по Фрейду , Вова-Юрист образование по фамилии подобрало себе министра
30.12.2020 19:25 Ответить
Дегенераты...
30.12.2020 19:39 Ответить
Пропоную приватизувати Державу!
30.12.2020 19:39 Ответить
Так державу давно жыды прихватизировали - вот распродажа начинается, не упустите свой шанс
30.12.2020 19:58 Ответить
Це PZDC - зеки тепер реально і легально стануть рабами власників зон
ЦЕ ДНО.
30.12.2020 19:50 Ответить
Это получается, что можно будет криминальной Ылите, приватизировать себе тюрьмы и устраивать там свои порядки? Где зеки будут вертухаев петушить? Хотя о чем это я... страну уже давно приватизировали, а тут какие-то тюрьмы...
30.12.2020 19:50 Ответить
В голову не укладывается что такие ********* вообще могут быть, а то что они на должности министра - это ваще п.здец.
30.12.2020 19:51 Ответить
Агласите пожалста весь список - почем холопы будут подушно, а почем ежели оптом. Борзыми щенками возьмете? Почем село (деревеньку) отдадите?
30.12.2020 19:56 Ответить
а концлагеря будут приватизировать?
30.12.2020 19:57 Ответить
За зЕзідента рулить дерьмак. А цій істоті дозволили фотки постити і тюрми приватизувати. Всім іншим рулить портнов.
30.12.2020 20:01 Ответить
Суппер, завтра Коломойши и Ахметки поприватизируют тюряги, и быдло будет на них корячиться не за копейки как сейчас, а за баланду.
30.12.2020 20:24 Ответить
Ну, Пабло Ескобар сам собі збудував тюрму
30.12.2020 20:32 Ответить
Якщо і далі так піде, то будуть приватизовувати військові частини, області, райони
30.12.2020 20:34 Ответить
Это что ещё за бред? Они там от обкурились вместе с маллюском?
30.12.2020 21:29 Ответить
Я перепрошую, а МінЮст, крім тюряг, СІЗО і зон більше нічим не займається ?
Як мене дістав цей придурок Малюська.
31.12.2020 00:43 Ответить
 
 