В 2021 году будет приватизировано не менее четырех тюрем, - Малюська
В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее четырех тюрем.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
Малюська назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе "большой распродажи тюрем" так и не удалось перейти по причине "многочисленных бюрократических препятствий".
"Но в конце концов с утверждением государственного бюджета на 2021 год появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% - в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% - в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность, в конце концов, продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", - сообщил министр.
Глава Минюста рассказал, что в 2020 году было закрыто 12 тюрем учреждений с худшими условиями содержания, начато проектирование новых следственных изоляторов во Львове и под Киевом, а благодаря введению платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания удалось собрать почти 2 млн грн, на которые отремонтировать 25 бесплатных камер.
Кроме того, министр отметил, что в 2021 году ожидается принятия законов, "которые полностью изменят систему уголовных наказаний".
"Подготовили ряд законопроектов, которые изменяют существующий механизм исполнения наказаний, регулируют статус и работу пенитенциарной службы, вводят компенсаторные механизмы за ненадлежащее содержание, привлечение частного сектора в тюремную инфраструктуру, обеспечивают соблюдение прав заключенных и осужденных и многое другое", - сообщил Малюська, подводя итоги года.
МИнистр также анонсировал открытие новых объектов тюремной инфраструктуры и начало строительства новых следственных изоляторов в 2021 году
НІ??? А чому ж???
Всі підстави вже є... не вистачає тільки "приватного ЗЕтіла....
І уся ваша приватна ЗЕзона в реалізації...
Це PZDC - зеки тепер реально і легально стануть рабами власників зон
ЦЕ ДНО.
Як мене дістав цей придурок Малюська.