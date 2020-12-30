УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10483 відвідувача онлайн
Новини
2 705 45

У 2021 році буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць, - Малюська

У 2021 році буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць, - Малюська

В 2021 році в Україні буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

Малюська назвав невдачею цього року те, що до активної фази "великого розпродажу в'язниць" так і не вдалося перейти через "численні бюрократичні перешкоди".

"Але врешті-решт із затвердженням державного бюджету на 2021 рік з’явилося світло у кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% - у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% - у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує строки, але все-одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці у межах процедури малої приватизації", - повідомив міністр.

Глава Мін'юсту розповів, що в 2020 році було закрито 12 в'язниць з гіршими умовами утримання, розпочато проєктування нових слідчих ізоляторів у Львові і під Києвом, а завдяки введенню платних камер в СІЗО з поліпшеними умовами утримання вдалося зібрати майже 2 млн грн, на які відремонтувати 25 безкоштовних камер.

Дивіться також: Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом. ФОТО

Крім того, міністр зазначив, що в 2021 році очікується ухвалення законів, "які повністю змінять систему кримінальних покарань".

"Підготували низку законопроєктів, які змінюють існуючий механізм виконання покарань, врегульовують статус та роботу пенітенціарної служби, запроваджують компенсаторні механізми за неналежне утримання, залучення приватного сектору до в’язничної інфраструктури, забезпечують дотримання прав ув’знених і засуджених та багато чого іншого", - повідомив Малюська, підбиваючи підсумки року.

Міністр також анонсував відкриття нових об'єктів тюремної інфраструктури і початок будівництва нових слідчих ізоляторів у 2021 році

Автор: 

Мін’юст (1623) в’язниця (444) пенітенціарна служба (121) Малюська Денис (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
СУДЬЯМ КС НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС И ВСКЛАДЧИНУ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.12.2020 18:56 Відповісти
+9
При необхідності вони легко приватизують самого Малюська.
показати весь коментар
30.12.2020 18:58 Відповісти
+7
Разом із в'язнями? Бо тільки таке можу уявити в сьогоденній феодальній Україні.
показати весь коментар
30.12.2020 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СУДЬЯМ КС НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАНС И ВСКЛАДЧИНУ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОДНУ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.12.2020 18:56 Відповісти
При необхідності вони легко приватизують самого Малюська.
показати весь коментар
30.12.2020 18:58 Відповісти
я БЫ НЕСПЕШИЛ С ТАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ УКРАИНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ, НО УЖЕ И В НЫНЕШНЕМ ВЕКЕ ЧЕРЕЗ ЧУР ДОСТАТОЧНО ПРИМЕРОВ КОГДА ЗАРВАВШИЕСЯ ЧЛЕНОВЕКИ УЖЕ ВОВСЮ ДУМАЛИ ЧТО УХВАТИЛИ БОГА ЗА БОРОДУ СТАЛИ ПУПКАМИ ЗЕМЛИ, А ТУТ БАЦ И ,,ВТОРАЯ СМЕНА" И ОНИ УЖЕ НЕ ПРОСТО НИКТО, А С ТЕМ ШО УСПЕЛИ УХВАТИТЬ В МЕСТАХ РАЗНЫХ И ИНОГДА ИНТЕРЕСНЫХ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.12.2020 19:35 Відповісти
Капс приклинило? Чи кудой?
показати весь коментар
30.12.2020 19:53 Відповісти
он кричит изо всех сил
показати весь коментар
30.12.2020 20:30 Відповісти
Результати тендеру мають спів падати з...рейтингом політсил
показати весь коментар
30.12.2020 19:54 Відповісти
Разом із в'язнями? Бо тільки таке можу уявити в сьогоденній феодальній Україні.
показати весь коментар
30.12.2020 18:56 Відповісти
назвал неудачей текущего года то, что к активной фазе "большой распродажи тюрем" так и не удалось перейти.... может в здобутки записать?.......
показати весь коментар
30.12.2020 18:58 Відповісти
Всё об элите думают. К смене президентов могут не успеть.
показати весь коментар
30.12.2020 18:58 Відповісти
Малюська - тварь. Это понятно.
показати весь коментар
30.12.2020 18:59 Відповісти
Каков поп 🤢🤡таков приход.
показати весь коментар
30.12.2020 19:55 Відповісти
от ремонтировали 25 бесплатных камер! За год. Он кого задрачивает?
показати весь коментар
30.12.2020 19:03 Відповісти
І що?? Перший "приват" каторжанин це ЗЕблазень????
НІ??? А чому ж???
Всі підстави вже є... не вистачає тільки "приватного ЗЕтіла....
І уся ваша приватна ЗЕзона в реалізації...
показати весь коментар
30.12.2020 19:05 Відповісти
Если сократят количество тюрем значит условия будут хуже. Это же издевательство над людьми там находиться.По сути рабовладельческий строй
показати весь коментар
30.12.2020 19:08 Відповісти
Не получилось, по тому что никого не сажают? Нарушена система наполняемости, все откупаются на ранней стадии, деньги утекают при расследовании. А рабы должны зарабатывать хозяину тюрьмы, достаточный доход! А система вертикили разрушена, каждая структура себе отщипывает, и только голодранцы ,туда попадают.
показати весь коментар
30.12.2020 19:09 Відповісти
Наступним кроком буде приватизація кордону...Він буде продаватись погонними метрами разом з митниками і прикордонниками...
показати весь коментар
30.12.2020 19:11 Відповісти
вместе с сидельцами ? )))
показати весь коментар
30.12.2020 19:11 Відповісти
Ну просто ПЭРЭМОГА!!!
показати весь коментар
30.12.2020 19:11 Відповісти
Барыги,плия,поц рушит устои...
показати весь коментар
30.12.2020 19:12 Відповісти
Приватизация тюрем? Скажите мне, что я не сплю. Это что, горячечный бред?
показати весь коментар
30.12.2020 19:12 Відповісти
будуть шити трусєля або кувати залізо без зарплатні за просто їдло
показати весь коментар
30.12.2020 19:20 Відповісти
Приватні в'язниці без приватної поліції і приватної прокуратури не мають сенсу, але це поправимо.
показати весь коментар
30.12.2020 19:14 Відповісти
А 4 тюрьмы, это наверно с хорошей производственной базой. Только там их тоже сильно имеют, особенно когда они желали подтверждение о вредности работы, для получения группы пенсии. И это было раньше, а сейчас, .....
показати весь коментар
30.12.2020 19:19 Відповісти
Суды и прокуратуры с полицией - уже приватизировали бандиты и проходимцы от власти.... И суды и прокуроры уже посылают Президента ....далеко... и НЕКОНСТИТУЦИОННО ..Осталось распродать тюрьмы и пристроить охранников в рестораны Киева....куда на подработку будут с удовольствием ходить депутаты - клоуны, как клоуны... и их помошницы....по своей специальности до выборов....
показати весь коментар
30.12.2020 19:22 Відповісти
Да, действительно именно этого звена в целостной системе не доставало.
показати весь коментар
31.12.2020 08:04 Відповісти
вот это будут заработки...
показати весь коментар
30.12.2020 19:25 Відповісти
У Вовки мозгов малюська и у него юстицией руководит Малюська - ну просто по Фрейду , Вова-Юрист образование по фамилии подобрало себе министра
показати весь коментар
30.12.2020 19:25 Відповісти
Дегенераты...
показати весь коментар
30.12.2020 19:39 Відповісти
Пропоную приватизувати Державу!
показати весь коментар
30.12.2020 19:39 Відповісти
Так державу давно жыды прихватизировали - вот распродажа начинается, не упустите свой шанс
показати весь коментар
30.12.2020 19:58 Відповісти
В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее четырех тюрем. Источник: https://censor.net/ru/n3239965

Це PZDC - зеки тепер реально і легально стануть рабами власників зон
ЦЕ ДНО.
показати весь коментар
30.12.2020 19:50 Відповісти
Это получается, что можно будет криминальной Ылите, приватизировать себе тюрьмы и устраивать там свои порядки? Где зеки будут вертухаев петушить? Хотя о чем это я... страну уже давно приватизировали, а тут какие-то тюрьмы...
показати весь коментар
30.12.2020 19:50 Відповісти
В голову не укладывается что такие ********* вообще могут быть, а то что они на должности министра - это ваще п.здец.
показати весь коментар
30.12.2020 19:51 Відповісти
Агласите пожалста весь список - почем холопы будут подушно, а почем ежели оптом. Борзыми щенками возьмете? Почем село (деревеньку) отдадите?
показати весь коментар
30.12.2020 19:56 Відповісти
а концлагеря будут приватизировать?
показати весь коментар
30.12.2020 19:57 Відповісти
За зЕзідента рулить дерьмак. А цій істоті дозволили фотки постити і тюрми приватизувати. Всім іншим рулить портнов.
показати весь коментар
30.12.2020 20:01 Відповісти
Суппер, завтра Коломойши и Ахметки поприватизируют тюряги, и быдло будет на них корячиться не за копейки как сейчас, а за баланду.
показати весь коментар
30.12.2020 20:24 Відповісти
Ну, Пабло Ескобар сам собі збудував тюрму
показати весь коментар
30.12.2020 20:32 Відповісти
Якщо і далі так піде, то будуть приватизовувати військові частини, області, райони
показати весь коментар
30.12.2020 20:34 Відповісти
Это что ещё за бред? Они там от обкурились вместе с маллюском?
показати весь коментар
30.12.2020 21:29 Відповісти
Я перепрошую, а МінЮст, крім тюряг, СІЗО і зон більше нічим не займається ?
Як мене дістав цей придурок Малюська.
показати весь коментар
31.12.2020 00:43 Відповісти
 
 