У 2021 році буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць, - Малюська

В 2021 році в Україні буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

Малюська назвав невдачею цього року те, що до активної фази "великого розпродажу в'язниць" так і не вдалося перейти через "численні бюрократичні перешкоди".

"Але врешті-решт із затвердженням державного бюджету на 2021 рік з’явилося світло у кінці тунелю: його нормами передбачено, що доходи від приватизації в’язниць будуть розподілятися за пропорцією 70/30 (70% - у спецфонд та, відповідно, на нове будівництво, 30% - у загальні доходи бюджету). Це хоч і трохи затягує строки, але все-одно надає нам змогу врешті-решт продавати в’язниці у межах процедури малої приватизації", - повідомив міністр.

Глава Мін'юсту розповів, що в 2020 році було закрито 12 в'язниць з гіршими умовами утримання, розпочато проєктування нових слідчих ізоляторів у Львові і під Києвом, а завдяки введенню платних камер в СІЗО з поліпшеними умовами утримання вдалося зібрати майже 2 млн грн, на які відремонтувати 25 безкоштовних камер.

Крім того, міністр зазначив, що в 2021 році очікується ухвалення законів, "які повністю змінять систему кримінальних покарань".

"Підготували низку законопроєктів, які змінюють існуючий механізм виконання покарань, врегульовують статус та роботу пенітенціарної служби, запроваджують компенсаторні механізми за неналежне утримання, залучення приватного сектору до в’язничної інфраструктури, забезпечують дотримання прав ув’знених і засуджених та багато чого іншого", - повідомив Малюська, підбиваючи підсумки року.

Міністр також анонсував відкриття нових об'єктів тюремної інфраструктури і початок будівництва нових слідчих ізоляторів у 2021 році