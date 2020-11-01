В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська

Более полутора тысяч человек отбывает в Украине пожизненное заключение, и число таких заключенных постоянно растет. Содержание каждого из них обходится в 10 тыс. гривен в месяц.

Об этом заявил министр юстиции денис Малюська заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Содержание каждого из них - это не менее 10 000 гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее. Финансирование идет, и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет. Соответственно, их количество увеличивается постоянно", - сказал Малюська.

Министр считает, что такие заключенные должны работать, частично покрывая стоимость своего содержания.

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"Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и "наслаждаться жизнью", а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", - заявил Малюська.