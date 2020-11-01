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Новости Общество
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пожизненное заключение (52) Малюська Денис (292)

В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська

Более полутора тысяч человек отбывает в Украине пожизненное заключение, и число таких заключенных постоянно растет. Содержание каждого из них обходится в 10 тыс. гривен в месяц.

Об этом заявил министр юстиции денис Малюська заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Содержание каждого из них - это не менее 10 000 гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее. Финансирование идет, и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет. Соответственно, их количество увеличивается постоянно", - сказал Малюська.

Министр считает, что такие заключенные должны работать, частично покрывая стоимость своего содержания.

Также на Цензор.НЕТ: Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська

"Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и "наслаждаться жизнью", а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", - заявил Малюська.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Суддям, прокурорам і наглядовим радам харч зменшіть і не тільки на баланду півтори тисячам зеків вистачить. Або згідно опитуванням гідранта садіть пожиттєво корупціонерів з конфіскацією. Вистачить ще і МВФ борг погасити.
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01.11.2020 23:23
+5
Да и статейки у этих сидельцев нехилые, им и ходить то по планете Земля не рекомендуется. Это плата общества за отмену смертной казни. Вон лозинского мером выбрали, сам себе будет зарабатывать, а этих кормим мы с вами. Издержки демократии.
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01.11.2020 23:55
+4
у шахту працювати. А шахтарі на поверхні слідкують за механізмами. Куди "пожиттевіки з шахти дінуться, якщо залишити у шахті тільки кайла у якості інструменту, та ошійники з вибухівкою. Видали "на гору" норму - зкинули у шахту їжу. Нема норми - хай на шурів полюють.
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01.11.2020 23:59
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Отправить их на штурм Донецка ! В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська - Цензор.НЕТ 4218
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01.11.2020 23:21 Ответить
Суддям, прокурорам і наглядовим радам харч зменшіть і не тільки на баланду півтори тисячам зеків вистачить. Або згідно опитуванням гідранта садіть пожиттєво корупціонерів з конфіскацією. Вистачить ще і МВФ борг погасити.
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01.11.2020 23:23 Ответить
Кайло в руки и в шахту!!
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01.11.2020 23:23 Ответить
Скорее по квоте СН пойдут ...
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02.11.2020 05:57 Ответить
Так на х........ опрос был о пожизненном, Увеличится в разы. Вы ведь этого хотели. Бросайте курить, переходите на самогон, головой думать будите, но если похмелитесь. Адрес дам.
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01.11.2020 23:25 Ответить
Продай им vip-камеры,малюська.
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01.11.2020 23:25 Ответить
А это мама ПЖ ...
Цитата из фильма Г. Данелия
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01.11.2020 23:26 Ответить
Там и сиди убожество.
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01.11.2020 23:35 Ответить
У многих украинцев зарплата менее 5 тыс. И они живут, вернее существуют на свою зарплату. Эти осужденные обходятся государству в эту сумму. Вы что их севрюгой и дальневосточными крабами кормите?
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01.11.2020 23:37 Ответить
эту сумму имеется 10 штук.
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01.11.2020 23:39 Ответить
Что то очень дорого. Чем они их там кормят?
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01.11.2020 23:44 Ответить
Вспомнились слова этого "малютки", когда он рассказывал что пожизненно осужденные хорошие люди, образованные, интеллигентные... И будь его воля, он бы взял их на работу к себе. Вот правда, трудно будет полторы тысячи пристроить на работу в министерство юстиции. Надо будет придумать какое нибудь новое министерство или очередной "совет реформ".
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01.11.2020 23:48 Ответить
они обязаны!!!! работать до кровавых мозолей круглосуточно!!! При СССР зэки не прохлаждались, а пахали на всесоюзных стройках, так сказать - Искупали вину перед Родиной. И это было правильно.
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01.11.2020 23:53 Ответить
Ага, жив я колись в будинку, що зеки будували, плитка в ванній облітала, всі стіни криві і т.д.
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02.11.2020 00:05 Ответить
Да и статейки у этих сидельцев нехилые, им и ходить то по планете Земля не рекомендуется. Это плата общества за отмену смертной казни. Вон лозинского мером выбрали, сам себе будет зарабатывать, а этих кормим мы с вами. Издержки демократии.
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01.11.2020 23:55 Ответить
у шахту працювати. А шахтарі на поверхні слідкують за механізмами. Куди "пожиттевіки з шахти дінуться, якщо залишити у шахті тільки кайла у якості інструменту, та ошійники з вибухівкою. Видали "на гору" норму - зкинули у шахту їжу. Нема норми - хай на шурів полюють.
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01.11.2020 23:59 Ответить
А сколько стоит патрон, Малютка?
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02.11.2020 00:22 Ответить
Всі органи правосуддя КС суд НАБУ,НАЗК, ДБР це 4,5 млр. грн в рік, а зарплата суддів 700 000 в місяць та пенсії 250 000 та заплати топ керівників від 1,5 млн в місяць - ось вам і резерв для тих хто сидить довічно
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02.11.2020 05:43 Ответить
"Содержание каждого из них - это не менее 10 000 гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее.

Источник: https://censor.net/ru/n3228437
минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, до 2000 грн

так у нас пенсионеры хуже живут намного чем заключенные -тогда не понятно кто заключенный !!!
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02.11.2020 06:29 Ответить
Какие же дебилы этот "мудрый нарид" если выбирают себе в правители такую срань как эта Малюська и прочие зе-гниды...
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02.11.2020 07:01 Ответить
5 см дороги в месяц
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02.11.2020 07:55 Ответить
И нах Украине такое счастье надо? Они там живут сытнее чем многие пенсионеры на свободе.
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02.11.2020 08:28 Ответить
 
 