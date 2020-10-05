Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что платные камеры в следственных изоляторах Украины принесли первый миллион гривен.
Об этом Малюська сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, да еще как! Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен", - написал министр.
По его словам, "однозначный чемпион в этом - Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", который заработал (и эффективно тратит на ремонт бесплатных камер) 621 507 грн".
Малюська напомнил, что "инициатива заработала на полную мощность только летом и все еще набирает обороты".
Топ комментарии
+8 Bogdan_
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+5 Володимир Швець
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Достал он уже. Платные камеры-это аморально, идиоты!!!
Больше министерству юстиции заняться нечем?!
только надо сидельцев заможных,успевших награбить сажать.
и изымать не в пользу малюськов-а непосредственно в бюджет...
и тюрем лишних не бывает,прекратите распродавать,а то негде будет вам платные камеры организовывать
гріхівзлочинів. Відбою від бабла не буде! Один он тільки ЗЛОчевський пропонував ШІСТЬ МЛН. $$$ А скільки всякі там КАЛЛомойші чи Ахмети заплатять!?
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Имущественного положения, повторяю для беспозвоночных Малюсок. Платные камеры в СИЗО где люди не ОСУЖДЕННЫЕ а ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ. Юристы блин!!
Получается, кто-то наворовал миллионы, и теперь будет сидеть в комфортных условиях?!