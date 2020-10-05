Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что платные камеры в следственных изоляторах Украины принесли первый миллион гривен.

Об этом Малюська сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, да еще как! Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен", - написал министр.

По его словам, "однозначный чемпион в этом - Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", который заработал (и эффективно тратит на ремонт бесплатных камер) 621 507 грн".

Малюська напомнил, что "инициатива заработала на полную мощность только летом и все еще набирает обороты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более "либеральные" стрижки, - Малюська