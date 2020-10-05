РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6911 посетитель онлайн
Новости
2 178 24

Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська

Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что платные камеры в следственных изоляторах Украины принесли первый миллион гривен.

Об этом Малюська сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, да еще как! Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен", - написал министр.

По его словам, "однозначный чемпион в этом - Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", который заработал (и эффективно тратит на ремонт бесплатных камер) 621 507 грн".

Малюська напомнил, что "инициатива заработала на полную мощность только летом и все еще набирает обороты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более "либеральные" стрижки, - Малюська

Автор: 

СИЗО (1365) камера (73) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
покращення вже сьогодні

Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 5130
показать весь комментарий
05.10.2020 16:48 Ответить
+6
Перспективный бизнес....После смены власти они ещё больше принесут миллионов...
показать весь комментарий
05.10.2020 16:50 Ответить
+5
В Україні немає проблем у сфері правосуддя, адвокатури, нотаріату, безоплатної правової допомоги і т.д. А міністр вчепився до платних СІЗО. Головна проблема у державі. Цирк, с...
показать весь комментарий
05.10.2020 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ещё лям на карман организатору этой гениальной идеи?...
показать весь комментарий
05.10.2020 16:47 Ответить
покращення вже сьогодні

Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 5130
показать весь комментарий
05.10.2020 16:48 Ответить
мародёры
Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 2404
показать весь комментарий
05.10.2020 16:53 Ответить
Перспективный бизнес....После смены власти они ещё больше принесут миллионов...
показать весь комментарий
05.10.2020 16:50 Ответить
Они же вроде собирались заменить этого дурика?!
Достал он уже. Платные камеры-это аморально, идиоты!!!
Больше министерству юстиции заняться нечем?!
показать весь комментарий
05.10.2020 16:51 Ответить
Теперь можно не боятся воровать, главное побольше, чтобы хватило и на шикарные условия в тюрьме.
показать весь комментарий
05.10.2020 16:54 Ответить
Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен/ Это не просто победа.Это громадное победище ! Теперь злопыхатели, кричавшие Где достижения кодлана Коломойского? Что построил кодлан Коломойского? - пристыженно замолчат.
показать весь комментарий
05.10.2020 16:54 Ответить
В Україні немає проблем у сфері правосуддя, адвокатури, нотаріату, безоплатної правової допомоги і т.д. А міністр вчепився до платних СІЗО. Головна проблема у державі. Цирк, с...
показать весь комментарий
05.10.2020 16:55 Ответить
в принципе неплохая идея-внесудебный отьем денег сидельцев...
только надо сидельцев заможных,успевших награбить сажать.
и изымать не в пользу малюськов-а непосредственно в бюджет...
и тюрем лишних не бывает,прекратите распродавать,а то негде будет вам платные камеры организовывать
показать весь комментарий
05.10.2020 16:58 Ответить
пропоную на цьому не зупинятись і перейти до.... платного відбування "покарання"! Ну як в середньовіччі - заплатив і отримав індульгенцію на прощення гріхів злочинів. Відбою від бабла не буде! Один он тільки ЗЛОчевський пропонував ШІСТЬ МЛН. $$$ А скільки всякі там КАЛЛомойші чи Ахмети заплатять!?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:01 Ответить
Люди!! Никто не пишет что Минюст тупо нарушает Конституцию Украины.
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Имущественного положения, повторяю для беспозвоночных Малюсок. Платные камеры в СИЗО где люди не ОСУЖДЕННЫЕ а ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ. Юристы блин!!
показать весь комментарий
05.10.2020 17:02 Ответить
Я писала. К тому же это подрывает систему правосудия.
Получается, кто-то наворовал миллионы, и теперь будет сидеть в комфортных условиях?!
показать весь комментарий
05.10.2020 17:05 Ответить
То есть воруйте больше, чтобы было чем оплатить платную камеру??
показать весь комментарий
05.10.2020 17:11 Ответить
А разве имущество подследственного на время следствия не арестовывается?
показать весь комментарий
05.10.2020 17:10 Ответить
эт от решения суда- кому как.... повезло.., или наскоко благ хватило кошта...
показать весь комментарий
06.10.2020 00:59 Ответить
Чим більше мафії тим надійній надходження до бюджету. Генільно. Нобелівська премія з економіки вже в зелених слуг. 19 року її отримали за роботу подолання глобальної бідності, а в 20 отримають за спецкамери, які нагадують готель в Омані щоб сиділось криміналу без проблем, щось типу філософії Ушинського - краса сформує добру душу у злочинця. .
показать весь комментарий
05.10.2020 17:31 Ответить
Скоро будет сдавать в аренду под квесты, и шоу.
показать весь комментарий
05.10.2020 17:32 Ответить
Да это экономическое чудо! Прорыв! Ай молодца, не зря питаешься за счет народа
показать весь комментарий
05.10.2020 17:37 Ответить
Да ты задрал уже,дегенерат какой то...
показать весь комментарий
05.10.2020 17:47 Ответить
Почему бы не построить камеры с видом на море,или горы?плюс сервис,обслуживание.Чтоб и на лыжах покататься,и в море скупаться,и девочек доставлять на вечеринки.Не один миллион можно заработать на этом.Чтоб братва сидела с комфортом и удобствами,раз бабло у них есть,пусть оплачивают.
показать весь комментарий
05.10.2020 18:05 Ответить
Убив, зарізав, пограбував - сиджу з тєліком і нетом.... Мораль, покарання? Ні, не чули...
показать весь комментарий
05.10.2020 19:11 Ответить
Оприлюдніть тих, хто там відбуває?? Якщо такі ж камери збудувати десь у Кончі Заспі, або Пущі Водиці....без охорони та без грат!! Можно такі гроші заробити!! Вони дійсно ДЕБІЛИ ці нові обличчя...
показать весь комментарий
05.10.2020 20:30 Ответить
Идиотам только мизинец покажи и они будут ржать с утра и до вечера.
показать весь комментарий
05.10.2020 21:10 Ответить
"Я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, да еще как! Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен". Источник: https://censor.net/ru/n3222977. Он что больной?! Чем должно заниматься МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ он вообще-то понимает. За полгода снял плату с паханов за комфорт и счастлив, как блаженный с яйцом. "Да еще как!" - это дно.
показать весь комментарий
06.10.2020 01:09 Ответить
 
 