Платні камери в слідчих ізоляторах принесли перший мільйон гривень, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в слідчих ізоляторах України принесли перший мільйон гривень.

Про це Малюська повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я лечу на саміт Україна-ЄС, а Міністерство юстиції України працює, та ще й як! Сьогодні платні камери в слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень", - написав міністр.

За його словами, "однозначний чемпіон у цьому - Державна установа "Київський слідчий ізолятор", який заробив (і ефективно витрачає на ремонт безкоштовних камер) 621 507 грн".

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Малюська нагадав, що "ініціатива запрацювала на повну потужність тільки влітку і все ще набирає обертів".

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