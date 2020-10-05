Платні камери в слідчих ізоляторах принесли перший мільйон гривень, - Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в слідчих ізоляторах України принесли перший мільйон гривень.
Про це Малюська повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Я лечу на саміт Україна-ЄС, а Міністерство юстиції України працює, та ще й як! Сьогодні платні камери в слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень", - написав міністр.
За його словами, "однозначний чемпіон у цьому - Державна установа "Київський слідчий ізолятор", який заробив (і ефективно витрачає на ремонт безкоштовних камер) 621 507 грн".
Малюська нагадав, що "ініціатива запрацювала на повну потужність тільки влітку і все ще набирає обертів".
Топ коментарі
+8 Bogdan_
показати весь коментар05.10.2020 16:48 Відповісти Посилання
+6 Нина Лабунская
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+5 Володимир Швець
показати весь коментар05.10.2020 16:55 Відповісти Посилання
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Достал он уже. Платные камеры-это аморально, идиоты!!!
Больше министерству юстиции заняться нечем?!
только надо сидельцев заможных,успевших награбить сажать.
и изымать не в пользу малюськов-а непосредственно в бюджет...
и тюрем лишних не бывает,прекратите распродавать,а то негде будет вам платные камеры организовывать
гріхівзлочинів. Відбою від бабла не буде! Один он тільки ЗЛОчевський пропонував ШІСТЬ МЛН. $$$ А скільки всякі там КАЛЛомойші чи Ахмети заплатять!?
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Имущественного положения, повторяю для беспозвоночных Малюсок. Платные камеры в СИЗО где люди не ОСУЖДЕННЫЕ а ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ. Юристы блин!!
Получается, кто-то наворовал миллионы, и теперь будет сидеть в комфортных условиях?!