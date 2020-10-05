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Платні камери в слідчих ізоляторах принесли перший мільйон гривень, - Малюська

Платні камери в слідчих ізоляторах принесли перший мільйон гривень, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в слідчих ізоляторах України принесли перший мільйон гривень.

Про це Малюська повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я лечу на саміт Україна-ЄС, а Міністерство юстиції України працює, та ще й як! Сьогодні платні камери в слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень", - написав міністр.

За його словами, "однозначний чемпіон у цьому - Державна установа "Київський слідчий ізолятор", який заробив (і ефективно витрачає на ремонт безкоштовних камер) 621 507 грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська

Малюська нагадав, що "ініціатива запрацювала на повну потужність тільки влітку і все ще набирає обертів".

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Автор: 

СІЗО (728) камера (109) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+8
покращення вже сьогодні

Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 5130
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05.10.2020 16:48 Відповісти
+6
Перспективный бизнес....После смены власти они ещё больше принесут миллионов...
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05.10.2020 16:50 Відповісти
+5
В Україні немає проблем у сфері правосуддя, адвокатури, нотаріату, безоплатної правової допомоги і т.д. А міністр вчепився до платних СІЗО. Головна проблема у державі. Цирк, с...
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05.10.2020 16:55 Відповісти
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И ещё лям на карман организатору этой гениальной идеи?...
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05.10.2020 16:47 Відповісти
покращення вже сьогодні

Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 5130
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05.10.2020 16:48 Відповісти
мародёры
Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен, - Малюська - Цензор.НЕТ 2404
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05.10.2020 16:53 Відповісти
Перспективный бизнес....После смены власти они ещё больше принесут миллионов...
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05.10.2020 16:50 Відповісти
Они же вроде собирались заменить этого дурика?!
Достал он уже. Платные камеры-это аморально, идиоты!!!
Больше министерству юстиции заняться нечем?!
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05.10.2020 16:51 Відповісти
Теперь можно не боятся воровать, главное побольше, чтобы хватило и на шикарные условия в тюрьме.
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05.10.2020 16:54 Відповісти
Платные камеры в следственных изоляторах принесли первый миллион гривен/ Это не просто победа.Это громадное победище ! Теперь злопыхатели, кричавшие Где достижения кодлана Коломойского? Что построил кодлан Коломойского? - пристыженно замолчат.
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05.10.2020 16:54 Відповісти
В Україні немає проблем у сфері правосуддя, адвокатури, нотаріату, безоплатної правової допомоги і т.д. А міністр вчепився до платних СІЗО. Головна проблема у державі. Цирк, с...
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05.10.2020 16:55 Відповісти
в принципе неплохая идея-внесудебный отьем денег сидельцев...
только надо сидельцев заможных,успевших награбить сажать.
и изымать не в пользу малюськов-а непосредственно в бюджет...
и тюрем лишних не бывает,прекратите распродавать,а то негде будет вам платные камеры организовывать
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05.10.2020 16:58 Відповісти
пропоную на цьому не зупинятись і перейти до.... платного відбування "покарання"! Ну як в середньовіччі - заплатив і отримав індульгенцію на прощення гріхів злочинів. Відбою від бабла не буде! Один он тільки ЗЛОчевський пропонував ШІСТЬ МЛН. $$$ А скільки всякі там КАЛЛомойші чи Ахмети заплатять!?
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05.10.2020 17:01 Відповісти
Люди!! Никто не пишет что Минюст тупо нарушает Конституцию Украины.
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Имущественного положения, повторяю для беспозвоночных Малюсок. Платные камеры в СИЗО где люди не ОСУЖДЕННЫЕ а ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ. Юристы блин!!
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05.10.2020 17:02 Відповісти
Я писала. К тому же это подрывает систему правосудия.
Получается, кто-то наворовал миллионы, и теперь будет сидеть в комфортных условиях?!
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05.10.2020 17:05 Відповісти
То есть воруйте больше, чтобы было чем оплатить платную камеру??
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05.10.2020 17:11 Відповісти
А разве имущество подследственного на время следствия не арестовывается?
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05.10.2020 17:10 Відповісти
эт от решения суда- кому как.... повезло.., или наскоко благ хватило кошта...
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06.10.2020 00:59 Відповісти
Чим більше мафії тим надійній надходження до бюджету. Генільно. Нобелівська премія з економіки вже в зелених слуг. 19 року її отримали за роботу подолання глобальної бідності, а в 20 отримають за спецкамери, які нагадують готель в Омані щоб сиділось криміналу без проблем, щось типу філософії Ушинського - краса сформує добру душу у злочинця. .
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05.10.2020 17:31 Відповісти
Скоро будет сдавать в аренду под квесты, и шоу.
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05.10.2020 17:32 Відповісти
Да это экономическое чудо! Прорыв! Ай молодца, не зря питаешься за счет народа
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05.10.2020 17:37 Відповісти
Да ты задрал уже,дегенерат какой то...
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05.10.2020 17:47 Відповісти
Почему бы не построить камеры с видом на море,или горы?плюс сервис,обслуживание.Чтоб и на лыжах покататься,и в море скупаться,и девочек доставлять на вечеринки.Не один миллион можно заработать на этом.Чтоб братва сидела с комфортом и удобствами,раз бабло у них есть,пусть оплачивают.
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05.10.2020 18:05 Відповісти
Убив, зарізав, пограбував - сиджу з тєліком і нетом.... Мораль, покарання? Ні, не чули...
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05.10.2020 19:11 Відповісти
Оприлюдніть тих, хто там відбуває?? Якщо такі ж камери збудувати десь у Кончі Заспі, або Пущі Водиці....без охорони та без грат!! Можно такі гроші заробити!! Вони дійсно ДЕБІЛИ ці нові обличчя...
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05.10.2020 20:30 Відповісти
Идиотам только мизинец покажи и они будут ржать с утра и до вечера.
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05.10.2020 21:10 Відповісти
"Я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, да еще как! Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен". Источник: https://censor.net/ru/n3222977. Он что больной?! Чем должно заниматься МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ он вообще-то понимает. За полгода снял плату с паханов за комфорт и счастлив, как блаженный с яйцом. "Да еще как!" - это дно.
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06.10.2020 01:09 Відповісти
 
 