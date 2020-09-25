У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська

У правилах роботи СІЗО й установ виконання покарань з'являться зміни. Їх досить багато, зокрема і на виконання рішень ЄСПЛ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє очільник Міністерства юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Малюськи, в камерах СІЗО з'являться холодильники (щоправда не за державний рахунок), а на прогулянкових двориках - додаткові можливості для занять спортом, крім стандартних поперечини і брусів.

Крім того, адвокати отримають можливість роботи з лептопами і портативними принтерами, а жінкам дозволять мати прикраси з недорогоцінних матеріалів.

""Щасливчики", які потрапили в ДІЗО (дисциплінарний ізолятор. - Ред.) або карцер, зможуть взяти з собою книжки. І моє улюблене - зачіска (довжина волосся) у чоловіків може перетворитися з просто "короткої" в ліберальну з лімітом довжини 5 сантиметрів", - зазначив Малюська.

Офіційний текст наказу буде опубліковано через кілька днів.

Читайте також: Мін'юст використовуватиме штучний інтелект для оцінки ймовірності повторного порушення закону злочинцем, - Малюська. ВIДЕО