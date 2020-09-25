УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9915 відвідувачів онлайн
Новини
1 577 26

У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська

У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги,

У правилах роботи СІЗО й установ виконання покарань з'являться зміни. Їх досить багато, зокрема і на виконання рішень ЄСПЛ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє очільник Міністерства юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Малюськи, в камерах СІЗО з'являться холодильники (щоправда не за державний рахунок), а на прогулянкових двориках - додаткові можливості для занять спортом, крім стандартних поперечини і брусів.

Крім того, адвокати отримають можливість роботи з лептопами і портативними принтерами, а жінкам дозволять мати прикраси з недорогоцінних матеріалів.

""Щасливчики", які потрапили в ДІЗО (дисциплінарний ізолятор. - Ред.) або карцер, зможуть взяти з собою книжки. І моє улюблене - зачіска (довжина волосся) у чоловіків може перетворитися з просто "короткої" в ліберальну з лімітом довжини 5 сантиметрів", - зазначив Малюська.

Офіційний текст наказу буде опубліковано через кілька днів.

Читайте також: Мін'юст використовуватиме штучний інтелект для оцінки ймовірності повторного порушення закону злочинцем, - Малюська. ВIДЕО

Автор: 

СІЗО (737) Малюська Денис (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Правильно. Самим же сгодится. Правда спать все-равно придется возле параши, а не холодильника.
показати весь коментар
25.09.2020 16:20 Відповісти
+5
Мне одному так кажется что Малюска для себя и своих подельников условия отсидки улучшает?!
показати весь коментар
25.09.2020 16:36 Відповісти
+4
Ну правильно, как-то стремно лысого трахать!
У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська - Цензор.НЕТ 8718

Так прикольней!
показати весь коментар
25.09.2020 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно. Самим же сгодится. Правда спать все-равно придется возле параши, а не холодильника.
показати весь коментар
25.09.2020 16:20 Відповісти
Сатана Малюська - любитель маньяков и извращенцев, не устает улучшать им жизнь в условиях неволи. Это основная его деятельность на посту министра. На остальное он плевал.
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Я не кровожерливий, але дуже хотів би, щоб молюску помістили в одну "хату" з гвалтівниками. Або різниками. Чи якими іншими душогубами. Дуже бажано - в надзвичайно комфортних умовах: щоб його "сусідів" ніщо не відволікало від... цікавих дослідів над молюскою.
показати весь коментар
25.09.2020 17:19 Відповісти
Малюську за счастье быть в одном доме с извращенцами, он и сам извращенец.))
показати весь коментар
25.09.2020 18:28 Відповісти
Принаймні, воно виглядає вдареним. По голові. Сильно. Багаторазово.
показати весь коментар
25.09.2020 18:47 Відповісти
В карцере надо не книжки читать, а думать о том, почему ты там оказался. И атмосфера в нём должна быть такой замечательной, чтобы потом в нём не оказываться
показати весь коментар
25.09.2020 16:34 Відповісти
А в идеале, чтобы сразу на электречиский стул сажали)) это я вашей логике следую до конца
показати весь коментар
25.09.2020 16:42 Відповісти
в идеале надо всех казнить ещё в роддоме, тогда преступность через 10-20 лет резко уменьшится
показати весь коментар
25.09.2020 17:49 Відповісти
похоже что ты советуешь убивать свидетелей чтобы потом не оказаться в карцере
показати весь коментар
25.09.2020 18:10 Відповісти
"либеральные стрижки" У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська - Цензор.НЕТ 8834
показати весь коментар
25.09.2020 16:35 Відповісти
Ну правильно, как-то стремно лысого трахать!
У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська - Цензор.НЕТ 8718

Так прикольней!
показати весь коментар
25.09.2020 16:38 Відповісти
Мне одному так кажется что Малюска для себя и своих подельников условия отсидки улучшает?!
показати весь коментар
25.09.2020 16:36 Відповісти
Так на него посмотреть....дебил дебилом. Еще скоро доставку из ресторанов и выездной "массаж" такими темпами разрешат.
показати весь коментар
25.09.2020 16:39 Відповісти
у меня впечатление, что малюська такой же юрист, как жабеня -может ему в визажисты или дизайнеры стоило бы пойти
показати весь коментар
25.09.2020 16:42 Відповісти


Більше того. Їхня зграя все робить для того, щоб їм у буцегарні жилося комфортніше, ніж нам у миру.
показати весь коментар
25.09.2020 17:12 Відповісти
Дебил, мля.............
Даже не знаю, как прокомментировать эту ересь(((((((((((((
показати весь коментар
25.09.2020 16:54 Відповісти
Чому дебіл... Логіка в його діях є. Мабуть, так воно готується до змін у житті - коли із влади дадуть копен-дупен. Дурдомів тоді вже не буде (та й мороки з ними дохолєри), то хай буцегарня буде схожою на пансіонат (в розумінні молюски). Якось так.
показати весь коментар
25.09.2020 17:05 Відповісти
..І *дефочек по визову * теж .
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Це вже до яременки.
показати весь коментар
25.09.2020 17:01 Відповісти
Тебе девочек не положено. Сам будеш деффочкой Митенька! Будешь карабельной сосной!
показати весь коментар
25.09.2020 17:14 Відповісти
Виглядає на те, що молюско готує собі "запасний аеродром"...
показати весь коментар
25.09.2020 17:00 Відповісти
Это все, что банда клоунов улучшила в стране. Стрижка аж 5 см. И холодильники (не за гос счет.) Правда, тот пиз..ц в который они превращают страну - тоже за наш счет.
показати весь коментар
25.09.2020 17:16 Відповісти
Конкретно це непогано.
показати весь коментар
25.09.2020 17:33 Відповісти
Интересно, этот человек не ощущает собственную неполноценность и ограниченность?
Ведь единственным его достижением на посту министра, стали несколько тн "платных камер"...
Это все равно, если бы министр здравоохранения, рассказывал о том, что в какой нибудь поликлинике, заменили окна!
показати весь коментар
25.09.2020 17:36 Відповісти
Блажен, хто вірує .
Такі персонажі вірять у свою геніальність за будь-яких обставин. Навіть у кімнаті з м'якими стінами і сорочці з дуже довгими рукавами, обмотаними навколо тулуба і зав'язаними.
показати весь коментар
25.09.2020 19:37 Відповісти
Вот в этих изменениях и заключаются все умственные способности этого Молюска.
показати весь коментар
25.09.2020 18:29 Відповісти
 
 