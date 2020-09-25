У правилах роботи СІЗО з'являться зміни: холодильники, книги, "ліберальніші" стрижки, - Малюська
У правилах роботи СІЗО й установ виконання покарань з'являться зміни. Їх досить багато, зокрема і на виконання рішень ЄСПЛ.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє очільник Міністерства юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Малюськи, в камерах СІЗО з'являться холодильники (щоправда не за державний рахунок), а на прогулянкових двориках - додаткові можливості для занять спортом, крім стандартних поперечини і брусів.
Крім того, адвокати отримають можливість роботи з лептопами і портативними принтерами, а жінкам дозволять мати прикраси з недорогоцінних матеріалів.
""Щасливчики", які потрапили в ДІЗО (дисциплінарний ізолятор. - Ред.) або карцер, зможуть взяти з собою книжки. І моє улюблене - зачіска (довжина волосся) у чоловіків може перетворитися з просто "короткої" в ліберальну з лімітом довжини 5 сантиметрів", - зазначив Малюська.
Офіційний текст наказу буде опубліковано через кілька днів.
Так прикольней!
Більше того. Їхня зграя все робить для того, щоб їм у буцегарні жилося комфортніше, ніж нам у миру.
Даже не знаю, как прокомментировать эту ересь(((((((((((((
Ведь единственным его достижением на посту министра, стали несколько тн "платных камер"...
Это все равно, если бы министр здравоохранения, рассказывал о том, что в какой нибудь поликлинике, заменили окна!
Такі персонажі вірять у свою геніальність за будь-яких обставин. Навіть у кімнаті з м'якими стінами і сорочці з дуже довгими рукавами, обмотаними навколо тулуба і зав'язаними.