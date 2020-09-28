Мін'юст змінив правила утримання в СІЗО і в'язницях
Міністерство юстиції змінило правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів і установ виконання покарань. Тепер у СІЗО встановлять холодильники, а в тюрмах - мультиварки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"Міністерством юстиції України прийнято наказ, яким затверджені зміни до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань", - розповіли в пресслужба.
Зокрема, Мін'юст переглянув переліки продуктів харчування, предметів першої необхідності та інших речей, які ув’язнені та засуджені можуть отримувати в передачах, купувати в крамницях слідчих ізоляторів та зберігати при собі. Крім того, у слідчих ізоляторах і камерах тюрем дозволено користуватися холодильниками з загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань – мультиварками.
У прогулянкових двориках тюрем дозволили встановлювати столи для гри в настільний теніс, велотренажери, кардіотренажери, силові тренажери, а в установах для неповнолітніх Мін'юст рекомендує обладнувати майданчики для гри у міні-футбол, баскетбол і волейбол.
Медикам, які приходять фіксувати побої і тілесні ушкодження до затриманих або заарештованих, дозволили проносити з собою відеореєстратори, а адвокатам - ноутбуки та планшети з клавіатурою.
У Мін'юсті зазначили, що нові правила узгоджено з Європейськими пенітенціарними правилами та Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями.
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якби ж то так - нажаль, зараз пересічний гвалтівник чи ворюга/гопстопщик преспокійно може відмовитись від праці, бо праця це для "мужиків".
Я бачив як заглистовані дрищі після зони виглядали краще та вгодованіше аніж лохобани з графіком 40 робочих годин на тиждень.
Треба брати приклад із штатів:
> Нині тюремна система США активно використовує примусову працю, річний оборот якої перевищує 70 мільярдів доларів.
Чому ми маємо сплачувати утримання ******, які здебільшого ще з юнацтва слухали пісні про зону та мріяли відтопирюватись на нарах за державний кошт попутно набиваючи собі "авторитет"?
Вам не мешает поделиться примерами.Это будет наглядно и поучительно.
Относительно примеров, то многие наркоманы говорят, что короткие отсидки их прямо спасали (передышки своеобразные от наркоты для поправки здоровья).
И всё это содержится из казны.
Це зовсім не обов'язково зважаючи на питання анонімності. Але є одна гарна новина - для того щоб повірити моїм словам, вам не треба дивитися на фотографії "до" та "після" певних рєбят з певних районів певних міст з якими мав контакт я.
Просто подивіться на до-армійські фотографії ваших знайомих, та на їх фотографії з дємбєльських альбомів, або ж на фотки з проводів та стрітин.
Різниця зекана та солдата, до сих пір невелика зважаючи на до сих пір не викорінені радянські традиції: Дайте зекану зброю, додайте покарання за силове встановлення вертикальної ієрархії, забов'яжіть левову частину урок до праці та виконання усіх директив(тобто заберіть певну частину сну) - і ви побачите пересічного солдата.
Режим дня стосовно відпочинку та їжі робить своє діло.
ЗК від васяна з заводу, окрім вище зазначених тонкощів, відрізняється ще й відсутністю стресу, виробничими травмами. Однак є одна штука - власний вибір. За гратами людина сама вибирає те чи буде вона ширятись або ж підтягуватись на турнічку і качать пресуху - саме тому ви могли бачити заморишів, а я бачив більш досконалих гопів та крадіїв ніж вони були до відсидки.
Ну і останнім фактором, але найбільш значущим є те що ви не маєте вибору працювати чи ні, а от зекан має. Тож коли ви будете їхати роз'ьобаним шляхом і матюкати державу та укравтодор, згадайте непоодинокі кадри з фільмів та серіалів виробництва США, де молодчики у кайданах з кайлами батрачать на прокладанні автотраси чи гілки залізної дороги.
Втім, необхідно помножити кількість камер у пенеціарних закладах на вартість мультиварки (1500 для приватного покупця, підозрюю що по держ закупівлям ціна буде як для юр, суб'єкта)/ або ж холодильник (7000 середня ціна для фіз особи)
+ вартість заміни електропроводки та електроточок на кожну камеру, бо в радянські часи, коли й була побудована левова частина тюрячок, навряд чи хтось думав що зекани будуть мати власний холодильник.
Ініціатива і справді благородна(ні, бо ж це анонс перед виборами) особливо беручи до уваги те що студенти *** смокчуть у своїх общагах та моляться на те щоб вночі не загорілись електродроти через міні-холодильнички.
ЗЕканському роду нема переводу
"Мade in Ukraine": В Україні створена лінійка нових "теплових" головок самонаведення для керованих ракет (фото)
https://patrioty.org.ua/all/2020-09-29.html вівторок, 29 вересень 2020, 0:08
Патріоти України з посиланням на https://defence-ua.com/ Defense Express https://defence-ua.com/ .
Второй вопрос по поводу того кто будет оплачивать этот банкет? Опять налогоплательщики? Нам для ещё и в своих домах надо за все платить ахрененные тарифы, "спасибо партии", так ещё и за зэков? Оплачивать им комфорт? Тут дома экономишь, а те там будут мотать электричество как им захочется??? Ну и кто наказание несёт?!
Блин задрали уже, на свободе нет покоя, нет защиты, нет бесплатной еды, нет бесплатного тепла, воды и электричества, если не работаешь, то хрен государство тарелку супа нальёт. А те там работают по желанию. Да, условия её пятизвёздочные, но извините, это не санаторий, и они не отдыхающие, а убийцы, насильники, воры.