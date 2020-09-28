Мін'юст змінив правила утримання в СІЗО і в'язницях

Міністерство юстиції змінило правила внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів і установ виконання покарань. Тепер у СІЗО встановлять холодильники, а в тюрмах - мультиварки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Міністерством юстиції України прийнято наказ, яким затверджені зміни до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань", - розповіли в пресслужба.

Зокрема, Мін'юст переглянув переліки продуктів харчування, предметів першої необхідності та інших речей, які ув’язнені та засуджені можуть отримувати в передачах, купувати в крамницях слідчих ізоляторів та зберігати при собі. Крім того, у слідчих ізоляторах і камерах тюрем дозволено користуватися холодильниками з загальним об’ємом до 280 літрів, а в установах виконання покарань – мультиварками.

У прогулянкових двориках тюрем дозволили встановлювати столи для гри в настільний теніс, велотренажери, кардіотренажери, силові тренажери, а в установах для неповнолітніх Мін'юст рекомендує обладнувати майданчики для гри у міні-футбол, баскетбол і волейбол.

Медикам, які приходять фіксувати побої і тілесні ушкодження до затриманих або заарештованих, дозволили проносити з собою відеореєстратори, а адвокатам - ноутбуки та планшети з клавіатурою.

У Мін'юсті зазначили, що нові правила узгоджено з Європейськими пенітенціарними правилами та Мінімальними стандартними правилами поводження з в’язнями.

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