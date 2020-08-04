Мін'юст розпочинає великий розпродаж в'язниць, почнуть з "Ірпінського виправного центру"
Міністерство юстиції України планує 6 серпня розпочати великий розпродаж в'язниць.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
Зазначають, що 6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська візьме участь у заході, присвяченому початку великого розпродажу в'язниць. Захід буде проходити на території першого об'єкта, який буде виставлений на продаж - державної установи "Ірпінський виправний центр (№ 132)".
"Під час заходу міністр юстиції розповість про плани подальших продажів і напрямки використання отриманих від реалізації в'язниць коштів", - ідеться в повідомленні.
Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташована в центрі смт. Коцюбинське в 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених перевели в інший виправний центр у серпні 2019 року.
"На продаж будуть виставлені об'єкти нерухомості установи", - зазначили в Мін'юсті.
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маразм крепчает.
или как говорил один герой "все уже украдено до нас"?
на то он и малюск.пожрить 1 раз.
Нагадує старий анекдот.
- Моня, ти знав Рабіновича?
- Того, що живе навпроти тюрми?
- Так, але тепер він живе навпроти свого дому...