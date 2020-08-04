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Новини
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Мін'юст розпочинає великий розпродаж в'язниць, почнуть з "Ірпінського виправного центру"

Мін'юст розпочинає великий розпродаж в'язниць, почнуть з

Міністерство юстиції України планує 6 серпня розпочати великий розпродаж в'язниць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Зазначають, що 6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська візьме участь у заході, присвяченому початку великого розпродажу в'язниць. Захід буде проходити на території першого об'єкта, який буде виставлений на продаж - державної установи "Ірпінський виправний центр (№ 132)".

"Під час заходу міністр юстиції розповість про плани подальших продажів і напрямки використання отриманих від реалізації в'язниць коштів", - ідеться в повідомленні.

Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташована в центрі смт. Коцюбинське в 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених перевели в інший виправний центр у серпні 2019 року.

"На продаж будуть виставлені об'єкти нерухомості установи", - зазначили в Мін'юсті.

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Мін’юст (1604) в’язниця (443)


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Топ коментарі
+6
Малюська, побудуй спочатку щось, потім продавай.
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04.08.2020 16:59 Відповісти
+5
Частные тюрьмы это как в кино...ворьё в законе прикупит себе.. Это же круто!! И скупка лакшари мест всизо будет просто шалостью.
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04.08.2020 17:01 Відповісти
+5
Страшно даже представить что наши торгаши выставят на продажу следующим лотом)))кладбища, тротуары, органы людей, воздух...
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04.08.2020 18:22 Відповісти
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Малюська, побудуй спочатку щось, потім продавай.
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04.08.2020 16:59 Відповісти
14 КМ??? Серъезно?
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04.08.2020 16:59 Відповісти
Частные тюрьмы это как в кино...ворьё в законе прикупит себе.. Это же круто!! И скупка лакшари мест всизо будет просто шалостью.
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04.08.2020 17:01 Відповісти
Ну, хоть один колдун добрался до водилы, что неправильно паркуется возле Демеевки.
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04.08.2020 17:31 Відповісти
Разом із зеками?
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04.08.2020 17:06 Відповісти
то авторитет все места в сизо в номере люкс выкупил на себя одного, теперь тюрьмы продают...
маразм крепчает.
или как говорил один герой "все уже украдено до нас"?
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04.08.2020 17:12 Відповісти
петюня напрягся
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04.08.2020 17:19 Відповісти
Торопятся, чтоб эту монописуальную коалицию некуда было сажать...
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04.08.2020 17:21 Відповісти
В Черновцах ещё продайте. В самом центре города на площади соборной где проводят праздники и ярмарки стоит тюрьма
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04.08.2020 17:30 Відповісти
А так і буде!
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04.08.2020 19:22 Відповісти
Теперь вместе с агрессивными шизофрениками на улицах окажется разное маргинальное гоп-быдло, для которого не будет хватать мест на зоне.
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04.08.2020 17:40 Відповісти
Слуги поповнюють бюджет, як можуть. Продажем усього.
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04.08.2020 18:00 Відповісти
Страшно даже представить что наши торгаши выставят на продажу следующим лотом)))кладбища, тротуары, органы людей, воздух...
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04.08.2020 18:22 Відповісти
акробатический малюск зашел с козырей..
на то он и малюск.пожрить 1 раз.
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04.08.2020 18:39 Відповісти
Ага! Молюско-Слимако тихцем вирішив приватизувати буцегарню.
Нагадує старий анекдот.
- Моня, ти знав Рабіновича?
- Того, що живе навпроти тюрми?
- Так, але тепер він живе навпроти свого дому...
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04.08.2020 19:19 Відповісти
НАЧИНАЕТСЯ НОВОЯ ЭРА КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ !!! УБИВАЙ ИЛИ БУДЕШЬ УБИТ !!!
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05.08.2020 06:58 Відповісти
 
 