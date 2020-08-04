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Минюст начинает большую распродажу тюрем, начнут с "Ирпенского исправительного центра"

Минюст начинает большую распродажу тюрем, начнут с

Министерство юстиции Украины планирует 6 августа начать большую распродажу тюрем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Отмечается, что 6 августа министр юстиции Украины Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем. Мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".

"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - говорится в сообщении.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.

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Автор: 

Минюст (1756) тюрьма (826)


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Топ комментарии
+6
Малюська, побудуй спочатку щось, потім продавай.
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04.08.2020 16:59 Ответить
+5
Частные тюрьмы это как в кино...ворьё в законе прикупит себе.. Это же круто!! И скупка лакшари мест всизо будет просто шалостью.
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04.08.2020 17:01 Ответить
+5
Страшно даже представить что наши торгаши выставят на продажу следующим лотом)))кладбища, тротуары, органы людей, воздух...
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04.08.2020 18:22 Ответить
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Малюська, побудуй спочатку щось, потім продавай.
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04.08.2020 16:59 Ответить
14 КМ??? Серъезно?
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04.08.2020 16:59 Ответить
Частные тюрьмы это как в кино...ворьё в законе прикупит себе.. Это же круто!! И скупка лакшари мест всизо будет просто шалостью.
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04.08.2020 17:01 Ответить
Ну, хоть один колдун добрался до водилы, что неправильно паркуется возле Демеевки.
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04.08.2020 17:31 Ответить
Разом із зеками?
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04.08.2020 17:06 Ответить
то авторитет все места в сизо в номере люкс выкупил на себя одного, теперь тюрьмы продают...
маразм крепчает.
или как говорил один герой "все уже украдено до нас"?
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04.08.2020 17:12 Ответить
петюня напрягся
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04.08.2020 17:19 Ответить
Торопятся, чтоб эту монописуальную коалицию некуда было сажать...
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04.08.2020 17:21 Ответить
В Черновцах ещё продайте. В самом центре города на площади соборной где проводят праздники и ярмарки стоит тюрьма
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04.08.2020 17:30 Ответить
А так і буде!
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04.08.2020 19:22 Ответить
Теперь вместе с агрессивными шизофрениками на улицах окажется разное маргинальное гоп-быдло, для которого не будет хватать мест на зоне.
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04.08.2020 17:40 Ответить
Слуги поповнюють бюджет, як можуть. Продажем усього.
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04.08.2020 18:00 Ответить
Страшно даже представить что наши торгаши выставят на продажу следующим лотом)))кладбища, тротуары, органы людей, воздух...
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04.08.2020 18:22 Ответить
акробатический малюск зашел с козырей..
на то он и малюск.пожрить 1 раз.
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04.08.2020 18:39 Ответить
Ага! Молюско-Слимако тихцем вирішив приватизувати буцегарню.
Нагадує старий анекдот.
- Моня, ти знав Рабіновича?
- Того, що живе навпроти тюрми?
- Так, але тепер він живе навпроти свого дому...
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04.08.2020 19:19 Ответить
НАЧИНАЕТСЯ НОВОЯ ЭРА КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ !!! УБИВАЙ ИЛИ БУДЕШЬ УБИТ !!!
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05.08.2020 06:58 Ответить
 
 