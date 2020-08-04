Минюст начинает большую распродажу тюрем, начнут с "Ирпенского исправительного центра"
Министерство юстиции Украины планирует 6 августа начать большую распродажу тюрем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Отмечается, что 6 августа министр юстиции Украины Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем. Мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".
"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - говорится в сообщении.
Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.
"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
маразм крепчает.
или как говорил один герой "все уже украдено до нас"?
на то он и малюск.пожрить 1 раз.
Нагадує старий анекдот.
- Моня, ти знав Рабіновича?
- Того, що живе навпроти тюрми?
- Так, але тепер він живе навпроти свого дому...