Минюст изменил правила содержания в СИЗО и тюрьмах

Министерство юстиции изменило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний. Теперь в СИЗО установят холодильники, а в тюрьмах - мультиварки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Министерством юстиции Украины принят приказ, которым утверждены изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний", - рассказали в пресс-служба.

В частности, Минюст пересмотрел списки продуктов питания, предметов первой необходимости и других вещей, которые заключенные и осужденные могут получать в передачах, покупать в учреждениях содержание и хранить при себе. Кроме того, в следственных изоляторах и камерах тюрем разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний - мультиварками.

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В прогулочных двориках тюрем разрешили устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры, а в учреждениях для несовершеннолетних Минюст рекомендует оборудовать площадки для игры в минифутбол, баскетбол и волейбол.

Медикам, которые приходят фиксировать побои и телесные повреждения к задержанным или заключенным, позволили проносить с собой видеорегистраторы, а адвокатам - ноутбуки и планшеты с клавиатурой.

В Минюсте отметили, что новые правила согласованы с европейскими пенитенциарными правилами и минимальными стандартными правилами обращения с заключенными.

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