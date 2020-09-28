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Минюст изменил правила содержания в СИЗО и тюрьмах

Минюст изменил правила содержания в СИЗО и тюрьмах

Министерство юстиции изменило правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний. Теперь в СИЗО установят холодильники, а в тюрьмах - мультиварки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Министерством юстиции Украины принят приказ, которым утверждены изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний", - рассказали в пресс-служба.

В частности, Минюст пересмотрел списки продуктов питания, предметов первой необходимости и других вещей, которые заключенные и осужденные могут получать в передачах, покупать в учреждениях содержание и хранить при себе. Кроме того, в следственных изоляторах и камерах тюрем разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний - мультиварками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В правилах работы СИЗО появятся изменения: холодильники, книги, более "либеральные" стрижки, - Малюська

В прогулочных двориках тюрем разрешили устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры, а в учреждениях для несовершеннолетних Минюст рекомендует оборудовать площадки для игры в минифутбол, баскетбол и волейбол.

Медикам, которые приходят фиксировать побои и телесные повреждения к задержанным или заключенным, позволили проносить с собой видеорегистраторы, а адвокатам - ноутбуки и планшеты с клавиатурой.

В Минюсте отметили, что новые правила согласованы с европейскими пенитенциарными правилами и минимальными стандартными правилами обращения с заключенными.

Также читайте: Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура выявила и другие нарушения и требует устранить их за месяц

Автор: 

Минюст (1755) права человека (990) СИЗО (1364) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+4
Узеленські покращують умови для себе.
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28.09.2020 23:32
+4
Непогано.
Втім, необхідно помножити кількість камер у пенеціарних закладах на вартість мультиварки (1500 для приватного покупця, підозрюю що по держ закупівлям ціна буде як для юр, суб'єкта)/ або ж холодильник (7000 середня ціна для фіз особи)
+ вартість заміни електропроводки та електроточок на кожну камеру, бо в радянські часи, коли й була побудована левова частина тюрячок, навряд чи хтось думав що зекани будуть мати власний холодильник.
Ініціатива і справді благородна(ні, бо ж це анонс перед виборами) особливо беручи до уваги те що студенти *** смокчуть у своїх общагах та моляться на те щоб вночі не загорілись електродроти через міні-холодильнички.
ЗЕканському роду нема переводу
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28.09.2020 23:57
+4
> заключённый-беспраный раб
якби ж то так - нажаль, зараз пересічний гвалтівник чи ворюга/гопстопщик преспокійно може відмовитись від праці, бо праця це для "мужиків".
Я бачив як заглистовані дрищі після зони виглядали краще та вгодованіше аніж лохобани з графіком 40 робочих годин на тиждень.
Треба брати приклад із штатів:
> Нині тюремна система США активно використовує примусову працю, річний оборот якої перевищує 70 мільярдів доларів.

Чому ми маємо сплачувати утримання ******, які здебільшого ще з юнацтва слухали пісні про зону та мріяли відтопирюватись на нарах за державний кошт попутно набиваючи собі "авторитет"?
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29.09.2020 00:08
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Правила форума Совет форумчан
Такими темпами БОМжи будут специально попадаться на мелких кражах и пережидать зиму в условиях, гораздо лучших, чем у них на воле.
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28.09.2020 23:31 Ответить
так вони так і роблять..Під зиму зникають ..а на весні з'являються..
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29.09.2020 07:41 Ответить
Узеленські покращують умови для себе.
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28.09.2020 23:32 Ответить
Это ж вроде прям стремление к евростандартам?А не как в совке:заключённый-беспраный раб и петух.Ну...это ж при Зеле...Поэтому-сейчас набросают.
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28.09.2020 23:39 Ответить
> заключённый-беспраный раб
якби ж то так - нажаль, зараз пересічний гвалтівник чи ворюга/гопстопщик преспокійно може відмовитись від праці, бо праця це для "мужиків".
Я бачив як заглистовані дрищі після зони виглядали краще та вгодованіше аніж лохобани з графіком 40 робочих годин на тиждень.
Треба брати приклад із штатів:
> Нині тюремна система США активно використовує примусову працю, річний оборот якої перевищує 70 мільярдів доларів.

Чому ми маємо сплачувати утримання ******, які здебільшого ще з юнацтва слухали пісні про зону та мріяли відтопирюватись на нарах за державний кошт попутно набиваючи собі "авторитет"?
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29.09.2020 00:08 Ответить
"Я бачив як заглистовані дрищі після зони виглядали краще та вгодованіше аніж лохобани з графіком 40 робочих годин на тиждень."
Вам не мешает поделиться примерами.Это будет наглядно и поучительно.
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29.09.2020 00:21 Ответить
Не секрет, что по нынешним временам учреждения исполнения наказаний (колонии, которые ещё не закрыты и не порезаны на металлолом) выполняют роль некоего рода "приютов" для асоциальных и в основном неисправимых элементов (какая ресоциализация?), как то нищих бомжей, конченых наркоманов и алкашей, никогда и нигде в жизни не работавших и работать не желающих, кроме как обмануть/ограбить/украсть/напится/всё проколоть, но в "приютах" находящихся на полном гособеспечении: спальное место, трёхразовое питание, медобслуживание и даже образование. "Работают" в зонах исключительно бомжы и имеющие интерес. Нежелающие вполне могут не работать, а лежать на нарах.
Относительно примеров, то многие наркоманы говорят, что короткие отсидки их прямо спасали (передышки своеобразные от наркоты для поправки здоровья).
И всё это содержится из казны.
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29.09.2020 01:03 Ответить
> Вам не мешает поделиться примерами.Это будет наглядно и поучительно.
Це зовсім не обов'язково зважаючи на питання анонімності. Але є одна гарна новина - для того щоб повірити моїм словам, вам не треба дивитися на фотографії "до" та "після" певних рєбят з певних районів певних міст з якими мав контакт я.
Просто подивіться на до-армійські фотографії ваших знайомих, та на їх фотографії з дємбєльських альбомів, або ж на фотки з проводів та стрітин.
Різниця зекана та солдата, до сих пір невелика зважаючи на до сих пір не викорінені радянські традиції: Дайте зекану зброю, додайте покарання за силове встановлення вертикальної ієрархії, забов'яжіть левову частину урок до праці та виконання усіх директив(тобто заберіть певну частину сну) - і ви побачите пересічного солдата.
Режим дня стосовно відпочинку та їжі робить своє діло.
ЗК від васяна з заводу, окрім вище зазначених тонкощів, відрізняється ще й відсутністю стресу, виробничими травмами. Однак є одна штука - власний вибір. За гратами людина сама вибирає те чи буде вона ширятись або ж підтягуватись на турнічку і качать пресуху - саме тому ви могли бачити заморишів, а я бачив більш досконалих гопів та крадіїв ніж вони були до відсидки.
Ну і останнім фактором, але найбільш значущим є те що ви не маєте вибору працювати чи ні, а от зекан має. Тож коли ви будете їхати роз'ьобаним шляхом і матюкати державу та укравтодор, згадайте непоодинокі кадри з фільмів та серіалів виробництва США, де молодчики у кайданах з кайлами батрачать на прокладанні автотраси чи гілки залізної дороги.
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29.09.2020 02:57 Ответить
Минає 145-й день реформ сракашвілі
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28.09.2020 23:41 Ответить
Непогано.
Втім, необхідно помножити кількість камер у пенеціарних закладах на вартість мультиварки (1500 для приватного покупця, підозрюю що по держ закупівлям ціна буде як для юр, суб'єкта)/ або ж холодильник (7000 середня ціна для фіз особи)
+ вартість заміни електропроводки та електроточок на кожну камеру, бо в радянські часи, коли й була побудована левова частина тюрячок, навряд чи хтось думав що зекани будуть мати власний холодильник.
Ініціатива і справді благородна(ні, бо ж це анонс перед виборами) особливо беручи до уваги те що студенти *** смокчуть у своїх общагах та моляться на те щоб вночі не загорілись електродроти через міні-холодильнички.
ЗЕканському роду нема переводу
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28.09.2020 23:57 Ответить
Доречі в студентській общазі вас неіллюзорно виїбуть і за мультиварку, і за холодильник, і за електрочайник - за все що споживає більше ніж 1 кіловат.
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29.09.2020 00:23 Ответить
Не з тих реформ почав ЗЄля. Переживає за комфорт вбивць і гвалтівників. Нехай би спочатку узгодив з Єропою мінімальні стандарти забезпечення військовослужбовців, хворих в стаціонарах, максимальну наповненість класів, максимальне навантаження на вчителів. А масюська який вважає засуджених до довічного ув'язнення найбільш інтелігентною і найцікавішою категорією засуджених (https://wz.lviv.ua/news/411303-taki-intelihentni-i-rozumni-liudy-maliuska-proponuie-vypustyty-dovichnykiv-iz-viaznytsi "Такі інтелігентні, розумні люди": Малюська пропонує випустити довічників із в'язниці 25.04.2020, 14:55 935) пошле до них в камеру свою дружину грати в шашки і вести диспути про мистецтво ренесансу.
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29.09.2020 00:02 Ответить
У Антоненка- Ріфмайстра, теж так ?
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29.09.2020 00:05 Ответить
Судя по комментам-Нихера мы не Европа.Простой для Европы тезис:"Любой человек,даже преступник обладает правами" для нас-геометрия Лобачевского.Скрепы ближе.
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29.09.2020 00:16 Ответить
слуги народа готовятся?
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29.09.2020 00:16 Ответить
Ну, не така вже велика новина як про малюськіні СІЗО, але ж всьо-такі:

"Мade in Ukraine": В Україні створена лінійка нових "теплових" головок самонаведення для керованих ракет (фото)
https://patrioty.org.ua/all/2020-09-29.html вівторок, 29 вересень 2020, 0:08



Патріоти України з посиланням на https://defence-ua.com/ Defense Express https://defence-ua.com/ .
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29.09.2020 00:18 Ответить
Хоть щось доброго після зегенератів залиться ... на жаль лише в СІЗО та колоніях. Це ж класична політика жидобільшовиків в ставленні до "соціально-близьких" класів населення...
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29.09.2020 01:29 Ответить
Для этого нужно провести общую пожарную инспекцию и конкретно в каждой камере с заключением о состоянии проводки и какое напряжение она сможет выдержать, с подписями пожарных инспекторов. Чтобы они отвечали своей головой за возможные пожары.
Второй вопрос по поводу того кто будет оплачивать этот банкет? Опять налогоплательщики? Нам для ещё и в своих домах надо за все платить ахрененные тарифы, "спасибо партии", так ещё и за зэков? Оплачивать им комфорт? Тут дома экономишь, а те там будут мотать электричество как им захочется??? Ну и кто наказание несёт?!
Блин задрали уже, на свободе нет покоя, нет защиты, нет бесплатной еды, нет бесплатного тепла, воды и электричества, если не работаешь, то хрен государство тарелку супа нальёт. А те там работают по желанию. Да, условия её пятизвёздочные, но извините, это не санаторий, и они не отдыхающие, а убийцы, насильники, воры.
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29.09.2020 09:18 Ответить
это скоморохи барыжногог цирка, наверно о своем будущем заботятся.
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29.09.2020 12:20 Ответить
А может кто-то навести пример кроме тюрем, чтоб малюскаа занимался своими прямыми обязанностями.
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29.09.2020 14:08 Ответить
 
 