УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13242 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
3 462 23
пожиттєве ув'язнення (35) Малюська Денис (295)

В Україні понад 1,5 тис. довічно засуджених, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні понад 1,5 тис. довічно засуджених, - Малюська

Понад півтори тисячі осіб відбуває в Україні довічне ув'язнення, і кількість таких в'язнів постійно збільшується. Утримання кожного з них - 10 тис. грн на місяць.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Утримання кожного з них – це не менше ніж 10 тисяч гривень на місяць. Ми їх харчуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це поганенької якості, але все-таки. Фінансування відбувається і ресурси витрачаються. І це триває не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їхня кількість збільшується постійно", – сказав Малюська.

Міністр вважає, що такі ув'язнені мають працювати, частково покриваючи вартість свого утримання.

Читайте також: Платні камери в слідчих ізоляторах принесли перший мільйон гривень, - Малюська

"Якщо хтось вважає, що вони не мають працювати, а мають дивитися в стелю і "насолоджуватися життям", а потім зрештою на якомусь етапі в глибокій старості померти, то це неправильно", - заявив Малюська.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Суддям, прокурорам і наглядовим радам харч зменшіть і не тільки на баланду півтори тисячам зеків вистачить. Або згідно опитуванням гідранта садіть пожиттєво корупціонерів з конфіскацією. Вистачить ще і МВФ борг погасити.
показати весь коментар
01.11.2020 23:23
+5
Да и статейки у этих сидельцев нехилые, им и ходить то по планете Земля не рекомендуется. Это плата общества за отмену смертной казни. Вон лозинского мером выбрали, сам себе будет зарабатывать, а этих кормим мы с вами. Издержки демократии.
показати весь коментар
01.11.2020 23:55
+4
у шахту працювати. А шахтарі на поверхні слідкують за механізмами. Куди "пожиттевіки з шахти дінуться, якщо залишити у шахті тільки кайла у якості інструменту, та ошійники з вибухівкою. Видали "на гору" норму - зкинули у шахту їжу. Нема норми - хай на шурів полюють.
показати весь коментар
01.11.2020 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отправить их на штурм Донецка ! В Украине более 1,5 тыс. пожизненно осужденных, - Малюська - Цензор.НЕТ 4218
показати весь коментар
01.11.2020 23:21 Відповісти
Суддям, прокурорам і наглядовим радам харч зменшіть і не тільки на баланду півтори тисячам зеків вистачить. Або згідно опитуванням гідранта садіть пожиттєво корупціонерів з конфіскацією. Вистачить ще і МВФ борг погасити.
показати весь коментар
01.11.2020 23:23 Відповісти
Кайло в руки и в шахту!!
показати весь коментар
01.11.2020 23:23 Відповісти
Скорее по квоте СН пойдут ...
показати весь коментар
02.11.2020 05:57 Відповісти
Так на х........ опрос был о пожизненном, Увеличится в разы. Вы ведь этого хотели. Бросайте курить, переходите на самогон, головой думать будите, но если похмелитесь. Адрес дам.
показати весь коментар
01.11.2020 23:25 Відповісти
Продай им vip-камеры,малюська.
показати весь коментар
01.11.2020 23:25 Відповісти
А это мама ПЖ ...
Цитата из фильма Г. Данелия
показати весь коментар
01.11.2020 23:26 Відповісти
Там и сиди убожество.
показати весь коментар
01.11.2020 23:35 Відповісти
У многих украинцев зарплата менее 5 тыс. И они живут, вернее существуют на свою зарплату. Эти осужденные обходятся государству в эту сумму. Вы что их севрюгой и дальневосточными крабами кормите?
показати весь коментар
01.11.2020 23:37 Відповісти
эту сумму имеется 10 штук.
показати весь коментар
01.11.2020 23:39 Відповісти
Что то очень дорого. Чем они их там кормят?
показати весь коментар
01.11.2020 23:44 Відповісти
Вспомнились слова этого "малютки", когда он рассказывал что пожизненно осужденные хорошие люди, образованные, интеллигентные... И будь его воля, он бы взял их на работу к себе. Вот правда, трудно будет полторы тысячи пристроить на работу в министерство юстиции. Надо будет придумать какое нибудь новое министерство или очередной "совет реформ".
показати весь коментар
01.11.2020 23:48 Відповісти
они обязаны!!!! работать до кровавых мозолей круглосуточно!!! При СССР зэки не прохлаждались, а пахали на всесоюзных стройках, так сказать - Искупали вину перед Родиной. И это было правильно.
показати весь коментар
01.11.2020 23:53 Відповісти
Ага, жив я колись в будинку, що зеки будували, плитка в ванній облітала, всі стіни криві і т.д.
показати весь коментар
02.11.2020 00:05 Відповісти
Да и статейки у этих сидельцев нехилые, им и ходить то по планете Земля не рекомендуется. Это плата общества за отмену смертной казни. Вон лозинского мером выбрали, сам себе будет зарабатывать, а этих кормим мы с вами. Издержки демократии.
показати весь коментар
01.11.2020 23:55 Відповісти
у шахту працювати. А шахтарі на поверхні слідкують за механізмами. Куди "пожиттевіки з шахти дінуться, якщо залишити у шахті тільки кайла у якості інструменту, та ошійники з вибухівкою. Видали "на гору" норму - зкинули у шахту їжу. Нема норми - хай на шурів полюють.
показати весь коментар
01.11.2020 23:59 Відповісти
А сколько стоит патрон, Малютка?
показати весь коментар
02.11.2020 00:22 Відповісти
Всі органи правосуддя КС суд НАБУ,НАЗК, ДБР це 4,5 млр. грн в рік, а зарплата суддів 700 000 в місяць та пенсії 250 000 та заплати топ керівників від 1,5 млн в місяць - ось вам і резерв для тих хто сидить довічно
показати весь коментар
02.11.2020 05:43 Відповісти
"Содержание каждого из них - это не менее 10 000 гривен в месяц. Мы их кормим, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это неважного качества, но тем не менее.

Источник: https://censor.net/ru/n3228437
минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, до 2000 грн

так у нас пенсионеры хуже живут намного чем заключенные -тогда не понятно кто заключенный !!!
показати весь коментар
02.11.2020 06:29 Відповісти
Какие же дебилы этот "мудрый нарид" если выбирают себе в правители такую срань как эта Малюська и прочие зе-гниды...
показати весь коментар
02.11.2020 07:01 Відповісти
5 см дороги в месяц
показати весь коментар
02.11.2020 07:55 Відповісти
И нах Украине такое счастье надо? Они там живут сытнее чем многие пенсионеры на свободе.
показати весь коментар
02.11.2020 08:28 Відповісти
 
 