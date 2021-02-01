"Позор ОАСК", "Ироды в мантиях", - под Окружным админсудом прошла акция в поддержку отмененного украинского правописания. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Под Окружным административным судом города Киева (ОАСК) прошла акция протеста "Проект: Правописанию-2019 - быть!" против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым была отменена новая украинская редакция правописания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны отстоять это право - пользоваться новой системой правописания", - отметила преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мария Заринова.
Другие участники мероприятия отметили, что "отстоять язык - значит отстоять идентичность; мы отстояли его под Верховной Радой, теперь отстаиваем его здесь".
Среди участников мероприятия были также представители Движения сопротивления капитуляции, студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "А можно отменить Ирода в мантиях?", "ОАСК/логика 1: 0", "Траектория, объект, субъект, проект - языковая норма", "Позор ОАСК; Редакции Правописания 2019-го - быть!", "Сегодня ОАСК отменил правописание - 2019; завтра - ОАСК отменил теорему Виета", "В ОАСК сидят Индюки без ЧестИ и достоИнства","Защитим украинский язык", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Лина Костенко)", "Правописанию - 2019 быть!", "Лингвоцид".
Также протестующие скандировали "Новому правописанию - быть!".
Активисты во время акции читали стихи, в частности украинского поэта Ивана Малковича "Напучування", Екатерины Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" и другие.
Как сообщалось, 28 января Окружной административный суд города Киева отменил постановление Кабмина о новом украинском правописании.
Пожалуйста, подождите...
Достатньо лише того, що кацапи на це ресурсів не шкодують.
Например, в Израиле существует академия иврита. Которая и устанавливает правила грамматики, правописания и т.д. И делает это не как политическая акция, а обычная рутинная работа.
А взагалі-то, було б добре, якби ВСЕ було врегульовано законами ще 20-25 років тому
Міт, членкиня, павза.... Для чого калічити мову? Щоб підзаробити копійчину на переписуванні підручників? Яка дурня! Залиште вже в спокої мову!
Навіщо? Навіщо два варіанти??? Щоб що? Нехай хоч на одному навчаться грамотно писати і говорити. Суцільний суржик! А от стане "любови", замість "любові" і одразу в Європу пустять, нє?
П.С. иесперд теж мав би знати, що два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння. Далі "старий варіант" буде вважатись помилкою. І підручники у нас теж друкують задарма. Точно?
"два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння. Далі "старий варіант" буде вважатись помилкою." - обманювати негарно. Ні в параграфі 123, сторінка 125, ні в параграфі 131, сторінка 129 НЕ вказано будь-яких обмежень на вживання Український правопис 2019
Чи ти зазвучиш "по-новому", як в агліцькому, то відразу життя наладиться.?
Одним словом, більш-менш внятної відповіді я не почув. Набір якихось лозунгів в стилі "А, щоб було!"))) Не бачу сенсу продовжувати.
П.С. то доколє?
Англійську мову я навів просто як приклад, бо деякі "грамотії" переживають, як вони запам'ятають з десяток слів з новим правописом.
Постановою Кабміну затверджується з якого часу має застосовуватись.
А -Кабінет Міністрів України рекомендує з 3 червня застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення.
"Те, що стосується різних атестаційних заходів, ЗНО - там буде досить тривалий адаптаційний період (три-п'ять років), протягом якого усі ці речі будуть відповідним чином втілюватися",- директор Інституту мовознавства імені Олександра Потебні НАНУ Богдан Ажнюк.
Ти, анатолій, такий иесперд, як і філолог. Розкажеш ще про два-три правильних варіянти)
Вс. Не цікаво. На тому крапка.
" застосовувати норми та правила нової редакції правопису" - в коментарі вище я навів параграфи нової редакції правопису, в яких регламентується вживання слів міф/міт, пауза/павза, і там не має "два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння".
"Не цікаво. На тому крапка." - тобі просто немає що сказати брехливий ватник.
Ти трохи недалекий і тому я просив щоб ти від мене відчепився, бо не бачу сенсу з телепнем дискутувати.
За "ватніка" дав би в писок. Може б так дійшло.
Вільний.
Знаток, хренов, в предложении из трёх слов - 10 ошибок.
Прошу не кидаться какахами, выложил свои размышления по этому поводу.
https://www.youtube.com/watch?v=zYDTfbyAMSU&ab_channel=EugeniaKuznetsova
Але, оскільки моїм дітям здавати іспити українською, я не хочу щоб вони ламали собі мізки з тим новим ідіотським правописом. До того ж, я не зочу чути всіх тих рагулізмів по ТВ. Мене влаштовує сьогоднішній правопис, і тому я проти "новояза". Бв більше, на виборах буду голосувати за тих кто пообіцяє припинити це божевілля, хоч за Медведчука хоч за ОПЗЖ.
Ви хочете ламати язик аби "не так як у москалей"? Ну то не дивуйтесь потім чому екс-риги переможуть на виборах.
"буду голосувати за тих кто пообіцяє припинити це божевілля, хоч за Медведчука хоч за ОПЗЖ." - це одразу було зрозуміло.
як показує історія, нашим можновладцям, тільки це імешает - мова!)))
"занадто довго 30 років боротися за мову" - новий правопис розроблявся понад Три роки.
Як каже член Національної комісії з питань правопису, директор Інституту мовознавства імені О.Потебні НАН України, професор, доктор філологічних наук Богдан Ажнюк, , що усі роки Правописна Комісія працювала на волонтерських засадах, жодних коштів уряд їй не виділяв.
Тобто як мінімум журналістам, акторам, ведучим, юристам мову знати не потрібно? Ну а що, ще гроші на їх освіту переводити
400 років забороняли Українцям їх давню старовинну - слов'янську рідну мову, московські орди жахливих монголоїдних москалів окупантів і забороняли __134 рази__, не Америка і не Європа ... а татаро угро - фінська Московія ( з 18 ст. замаскована під ніби Росію - Орду) !
Слов'янську Українську мову, криваві личакові окупанти нам забороняли і відміняли і нав'язували свою окупаційну штучну російську(кацапську), фіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами .... Заборону на українську мову накладали всі гілки влади окупантів: Цар, Сенат, Дума ... і навіть священний Синод.
АРХIВ. З 1700 по 1908 роки видано 12 Найвищих Державних Царських Указів та Урядових Постанов якi забороняли українську культуру і мову. Кривава радянська імперія кремлівських комуно - фашистів за 70 років видала за цими ж заборонами 8 Постанов Політбюро, Указів та безліч десятків розпоряджень аж до повного відновлення суверенної, вільної незалежної Української Держави в 1991 р.
Та по суті нічого не змінилося і в наші дні, та ж окупація ворожої Росією святої суверенної української землі Криму i Донбасу і таке ж як і раніше знищення там української мови.. Та і продажна, антиукраїнська вища влада проклятих ЗЕбілів Іуд - капітулянтів, вони виродки теж збирається допомогти кремлівським ворогам знищити Українську мову і вже по всій Україні, а потім уже знищити і саму Українську державу.
И да, ваше "большинство" раздробленное, на выборах в Раду вместо большинства получите коалицию с ОПЗЖ.
и не что иное как диверсия против украинского языка!
індик став индик, іній - иній, ірод- ирод, ікати - икати архієпископ - архиєпископ, архієрей - архиєрей
гідності - гідности, незалежності - незалежности, радості - радости, смерті - смерти,
честі - чести, хоробрості - хоробрости; крові - крови, любові - любови, осені - осени,
солі - соли, Русі - Руси
А это, вообще звучит как рогульское средневековье:
аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.
"гідності - гідности, незалежності - незалежности", "аудіє́нція і авдіє́нція" - можна вживати обидва варіянти.
PS. Чого тебе так плющить від українського правопису, все одно ж мову не знаєш, а користуєшся російською?