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Новини Суспільство
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відміна, скасування (72) протест (2249) українська мова (777) Окружний адмінсуд Києва (377)

"Ганьба ОАСК", "Іроди в мантіях", - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Під Окружним адміністративним судом міста Києва (ОАСК) відбулася акція протесту "Проєкт: правопис-2019 - бути!" проти рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким було скасовано нову українську редакцію правопису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо відстояти це право - користуватися новою правописною системою", - зазначила викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" Марія Зарінова.

Інші учасники заходу наголосили, що "відстояти мову - означає відстояти ідентичність; ми відстояли її під Верховною Радою, тепер відстоюємо її тут".

Серед учасників заходу були також представники Руху опору капітуляції, студенти інших ВНЗ, зокрема з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка тощо.

Читайте: Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію

Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 01
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 02
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 03
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 04
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 05
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 06
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 07
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 08
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 09
Ганьба ОАСК, Іроди в мантіях, - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису 10

Учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!", "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта", "В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)", "Правопису – 2019 бути!", "Лінгвоцид".

Також протестувальники скандували "Новому правопису – бути".

Активісти під час акції читали вірші, зокрема українського поета Івана Малковича "Напучування", Катерини Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" та інші.

Як повідомлялося, 28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий український правопис.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Ти і мови не знаєш а патякаєш... как цап?
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01.02.2021 11:58
+13
Скільки рашиських ботів повилазило ,так ви що за антиукраїнський вовчий так званий суд ? в ОАСК всі судові позови задовольняют олігархів і ворогів України.
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01.02.2021 11:59
+12
А сам ти не дебіл?
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01.02.2021 11:51
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01.02.2021 11:30 Відповісти
которые теребят "мову" со своими "новыми правописами" в это неспокойное время.
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01.02.2021 12:52 Відповісти
Ти ж тупориле створіння, яке і не відкривало новий правопис, я вгадав?
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01.02.2021 15:40 Відповісти
тех, шо с плакатами стоят? "Ганьба ОАСК", "Іроди в мантіях", - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису - Цензор.НЕТ 5021 молодежь, что с них взять, есть повод с пар свалить и подзаработать немножко. а вот нацжены на красивый плакатик разорились, странно только, что проблемы тарифов, от которых непосредственно жизнь людей зависит, их, очевидно, совершенно не волнуют...
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01.02.2021 16:15 Відповісти
Дістали вже цими "проблемами", висмоктаними з пальця.
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01.02.2021 11:34 Відповісти
Какая разіца?
Достатньо лише того, що кацапи на це ресурсів не шкодують.
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01.02.2021 17:13 Відповісти
оаск - государство в государстве? - колониальная территория кремлевского агрессора? - зачистить и забыть....
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01.02.2021 11:35 Відповісти
Всю цю нечисть судобарижну на стадіон і Піночета.
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01.02.2021 12:06 Відповісти
++
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01.02.2021 12:06 Відповісти
Пазор, мажор... А Васька - слушает да ест.
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01.02.2021 11:38 Відповісти
Существуют другие страны, у которых есть опыт в подобных ситуациях, который можно перенимать.
Например, в Израиле существует академия иврита. Которая и устанавливает правила грамматики, правописания и т.д. И делает это не как политическая акция, а обычная рутинная работа.
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01.02.2021 11:41 Відповісти
а окружной административный суд тель-авива отменяет всю эту работу нафиг?
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01.02.2021 11:43 Відповісти
Я думаю, что если бы нормы ввело правительство своим указам, в обход Закона, то суд отменил бы это решение. Но опять, из за того, что Закон существует (с 1953 года, а сам Израиль существует с 1948 т.е. его принял в первые 5 лет) подобные рассуждения только теоретические.
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01.02.2021 11:51 Відповісти
В обхід якого конкретно закону український уряд ввів новий правопис?
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01.02.2021 12:18 Відповісти
Я, наверное, плохо донес основную свою идею. Я имел в виду, что этот вопрос должен был быть урегулирована еще 20-25 лет назад Законом. Который бы точно определял, кто и как регулирует эти вопросы.
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01.02.2021 12:56 Відповісти
Згоден, що багато часу профукали.
А взагалі-то, було б добре, якби ВСЕ було врегульовано законами ще 20-25 років тому
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01.02.2021 13:33 Відповісти
Вони під дахом Найвеличнішого ідіота...
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01.02.2021 11:45 Відповісти
очистити полум'ям гадюче кубло
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01.02.2021 11:46 Відповісти
не уверен, что есть за что бороться. Правописание дебильное.
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01.02.2021 11:47 Відповісти
А сам ти не дебіл?
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01.02.2021 11:51 Відповісти
более чем уверен, что 99% "митингующих", впрочем как и ыкспердов-комментаторов ЦН, даже не поинтересовался что там за изменения правопису, в чем они заключаются и за что "бастуем")))
Міт, членкиня, павза.... Для чого калічити мову? Щоб підзаробити копійчину на переписуванні підручників? Яка дурня! Залиште вже в спокої мову!
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01.02.2021 11:53 Відповісти
ЧленКиня....
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01.02.2021 14:15 Відповісти
"Міт, членкиня, павза.... " "Щоб підзаробити копійчину на переписуванні підручників?" - Иксперд, мав би знати, що допускаються ДВА варіанти написання: міф/міт, пауза/павза - так що ніхто на тобі копійчину не заробить, можеш розслабитись.
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01.02.2021 14:21 Відповісти
"що допускаються ДВА варіанти написання"...
Навіщо? Навіщо два варіанти??? Щоб що? Нехай хоч на одному навчаться грамотно писати і говорити. Суцільний суржик! А от стане "любови", замість "любові" і одразу в Європу пустять, нє?
П.С. иесперд теж мав би знати, що два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння. Далі "старий варіант" буде вважатись помилкою. І підручники у нас теж друкують задарма. Точно?
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01.02.2021 14:42 Відповісти
В англійській мові взагалі слова пишуться по одному, читаються по іншому, і щось не знаходиться там людей, які запитують навіщо, доколе.
"два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння. Далі "старий варіант" буде вважатись помилкою." - обманювати негарно. Ні в параграфі 123, сторінка 125, ні в параграфі 131, сторінка 129 НЕ вказано будь-яких обмежень на вживання Український правопис 2019
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01.02.2021 15:46 Відповісти
до чого тут англійська і її фонетика?
Чи ти зазвучиш "по-новому", як в агліцькому, то відразу життя наладиться.?
Одним словом, більш-менш внятної відповіді я не почув. Набір якихось лозунгів в стилі "А, щоб було!"))) Не бачу сенсу продовжувати.
П.С. то доколє?
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01.02.2021 16:06 Відповісти
Наведи параграф і сторінку докумета в якому є твердження "два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння. Далі "старий варіант" буде вважатись помилкою.", або БРЕХЛО.
Англійську мову я навів просто як приклад, бо деякі "грамотії" переживають, як вони запам'ятають з десяток слів з новим правописом.
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01.02.2021 16:13 Відповісти
Який параграф? Якого документу?
Постановою Кабміну затверджується з якого часу має застосовуватись.
А -Кабінет Міністрів України рекомендує з 3 червня застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення.
"Те, що стосується різних атестаційних заходів, ЗНО - там буде досить тривалий адаптаційний період (три-п'ять років), протягом якого усі ці речі будуть відповідним чином втілюватися",- директор Інституту мовознавства імені Олександра Потебні НАНУ Богдан Ажнюк.

Ти, анатолій, такий иесперд, як і філолог. Розкажеш ще про два-три правильних варіянти)
Вс. Не цікаво. На тому крапка.
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01.02.2021 16:41 Відповісти
"Який параграф? Якого документу?" - правопису звісно, а що ж ми тут обговорюємо(Посилання в коменті вище).
" застосовувати норми та правила нової редакції правопису" - в коментарі вище я навів параграфи нової редакції правопису, в яких регламентується вживання слів міф/міт, пауза/павза, і там не має "два варіанти допускаються на рік часу для засвоєння".
"Не цікаво. На тому крапка." - тобі просто немає що сказати брехливий ватник.
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01.02.2021 17:04 Відповісти
Ше раз, для недалеких "правила нового правопису", це лише ПРАВИЛА, які затверджуються Мін.освіти . Далі в моєму коментарі вище хто і з якого часу має право впроваджувати нові норми.
Ти трохи недалекий і тому я просив щоб ти від мене відчепився, бо не бачу сенсу з телепнем дискутувати.

За "ватніка" дав би в писок. Може б так дійшло.
Вільний.
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01.02.2021 17:10 Відповісти
То, що ти вата ні для кого тут не секрет.
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01.02.2021 17:22 Відповісти
Я и говорил, что это мертворежденное кривописание - плод воспалённого мозга науковцив могилянской эпидемии и нескольких маразматиков из эпидемии псевдонаук
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01.02.2021 11:51 Відповісти
Ти і мови не знаєш а патякаєш... как цап?
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01.02.2021 11:58 Відповісти
А ты, диктант давно писал?
Знаток, хренов, в предложении из трёх слов - 10 ошибок.
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01.02.2021 12:44 Відповісти
Патякати - бугагагага .... Бовдур))))) найліпша образа якою зверталась мій вчитель до.... дебілів Зе свого часу.... «бо дебіл то Є медичний термін який вказує на неповноцінність» Як паростки виноградної лози....
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01.02.2021 14:20 Відповісти
Лично я, на это смотрю неординарно. То, что отменяют - плохо. Почему? Потому что мы понимаем, что сделано это с антиукраинской целью, так как повсюду наблюдаем попытку реванша пророссийских сил. Теперь смотрим с другой стороны: как по мне, все эти новые нормы, довольно сильно усложняют и нагружают украинский язык непотребной архаикой. Это как если бы русский язык вернуть к дореволюционному состоянию с ихними ятями, типа "вся власть СовЪтамЪ", или " мирЪ народамЪ". Никто же в здравом уме не вернётся к такому правописанию. Поэтому, думаю, принимать решения такого уровня нельзя только потому, что "так было когда-то".
Прошу не кидаться какахами, выложил свои размышления по этому поводу.
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01.02.2021 11:57 Відповісти
Ти впевнений, що ти в "здравом уме"?
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01.02.2021 13:36 Відповісти
Только требование немедленной отставки зеленского позволит объединяться разным группам возмущенных и получить в результате достаточно массовую акцию.
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01.02.2021 11:57 Відповісти
"Ганьба ОАСК", "Іроди в мантіях", - під Окружним адмінсудом відбулася акція на підтримку скасованого українського правопису - Цензор.НЕТ 1072
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01.02.2021 11:57 Відповісти
Скільки рашиських ботів повилазило ,так ви що за антиукраїнський вовчий так званий суд ? в ОАСК всі судові позови задовольняют олігархів і ворогів України.
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01.02.2021 11:59 Відповісти
Щоб країна розвивалася , зпрощення мови потрібне також , і крапка .
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01.02.2021 12:08 Відповісти
Чому в любителів руского міра так підгорає від правопису?

https://www.youtube.com/watch?v=zYDTfbyAMSU&ab_channel=EugeniaKuznetsova
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01.02.2021 12:15 Відповісти
Ну це все протести .. так треба підняти трохи уваги до цього питання і крутіше треба.... А от по поводу суддів ...тут питання на підставі чого відмінили на підставі юридичних питань чи інших...Хоча от не розумію я які можуть бути інші питання крім юридичних... Тут потрібна оскарження від міністерства освіти.... А портнова ...****** дятла....треба посадити за грати...навіть при малійшому його провині ...суку в тюрягу щоб його підривна діяльість припинилась
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01.02.2021 12:15 Відповісти
Міністерством освіти керує друг регіоналів шкарлет, тому що і як вони будуть оскаржувати - це дуже велике питання.
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01.02.2021 13:34 Відповісти
Отак п'ята колона і Україну відмінить за допомогою судів!
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01.02.2021 12:18 Відповісти
Язикаті завили, їм хочеца так як в паРаші щоб варнякали і писали!
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01.02.2021 12:19 Відповісти
Читаем в новостях - "Украина начала импорт электроэнергии из Раши" - и никаких протестов. А дебильное "правописание" отменили - полезные идиоты вылезли с плакатиками.
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01.02.2021 12:50 Відповісти
Найбільше чомусь новий правопис хвилює кацапомовних. Яке вам діло до нового правопису, переживайте краще за правопис російської.
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01.02.2021 14:31 Відповісти
мы такие же граждане как и вы, с точно такими же правами, и имеем право "хвылюватись" за что хотим.
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01.02.2021 15:07 Відповісти
З таким же успіхом можете сперечатися за правопис китайської, все одно що українську, що китайську не знаєте і не використовуєте.
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01.02.2021 15:21 Відповісти
не використовую бо не маю потреби. Мій регіон (Київ та область) по факту переважно російськомовні (отака зрада).
Але, оскільки моїм дітям здавати іспити українською, я не хочу щоб вони ламали собі мізки з тим новим ідіотським правописом. До того ж, я не зочу чути всіх тих рагулізмів по ТВ. Мене влаштовує сьогоднішній правопис, і тому я проти "новояза". Бв більше, на виборах буду голосувати за тих кто пообіцяє припинити це божевілля, хоч за Медведчука хоч за ОПЗЖ.
Ви хочете ламати язик аби "не так як у москалей"? Ну то не дивуйтесь потім чому екс-риги переможуть на виборах.
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01.02.2021 15:31 Відповісти
Ну ти киздуй в кацапію, тварино!
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01.02.2021 15:42 Відповісти
ні, це моя країна, я громадянин з усіма правами.
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01.02.2021 15:44 Відповісти
В багатьох моментах новий правопис навпаки спрощує написання слів, замість двох-трьох варіантів правильний один.
"буду голосувати за тих кто пообіцяє припинити це божевілля, хоч за Медведчука хоч за ОПЗЖ." - це одразу було зрозуміло.
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01.02.2021 15:58 Відповісти
Так воно ж його і не відкривало навіть. По Зіку чи на каналі Шарія краєм вуха щось почуло і воняє тепер.
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01.02.2021 16:44 Відповісти
На жаль так. Все ж таки в твої улюбленій рашці є свої плюси. Таких як ти, там би зразу на пляшку а потім на зону за "экстремистские посты". А у нас свобода слова - різні виродки можуть що завгодно писати.
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01.02.2021 16:43 Відповісти
мы странный народ Украины! У нас коррупция, чиновники воры, экономисты бездари и т.д., но мы бастуем за поправки о языке! (власть тоже шизанутая) вместо того что бы строить государственную экономику она все 30 лет занимается языком! пипец самая главная тема, а главное она точно решить все проблемы Украины, народа....
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01.02.2021 12:51 Відповісти
Не підміняйте понять. Мова ніяк не заважає будувати економіку, це паралельні процеси, і обидва важливі.
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01.02.2021 13:37 Відповісти
а що по вашому важливіше? Мова при злиднях або злидні при мовою? На мій погляд важливіше економіки, реального сектора економіки, не може бути нічого важливішого! І я думаю коли вишім дітям нічого буде їсти, то вам буде все одно на якій мові буде говорити той хто дасть вам їжу! Я згоден що потрібно, але вважаю, що це занадто довго 30 років боротися за мову, при цьому знищивши економіку!
як показує історія, нашим можновладцям, тільки це імешает - мова!)))
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01.02.2021 13:43 Відповісти
"важливіше економіки, реального сектора економіки, не може бути нічого" - Пропонуєте професорам, викладачам-мовознавцям брати в руки лопати?
"занадто довго 30 років боротися за мову" - новий правопис розроблявся понад Три роки.
Як каже член Національної комісії з питань правопису, директор Інституту мовознавства імені О.Потебні НАН України, професор, доктор філологічних наук Богдан Ажнюк, , що усі роки Правописна Комісія працювала на волонтерських засадах, жодних коштів уряд їй не виділяв.
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01.02.2021 14:28 Відповісти
а чому і ні? Президент польщі Лех Валенса шукае роботу єлектрослюсаря.. и що? коли немає потреби в професорах, то можуть і копачами робити! У Вас дуже примитивне поннятя про реальну економіку!
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01.02.2021 14:56 Відповісти
"коли немає потреби в професорах, то можуть і копачами робити!" - мда, все ясно.
Тобто як мінімум журналістам, акторам, ведучим, юристам мову знати не потрібно? Ну а що, ще гроші на їх освіту переводити
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01.02.2021 15:19 Відповісти
не треба пересмикувати. Ніхто не каже про "не треба знати мову".
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01.02.2021 15:33 Відповісти
Хто пересмикує, якщо людина пропонує викладачам мови піти працювати в реальний сектор економіки, то хто тоді мову буде викладати?
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01.02.2021 16:01 Відповісти
Нічто того не пропонував, крім тебе.
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01.02.2021 16:03 Відповісти
знати треба, то що треба! вы дуже гарно знаєте інтеграли, або закон качера, гука і т.п.?.. не кажить дурниць! Не мова повинна стояти на першому місці, а якість, рівень життя людини, а без економіки це не можливо. у нас же навпаки роблять! не на тому акцент треба робити... ще приклад.. заробітчаниі їде у польшу, німетчину - яку він мову вивчає САМ!!! ? занєте чому?
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01.02.2021 16:25 Відповісти
Є така категорія людей - шлунки. Їм все завжди буде не так. Виділили наприклад з бюджету кілька гривень на друк української книги, або на театр, або проспонсорували фестиваль, то такі люди будуть казати що краще б на ці гроші купили горілки і пороздавали.
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01.02.2021 16:38 Відповісти
ви не розумієте мене! Те що ви приводите в приклад, не рівень верховної ради, кабінету міністрів! Країна котиться в прірву, і мовна проблема повинна бути не на першому місці в даний час!
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01.02.2021 17:04 Відповісти
portnov - PADLO !!!
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01.02.2021 13:00 Відповісти
Этой суки портнова при порохе не было, повылазили суки из под лавки, пять лет сидели как тараканы по норам.
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01.02.2021 13:13 Відповісти
-
400 років забороняли Українцям їх давню старовинну - слов'янську рідну мову, московські орди жахливих монголоїдних москалів окупантів і забороняли __134 рази__, не Америка і не Європа ... а татаро угро - фінська Московія ( з 18 ст. замаскована під ніби Росію - Орду) !
Слов'янську Українську мову, криваві личакові окупанти нам забороняли і відміняли і нав'язували свою окупаційну штучну російську(кацапську), фіційно - циркулярами, указами, законами, анафемами .... Заборону на українську мову накладали всі гілки влади окупантів: Цар, Сенат, Дума ... і навіть священний Синод.
АРХIВ. З 1700 по 1908 роки видано 12 Найвищих Державних Царських Указів та Урядових Постанов якi забороняли українську культуру і мову. Кривава радянська імперія кремлівських комуно - фашистів за 70 років видала за цими ж заборонами 8 Постанов Політбюро, Указів та безліч десятків розпоряджень аж до повного відновлення суверенної, вільної незалежної Української Держави в 1991 р.
Та по суті нічого не змінилося і в наші дні, та ж окупація ворожої Росією святої суверенної української землі Криму i Донбасу і таке ж як і раніше знищення там української мови.. Та і продажна, антиукраїнська вища влада проклятих ЗЕбілів Іуд - капітулянтів, вони виродки теж збирається допомогти кремлівським ворогам знищити Українську мову і вже по всій Україні, а потім уже знищити і саму Українську державу.
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01.02.2021 13:14 Відповісти
У суддів потрібно перевірити чи є у них в голові наявні мізкі в черепній коробці? Бездарність править бал!
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01.02.2021 13:17 Відповісти
Зачем что-то назад поворачивать, так можно и букву ять вернуть, а потом и клинопись...Ще діючої Державної Мови як слід не засвоїли, багато кацапомовних. Не треба розхитувати україномовне суспільство.
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01.02.2021 13:55 Відповісти
Торкає тема найбільше якраз "кацапомовних" ...
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01.02.2021 17:28 Відповісти
Цікаво,хто це все робить - Зе-Портнов чи Порно-Зе?
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01.02.2021 13:59 Відповісти
Поки суддів не почнуть вішати на стовпах, порядку в країні не буде.
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01.02.2021 14:07 Відповісти
Те кто вместо "г" говорит "ґ", те и против нового украинского правописания. Не нравится, за поребрик, там все "ґ" говорят.
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01.02.2021 14:30 Відповісти
Мы в своей стране, ни за какой поребрик вы нас не выгоните. Будете настаивать - получите ОПЗЖ в большинстве в следующей Раде.
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01.02.2021 15:34 Відповісти
Хотите чтобы большинство подчинялось меньшинству?
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01.02.2021 15:48 Відповісти
а обязательно подчинять кого-то? Нельзя жить так чтобы всем было хорошо?
И да, ваше "большинство" раздробленное, на выборах в Раду вместо большинства получите коалицию с ОПЗЖ.
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01.02.2021 15:56 Відповісти
Легион без имени , так з якої країни ви "сударь" пишете зараз ? Судячи з ВПНу , то й самі не знаєте . А взялися повчати всіх навколо себе ... (тактика запоребрикових).
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01.02.2021 17:26 Відповісти
И ни одной фамилии, кроме Портнова. Вот если на плакатах- фамилии судей принявших решения, и так каждый раз, и еще и фото судей- тогда конкретно. А так- "кто такой суд"?, никто из судей себя с ним не отождествляет.
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Гляди на вертикаль влади . Тоді все стане зрозуміло , хто штовхає каменюку на тему мови та правопису ... А судді , то лишень інструмент в руках того-ж Портнова (на жаль) .
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01.02.2021 17:21 Відповісти
Не скажите, у исполнителей тоже должно в заднем приводе гореть, что бы они знали- поменяется ветер, с них спросят как и с заказчиков.
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01.02.2021 18:42 Відповісти
Так , то є важливо , якщо нормально усім жити по одним правилам (законам) .
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01.02.2021 22:44 Відповісти
Есть записи! Есть решения доказывающие подлинность записей! Почему они еще работают???????????????????????????????????????????????????????????
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01.02.2021 16:17 Відповісти
Свора " русо-туристо ", без "облико морале " , почали гавкать на тему мови та правопису . Самі в темі ні бельме ... а зграєю лайкають одне одному .
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01.02.2021 17:18 Відповісти
Аж интересно стало, сколько можно заплатить этим "продажным", чтоб стоять с плакатами?
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01.02.2021 17:19 Відповісти
Все новшества сводятся к искоренению украинской "і" и замена на "и"
и не что иное как диверсия против украинского языка!

індик став индик, іній - иній, ірод- ирод, ікати - икати архієпископ - архиєпископ, архієрей - архиєрей
гідності - гідности, незалежності - незалежности, радості - радости, смерті - смерти,
честі - чести, хоробрості - хоробрости; крові - крови, любові - любови, осені - осени,
солі - соли, Русі - Руси

А это, вообще звучит как рогульское средневековье:
аудіє́нція і авдіє́нція, аудито́рія і авдито́рія, лауреа́т і лавреа́т, па́уза і па́вза, фа́уна і фа́вна.
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01.02.2021 19:45 Відповісти
Не ганьбись, половини з тих слів що ти привів, немає(немає слів индик, иній).
"гідності - гідности, незалежності - незалежности", "аудіє́нція і авдіє́нція" - можна вживати обидва варіянти.
PS. Чого тебе так плющить від українського правопису, все одно ж мову не знаєш, а користуєшся російською?
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01.02.2021 23:25 Відповісти
замість того, щоб вимагати розформування та кримінального покарання цих зажерливих корупціонерів з ОАСК, вони під ОАСК вимагають повернути літеру Ґ; ось він, схований зміст гандончєських практик Портного.
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01.02.2021 20:23 Відповісти
Літеру Ґ ніхто не скасовував, вона була введена попереднім правописом ще на початку 90-х.
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01.02.2021 23:27 Відповісти
 
 