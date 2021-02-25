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Луцкие нацгвардейцы потренировались в ведении боя в полевых условиях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

На Волыни состоялись тактические занятия взводов одной из рот полка 1141 с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Учения прошли на базе войскового стрельбища 14 отдельной механизированной бригады ВСУ во Владимире-Волынском. Во время занятий было использовано стрелковое оружие, снайперские винтовки, РПГ и вооружение БТР.

"Учения такого масштаба происходят один раз в квартал в условиях, максимально приближенных к реальным. Командиры взводов, отделений могут усовершенствовать свои управленческие качества, мастерство в организации действий при подготовке и ведении боя. А военнослужащие - улучшить навыки владения штатным оружием и приемы ведения боя. От слаженности коллектива, четкого управления и выполнения приказов зависит общий результат ведения любого боя", - отметил заместитель командира воинской части 1141 подполковник Виктор Бурко.

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Луцкие нацгвардейцы потренировались в ведении боя в полевых условиях 01
Луцкие нацгвардейцы потренировались в ведении боя в полевых условиях 02
Луцкие нацгвардейцы потренировались в ведении боя в полевых условиях 03
Луцкие нацгвардейцы потренировались в ведении боя в полевых условиях 04

Автор: Ольга Лузан
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Где они этот мотлох БТР-60 откопали?
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25.02.2021 17:43 Ответить
Танк рассчитан на 15 минут активного боя
Делайвыводы насчёт "мотлоха"
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25.02.2021 17:54 Ответить
Треба і тили від кацапів укріпляти.
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26.02.2021 09:10 Ответить
 
 