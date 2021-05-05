В госпитале Львова умер воин "Айдара" Тимур Манджосов (позывной Балу). ФОТО

4 мая в госпитале Львова умер украинский воин, старший сержант, главный сержант штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Манджосов Тимур Леонидович (Балу).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

"С прискорбием сообщаем, что 04.05.2021 года, в госпитале Львова перестало биться сердце мужественного воина, защитника Украины, Манджосова Тимура Леонидовича, позывной Балу.

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Смерть всегда трагична и неожиданна. Человек, который защищал свою страну с первых дней, отбыл не одну ротацию на Востоке Украины, побывал во многих боях и операциях, а смерть настигла его на мирной земле.

Он пришел на фронт добровольцем в батальон "Айдар" еще в далеком 2014 году защищать Луганщину. Тогда семья очень поддержала воина в его выборе. Сейчас он старший сержант, главный сержант штурмовой роты, побратимы всегда уважали и прислушивались к нему.

Смерть Балу - это огромная потеря для батальона. Он был примером мужества, храбрости, самоотверженности, как для молодого поколения "Айдара", так и для старших товарищей. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, а особенно сыну и маленькой дочери...

Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в сообщении.

"Смерть побратима это огромная потеря, мы до сих пор не можем оправиться от этого известия. Но это еще и большая потеря для родных!!!

В начале войны маленькой дочери Тимура было сложно принять тот факт, что папа ушел защищать Украину. Впоследствии, она им будет гордиться, и всегда звонить и ждать домой. Но жизнь так несправедлива, а смерть безжалостна...

Помочь и поддержать семью Тимура Балу можешь и ты, номер карты:

5168757358884395 Жужма Світлана Олександрівна", - обратились с просьбой к украинцам в "Айдаре".







