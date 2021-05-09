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День Победы (1183) парад (624) Путин (29862) Таджикистан (91)

На парад к Путину приехал только президент Таджикистана Рахмон. ФОТО+ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

9 мая во многих городах России прошли военные парады, главный из которых состоялся на Красной площади в Москве. На нем присутствовали президент России Владимир Путин и зарубежный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Радио Свобода".

Путин в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами "наш народ".

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один".

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На парад к Путину приехал только президент Таджикистана Рахмон 01

Президент РФ также заявил, что "нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы", и упомянул некие "сборища недобитых карателей". Однако конкретики в этих тезисах не было, поэтому не ясно, какие страны он имел в виду и о каких "карателях" говорил.

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Видео прибытия Путина на парад в сопровождении Рахмона опубликовал в Twitter канал "Дождь".
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Топ комментарии
+51
В заголовке в слове х_ло шесть ошибок...
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09.05.2021 16:09
+35
Мнагалюднєнько в *****!

На парад к Путину приехал только президент Таджикистана Рахмон - Цензор.НЕТ 9756
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09.05.2021 16:11
+33
На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 7953

Gheorghe Bandu

- Кто? Эммануель Макрон?
- Нет, Эмомали Рахмон...
- А это кто?
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09.05.2021 17:00
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Позорище.. Уж лучше бы никто не приезжал ( сославшись на пандемию) чем этот зажравшийся бай . Да уж...кругом одни " хвасшисты", даже на парад ни кто не приехал.
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09.05.2021 18:50 Ответить
На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 1469
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09.05.2021 19:07 Ответить
иже еси на бункере триединый Глист,Окурок и Крыси !!!
и кацапы холопы Глиста,Окурока,Крыси и слуги Сатаны!
На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 120
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09.05.2021 19:31 Ответить
......то ДОДОН , то РАХМОН , постоянный только АХЛОМОН !!!
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09.05.2021 19:11 Ответить
Чего-то ветераны у ***** шибко молодые! Мой покойный папа подростком ушел на войну и в этом году ему было бы 94 года именно завтра, 10 мая. А у ***** все помоложе да порумянее... Может, они не на Той войне были?
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09.05.2021 19:27 Ответить
Свадебные ветераны *****.
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10.05.2021 00:21 Ответить
Ряженые, для картинки , брали Берлин в 9 лет
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11.05.2021 02:59 Ответить
Ху***ло в натурі зовсіч з"їхало з глузду. Сам собі прощення не дає"(немає прощення тим,хто знову будує агресивні плани"),це перше,що говорить про його душевну хворобу,а друге-те,що згадав про батька свого кума мертветчука і його ще живих,так-би мовити,колег "(збіговиська недобитих карателів").
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09.05.2021 19:30 Ответить
Жалко Гиви занаят, в пекле на Матароле катается, не приедут витязи из привокзального сортира к ***** деду на паБеду !!!

На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 7200
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09.05.2021 19:37 Ответить
Путин в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции,,,,Без открытия союзниками второго фронта,без войны американцев с Японией и без штатовского ленд- лиза ,Германия бы разорвала совок,как тузик грелку
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09.05.2021 19:56 Ответить
Егоров и Кантария были таджиками.
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09.05.2021 20:59 Ответить
Парад непонятной страны под власовскими флагами, это смешно.
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09.05.2021 21:01 Ответить
Некрасиво, но в Таджикистане, втдимо, скоро будет срач, не дай Бог, конечно
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09.05.2021 21:07 Ответить
На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 6454
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09.05.2021 21:17 Ответить
В юбилейных....значках
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11.05.2021 03:01 Ответить
Если война для Мавзолейных была Атечиственной,то участвовал ли в ней Гитлер?
На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 4295и качестве кого? Братский договор Молотов-Риббентроп был заключен на 10 лет...,с правом пролонгации еще на 50 лет...А шош случилорсь,братаны не поделили Румынскую нефть,единственный источник горючки для Германии в те годы... На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 690 На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 690
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09.05.2021 21:59 Ответить
не, в начале зимы 1941-го сталин написал очередное письмо гитлеру, на которое не получил ответ (опосля, друзья по развязыванию ВМВ письменно больше не сношались). сталин, после дерибана с гитлером Европы , вошел во вкус и сделад гитлеру предъяву на Норвегию. И гитлер смекнул, шо и к чему, сделав оргвыводы, да не учел надвигающуюся суровую зиму 1942 года. Мабуть синоптики подкачали.
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10.05.2021 00:48 Ответить
это какой-то... позор
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09.05.2021 22:36 Ответить
Два дєбіла- єта сіла На парад до Путіна приїхав тільки президент Таджикистану Рахмон - Цензор.НЕТ 2288
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10.05.2021 10:36 Ответить
Теперь ставка не на "русскоязычных", а на "советских". Совок это когда "обо всех государство заботится", сначала их обворовав.
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10.05.2021 12:30 Ответить
Празднуют только те, кто имел корочку, наган и гнобил простых людей.
А простые люди тихо поминают.
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10.05.2021 13:36 Ответить
«Днепровские плацдармы»
https://www.youtube.com/watch?v=HSNiPa4Q7vY
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11.05.2021 03:05 Ответить
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