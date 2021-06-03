Криминального авторитета с двумя подельниками задержали на Закарпатье. ФОТО

Задержанный - "смотрящий" за одним из районов Закарпатской области. Он на заказ выбивал из предпринимателей несуществующие долги.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Установили причастность "авторитета" к организации вымогательства 7500 долларов США у местного жителя. Он привлек сообщника, который тоже имеет криминальное прошлое, для выбивания упомянутой суммы как несуществующего долга. При этом фигуранты угрожали потерпевшему и даже нанесли ему телесные повреждения. Кроме этого, установлено, что "заказал" вымогательство "долга" еще один житель Закарпатья - частный предприниматель", - сказано в сообщении.

Авторитета и двоих его подельников задержали при силовой поддержке КОРДа и полка полиции особого назначения. У них изъяли холодное оружие.

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Дело расследуют по ч. 2, 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 255-1 (установка и распространение преступного влияния), ч. 1 ст. 255-3 (обращения за преступным влиянием) Уголовного кодекса Украины.



