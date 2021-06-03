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Криминального авторитета с двумя подельниками задержали на Закарпатье. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

Задержанный - "смотрящий" за одним из районов Закарпатской области. Он на заказ выбивал из предпринимателей несуществующие долги.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Установили причастность "авторитета" к организации вымогательства 7500 долларов США у местного жителя. Он привлек сообщника, который тоже имеет криминальное прошлое, для выбивания упомянутой суммы как несуществующего долга. При этом фигуранты угрожали потерпевшему и даже нанесли ему телесные повреждения. Кроме этого, установлено, что "заказал" вымогательство "долга" еще один житель Закарпатья - частный предприниматель", - сказано в сообщении.

Авторитета и двоих его подельников задержали при силовой поддержке КОРДа и полка полиции особого назначения. У них изъяли холодное оружие.

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Дело расследуют по ч. 2, 3 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 255-1 (установка и распространение преступного влияния), ч. 1 ст. 255-3 (обращения за преступным влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Криминального авторитета с двумя подельниками задержали на Закарпатье 01
Криминального авторитета с двумя подельниками задержали на Закарпатье 02

Автор: Ольга Лузан
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Балогой когда займётесь или никогда?
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03.06.2021 17:03 Ответить
не авторитет .
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03.06.2021 17:05 Ответить
Так ему ж государство материальную помащь выписало как депутату Криминального авторитета с двумя подельниками задержали на Закарпатье - Цензор.НЕТ 6445
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03.06.2021 17:06 Ответить
Балога не бандюк, він економічний злочинець
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03.06.2021 22:01 Ответить
А тут есть авторитеты? )))))))))))))) Ржака. Цензор, жги ещё ))))
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03.06.2021 17:26 Ответить
 
 