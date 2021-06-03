Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве. ФОТО

Сотрудник Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве уличен в вымогательстве денег за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Вымогательством взяток занимался 22-летний полицейский отдела превенции, к "сотрудничеству" он привлек 24-летнего ранее судимого за угоны автомобилей.

Так на одной из улиц столицы сообщники остановили двух мужчин, у которых при осмотре обнаружили свертки с порошкообразным веществом. Лиц доставили в отдел полиции, где вместо соответствующих действий, полицейский потребовал по 10 тыс. гривен с каждого за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Один из мужчин перечислил взятку на указанную полицейским карточку, другой дал ему часть суммы на руки, остальные пообещал в следующий раз. Сразу после получения второй части "откупных" сотрудника полиции и его пособника задержали.

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Правоохранители установили другие эпизоды вымогательства и получения взяток вышеупомянутым полицейским с лиц, которые совершали мелкие кражи из магазинов или наркозависимых и их родителей.

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