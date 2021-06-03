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взятка (5957) Киев (24534) Нацполиция (15731)

Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудник Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве уличен в вымогательстве денег за непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве 01

Вымогательством взяток занимался 22-летний полицейский отдела превенции, к "сотрудничеству" он привлек 24-летнего ранее судимого за угоны автомобилей.

Так на одной из улиц столицы сообщники остановили двух мужчин, у которых при осмотре обнаружили свертки с порошкообразным веществом. Лиц доставили в отдел полиции, где вместо соответствующих действий, полицейский потребовал по 10 тыс. гривен с каждого за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Один из мужчин перечислил взятку на указанную полицейским карточку, другой дал ему часть суммы на руки, остальные пообещал в следующий раз. Сразу после получения второй части "откупных" сотрудника полиции и его пособника задержали.

Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве 02

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Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве 03

Правоохранители установили другие эпизоды вымогательства и получения взяток вышеупомянутым полицейским с лиц, которые совершали мелкие кражи из магазинов или наркозависимых и их родителей.

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Автор: Володимир Янченко
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мелкие нарушения - мелкие взятки.
ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ ! Сотрудник полиции, вымогавший взятки за непривлечение к ответственности за мелкие правонарушения, задержан в Киеве - Цензор.НЕТ 6074
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03.06.2021 16:20 Ответить
По виду-точно сироты...
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03.06.2021 16:36 Ответить
"свінота нєобразованая" Співробітник поліції, який вимагав хабаря за непритягнення до відповідальності за дрібні правопорушення, затриманий у Києві - Цензор.НЕТ 199
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03.06.2021 16:36 Ответить
"Один из мужчин перечислил взятку на указанную полицейским карточку", НА КАРТОЧКУ, КАРЛ.
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03.06.2021 16:43 Ответить
нова мусарня - очьень важьно.
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03.06.2021 17:23 Ответить
А ОСТАЛЬНЫХ !!!??? ЭТО Ж ДАЖЕ НЕ 1% ВЗЯТОЧНИКОВ В МВД !!!
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04.06.2021 06:59 Ответить
 
 