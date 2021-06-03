Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Частные детективы сфотографировали Александра Дубилета рядом с его домом в Герцлии. Он шел на пляж.
Фото опубликовало издание Сalcalist, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ходе наблюдения, которое израильские следователи ведут в рамках сложного международного расследования (с участием спецслужб всего мира и в сотрудничестве с правоохранительными органами) за его домом в Герцлии, следователи сфотографировали Дубилета, выходящего из дома и идущего по пляжу", - говорится в статье.
Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Теперь его могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.
Пожалуйста, подождите...
Как же были праві некоторые товарищи....
Шютка...
Отлично. Теперь очередь за исполнителем.
однак - несильно хилые часные дефективы...)))
Что будет с Дубилетом , пока не ясно )
Арестовали гражданина Украины, а фото гражданина Израиля.
Рада определила понятие "антисемитизм": за что хотят штрафовать на 17 тысяч
https://realist.online/news/rada-opredelila-ponjatie-antisemitizm-za-chto-khotjat-shtrafovat-na-17-tysjach
В законопроекте предлагают считать антисемитизмом:- возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
- призыв, сокрытие или оправдание убийства, нанесение вреда лицам еврейского происхождения из-за радикальных убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
- стереотипные и ложные высказывания о таких лицах;
- публичное осуждение лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц;
- отрицание Холокоста;
- изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями, использование антисемитских символов;
- повреждение зданий, сооружений, принадлежащих еврейским общинам по мотивам антисемитизма;призывы к антисемитизму.
может сам министр мвд Израиля это делал? тема не раскрыта.