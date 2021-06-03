Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле. ФОТО

Частные детективы сфотографировали Александра Дубилета рядом с его домом в Герцлии. Он шел на пляж.

Фото опубликовало издание Сalcalist, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе наблюдения, которое израильские следователи ведут в рамках сложного международного расследования (с участием спецслужб всего мира и в сотрудничестве с правоохранительными органами) за его домом в Герцлии, следователи сфотографировали Дубилета, выходящего из дома и идущего по пляжу", - говорится в статье.

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Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Теперь его могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.