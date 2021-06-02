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Новости Политика Украины
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арест (10377) Дубилет (60) Приватбанк (823) мера пресечения (360)

Заочно арестовали экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заочно арестовали экс-главу правления

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета. Его подозревают в растрате почти 137 млн ​​и 8,2 млрд грн средств учреждения. Заочный арест необходим, чтобы объявить Дубилета в розыск.

Решение принял судья Сергей Мойсак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Меру пресечения Дубилету-старшему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки в место уголовного производства". Сейчас Дубилет проживает в Израиле.

Его адвокаты на заседании настаивали на том, чтобы их клиент каким-то образом участвовал в рассмотрении ходатайства и говорили, что Дубилет не скрывается, а просто живет в другой стране. В случае возвращения Дубилета в Украину его задержат, но не возьмут сразу же под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.

Читайте: Суд закрыл производство Дубилета, оспаривавшего национализацию "ПриватБанка

Заочный арест нужен, чтобы объявить лицо в международный розыск по линии Интерпола.

Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств вкладчиков "Приватбанка". По версии следствия, он растратил 8,2 миллиарда гривен и почти 137 миллионов гривен.

Также читайте: Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет является гражданином Израиля и с 2017 года проживает в этой стране, - адвокат

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
"-Рабинович! Вы знаете как они Вас за глаза называют?
- Когда меня нет, они могу меня даже бить!"
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02.06.2021 22:04
+7
І чьо? З Ізраіля видачі нєт,пля... Заочно арестовали экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета - Цензор.НЕТ 5857
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02.06.2021 21:44
+7
Зрозуміло, арештували ... заочно, а того, хто в Україні (Коломойський та Боголюбов) ніяк не можна арештувати, ну, тому що вони іще не виїхали. Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2918
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02.06.2021 22:00
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І чьо? З Ізраіля видачі нєт,пля... Заочно арестовали экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета - Цензор.НЕТ 5857
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02.06.2021 21:44 Ответить
З України теж..
А здриснути-як два пальця об асфальт...
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02.06.2021 21:52 Ответить
Усе це черговий цирк, шоу для лохів, типу отого зе-піару = "Весна придет сажать будем" Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 6306
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02.06.2021 23:07 Ответить
Кстати есть выдача и с Израиля. Правда должны просить серьезные дядьки из сша. Но в любом случае так лучьше, чем никак. По крайней мере теперь не сможет по миру ездить, будет бояться.
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02.06.2021 23:46 Ответить
он-то об этой новости знает или как обычно по скайпу?
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02.06.2021 21:47 Ответить
Заочно...
І пасаділі і розстрыляли і прикопали...
Фсім форюгам Так...
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02.06.2021 21:51 Ответить
и сынулю его неплохо бы прижучить за аферу с монобанком без отделений и физической ответственности перед клиентами... сидит на сейшелах малой обрезанный и ржет над гоями...
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02.06.2021 22:00 Ответить
Зрозуміло, арештували ... заочно, а того, хто в Україні (Коломойський та Боголюбов) ніяк не можна арештувати, ну, тому що вони іще не виїхали. Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2918
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02.06.2021 22:00 Ответить
Он неделю назад говорил,что,мол,я ни от кого не прячусь-вот он я,живу в Израиле,могу адрес дать Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 5481
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02.06.2021 22:01 Ответить
"-Рабинович! Вы знаете как они Вас за глаза называют?
- Когда меня нет, они могу меня даже бить!"
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02.06.2021 22:04 Ответить
да..просто легше посадить того..кто сопрет кило картошки...ну а если миллиарды ...того посадить невозможно..........зеля за год ворует 10 миллиардов..если зеля не ворует...тади почему нет отчета перед народом за народный бюджет......хера им --а не податки...с такими темпами воровства.
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02.06.2021 22:09 Ответить
заочно можете его даже побить. А Беня еще лохов стрижет
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02.06.2021 22:19 Ответить
А почему ******** не сидит?

Шерсть личная и государственная: «дворец Гарри Поттера», коммерческий отель в Затоке, частная школа и другие активы «президента»

И снова наша постоянная рубрика «Кому принадлежит Одесса», в которой мы раскрываем истинных владельцев крупных имущественных ресурсов в нашем прекрасном городе.
21 мая в одесском аэропорту прошла операция департамента стратегических расследований Нацполиции. Правоохранители задержали вернувшегося в Украину государственного регистратора, которого подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 ст. 365-2 УК Украины - «злоупотребление полномочиями лицами, которые оказывают публичные услуги».

Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
Ришельевская, 28

Как сообщили в ведомстве, в 2018 году регистратор внес изменения в Реестр вещных прав на недвижимое имущество относительно некоего объекта, находящегося в собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» и частной компании. В дальнейшем на основании поддельных документов недвижимость перерегистрировали на другую коммерческую структуру. В результате государственному вузу был причинен ущерб в размере 116 млн грн.
По данным «Думской», речь идет об учебном корпусе академии на Ришельевской, 28, отдельные помещения в котором принадлежат коммерческим организациям ООО «Інвац» и ООО «Опал-инвест». В 2019 году в реестр недвижимости, действительно, были внесены изменения, и собственником государственного имущества стала некая частная компания.
Полиция пресекла аферу: на корпус наложили судебный арест. Впоследствии были возвращены в исходное состояние и данные реестра. Причастно ли к случившемуся руководство университета и его президент Сергей Кивалов, неизвестно. Тем не менее проблемы с государственным имуществом и деньгами в огромной образовательной империи бывшего нардепа есть, и немалые.

МЕЖРЕЙСОВАЯ БАЗА И ДВОРЕЦ НА ФОНТАНЕ
Самый яркий пример - бывшая Межрейсовая база моряков, которая была передана государством Юракадемии. Сейчас на части ее территории возвышается коммерческая «Международная академическая школа «Одесса», учеба в которой стоит от 450 долларов США в месяц. Правовая ситуация там туманна.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
Собственником школы является частный Международный государственный университет, опосредованно принадлежащий все тому же Кивалову.
Строили учебное заведение на частные же деньги, поступавшие на счета благотворительного фонда «Студенческая церковь», но на коммунальной земле площадью 1,3 га, которую арендует ОЮА. Корпуса Межрейсовой базы (один из которых, по всей видимости, и был реконструирован в эту громадину, сначала именовавшуюся церковно-приходской школой) коммерческий вуз арендует у государственного, причем платит сущие гроши - примерно 45 тысяч грн в месяц, то есть все затраты на аренду компенсируются платой за учебу трех учеников. Если считать с землей, то шестерых.
Упомянутая аренда, по всей видимости, включает в себя и расположенный по соседству со школой старинный особняк (тоже бывший корпус базы), в котором после изуродовавшей его реконструкции разместили стоматологическую клинику МГУ. Нужно ли говорить, что на рынке таких цен просто нет?
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
А вот обратная ситуация - Бисквитный переулок, 3. Помещения по этому адресу МГУ арендовал у фирмы «Жана», потом «улучшил» имущество и по решению хозяйственного суда стал собственником. Сейчас там размещается экономико-правовой колледж университета и юридический колледж Юракадемии, которая арендует часть здания.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
Фото газеты «Слово»
Нельзя забывать и о так называемом «дворце Гарри Поттера» на 8-й станции Большого Фонтана. Когда-то на его месте была лодочная станция морского ПТУ №17, где готовили технических специалистов для гражданского флота. В 1997 году училище объединили с другим - №14, а в 1999 году, после того, как Сергей Кивалов добился выведения юридического факультета из структуры Одесского государственного университета и создания на его базе отдельной Юракадемии, передали новому вузу. Так появилось училище №3 ОНЮА. Основной учебный корпус ПТУ №17 на 5-й Фонтана реконструировали и… передали частному МГУ, сейчас это главная его локация.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
С лодочной станцией поступили аналогичным образом. Она досталась сначала Юракадемии, которая передала ее все тому же МГУ. Как говорится, следите за руками: ректор государственного университета передает имущество коммерческому вузу, основателем и собственником которого, через аффилированных лиц, он является. То есть самому себе.
В 2008-2010-м годах на месте лодочной станции вырос псевдоготический дворец, который в документах фигурирует как «спорткомплекс и дом отдыха для студентов». Само собой, никакие студенты там никогда не жили. К слову, долгое время МГУ платил за аренду земли там всего гривну в год.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399

ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ
Интересный объект, на котором хочется остановиться подробнее - база отдыха Юракадемии в Затоке. Построили ее в 2009-2011 году, потратив больше 100 млн грн. В ОНЮА утверждают, что финансировались работы исключительно за счет собственных средств вуза - мол, заработали на контрактниках. Однако ни одно учебное заведение Украины, в том числе большинство частных, такими деньгами, сопоставимыми с прибылью промышленного гиганта вроде Одесского припортового завода, похвастаться не может. И есть большое подозрение, что в действительности тратились бюджетные средства: благо, тогда Сергей Кивалов был одним из самых могущественных людей страны и фактически контролировал судебную систему. Как такому хорошему человеку не выделить сотню-другую миллионов на благое дело?
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
Со временем база отдыха (щедро поделившись, по традиции, землей с МГУ, который всегда шел в ногу с государственной академией и вместе с ней добивался успехов на ниве образования, науки и коммерции) начала позиционировать себя как четырехзвездочный отель. Сначала он назывался «Лекс», потом «Фемида», сейчас - «Академия». Расположена гостиница по адресу Лазурная улица, 77а. Это первая линия, из номеров видно море.
«Гостиничный комплекс «Академия» расположился на побережье ласкового Черного моря в Затоке, всего в полутора часах езды от Одессы. Комплекс представлен двумя современными зданиями, а также ухоженной прилегающей территорией. Проект был подготовлен лучшими украинскими архитекторами и продуман до мелочей», - говорится на официальном сайте киваловской базы отдыха.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
К услугам гостей предлагают ресторан, бассейн, спа-комплекс, бар и сад. На территории обустроена парковка. Иными словами, «база отдыха» является частным бизнесом. Бизнесом под крылом государственного вуза. Правда, студентам вроде как полагается скидка.
Сейчас забронировать номера в отеле «Академия» нельзя - по всей видимости, сезон еще не стартовал.
На сайте указаны цены за номера. Так, сутки в «стандарте» обойдутся в 1600 гривен, «стандарт улучшенный» стоит 1900 гривен, «люкс» - 3300 гривен. Скорее всего, цены зимние, и в сезон будут намного выше.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
При этом на содержание коммерческого заведения по-прежнему идут государственные средства - как самого вуза, так и, вполне возможно, бюджетные. Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, с начала года академия потратила на отель больше 150 тысяч грн. Тендеров было четыре, все допороговые, то есть без конкуренции. Так, вуз заказал техобслуживание лифтов, ремонт кабельных сетей, комплекс топографо-геодезических изысканий для установления границ земельного участка и разработки техдокументации по землеустройству.
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 2399
В прошлом году учебное заведение полностью оплатило электроснабжение гостиницы, включив ее в общий тендер по своим корпусам. Все вместе обошлось в&nb
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02.06.2021 22:26 Ответить
Монобанку гаплык?
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02.06.2021 22:30 Ответить
Что Вы, это другое...
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02.06.2021 23:47 Ответить
Заочный арест, по приколу равен - как сто лет расстрела.
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02.06.2021 22:34 Ответить
И шо, таки евреесемиты выдадут своего проворовавшегося шлимазла? Особенно после того ка он давал украденные у украинцев деньги на лечение Нетаньяхиной хабалистой супруги? Тото и оно, шо таки да шо таки нет. Поедьте в Израиль и спросите Эдыка-педыка Ставицкого ( который уже не Ставицкий а Розенберг), бывшего украинского министра казнокрада, почему он, купая свое маргариновое тельце в волнах Средиземного моря и принимая солнечные ванны на пляжах Тель-Авива, совершенно не боится экстрадиции и украинского правосудия.
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02.06.2021 22:53 Ответить
Ох и много я народу арестовал заочно за всю жизнь. И продолжаю---особенно под утро. А вот сажусь всегда сам---один у меня унитаз, там и вдвоём не усидишь---мимо кал лезет у каждого.
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02.06.2021 22:56 Ответить
Це той дубілет син якого цілим міністром у самокатика був чи інший ?
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02.06.2021 23:13 Ответить
Ага, тот самый.
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02.06.2021 23:51 Ответить
ок, а что насчет Коломойского? Главного коррупционера Украины. Почему против него нет уголовных дел и суда???
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02.06.2021 23:24 Ответить
Потому что то, что ничего не должен клоун может рассказывать лохам, но не хозяину.
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02.06.2021 23:52 Ответить
Ой, вей. І как жье ето ґґажданін ізґаеля Дубілєт стал ґлавой пґавлєнія Пґіватбанка?
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02.06.2021 23:53 Ответить
Театр абсурда решили еврея посадитькоторый в Израиле )
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02.06.2021 23:53 Ответить
за ? что? арестовали ? за очи ??? беня конечно непричём и вообще он не олигарх даже и да-
же местами патриот.....
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03.06.2021 07:59 Ответить
Кругом одни евреи. Неужели в этой стране никогда не будут защищены права титульной нации-украинцев.
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03.06.2021 08:13 Ответить
Заочний арешт за заочний бізнес.
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03.06.2021 08:53 Ответить
Заочный арест замена очному?
И тоже будет входить в срок отсидки?
Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 6607
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03.06.2021 08:58 Ответить
Опять принцип
Ты смотри мы тебя завтра арестуем
Ой так убежал
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03.06.2021 09:12 Ответить
Следующий шаг, заочный расстрел? Или всё таки илихтрический стул?
Но скорее всего жидкий стул нашей власти.
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03.06.2021 09:24 Ответить
 
 