Заочно арестовали экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета. Его подозревают в растрате почти 137 млн ​​и 8,2 млрд грн средств учреждения. Заочный арест необходим, чтобы объявить Дубилета в розыск.

Решение принял судья Сергей Мойсак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Меру пресечения Дубилету-старшему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки в место уголовного производства". Сейчас Дубилет проживает в Израиле.

Его адвокаты на заседании настаивали на том, чтобы их клиент каким-то образом участвовал в рассмотрении ходатайства и говорили, что Дубилет не скрывается, а просто живет в другой стране. В случае возвращения Дубилета в Украину его задержат, но не возьмут сразу же под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.

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Заочный арест нужен, чтобы объявить лицо в международный розыск по линии Интерпола.

Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств вкладчиков "Приватбанка". По версии следствия, он растратил 8,2 миллиарда гривен и почти 137 миллионов гривен.

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