Заочно заарештували ексголову правління "Приватбанку" Дубілета
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Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього главу правління "Приватбанку" Олександра Дубілета. Його підозрюють у розтраті майже 137 млн і 8,2 млрд грн коштів установи. Заочний арешт необхідний, щоб оголосити Дубілета в розшук.
Рішення ухвалив суддя Сергій Мойсак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання суду.
Запобіжний захід Дубілету-старшому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки в місце кримінального провадження". Зараз Дубілет проживає в Ізраїлі.
Його адвокати на засіданні наполягали на тому, щоб їхній клієнт якимось чином брав участь у розгляді клопотання і говорили, що Дубілет не переховується, а просто живе в іншій країні. У разі повернення Дубілета в Україну його затримають, але не візьмуть відразу ж під варту, а доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.
Заочний арешт потрібен, щоб оголосити особу в міжнародний розшук по лінії Інтерполу.
Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів вкладників "Приватбанку". За версією слідства, він розтратив 8,2 мільярда гривень і майже 137 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
А здриснути-як два пальця об асфальт...
І пасаділі і розстрыляли і прикопали...
Фсім форюгам Так...
- Когда меня нет, они могу меня даже бить!"
Шерсть личная и государственная: «дворец Гарри Поттера», коммерческий отель в Затоке, частная школа и другие активы «президента»
И снова наша постоянная рубрика «Кому принадлежит Одесса», в которой мы раскрываем истинных владельцев крупных имущественных ресурсов в нашем прекрасном городе.
21 мая в одесском аэропорту прошла операция департамента стратегических расследований Нацполиции. Правоохранители задержали вернувшегося в Украину государственного регистратора, которого подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 ст. 365-2 УК Украины - «злоупотребление полномочиями лицами, которые оказывают публичные услуги».
Ришельевская, 28
Как сообщили в ведомстве, в 2018 году регистратор внес изменения в Реестр вещных прав на недвижимое имущество относительно некоего объекта, находящегося в собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» и частной компании. В дальнейшем на основании поддельных документов недвижимость перерегистрировали на другую коммерческую структуру. В результате государственному вузу был причинен ущерб в размере 116 млн грн.
По данным «Думской», речь идет об учебном корпусе академии на Ришельевской, 28, отдельные помещения в котором принадлежат коммерческим организациям ООО «Інвац» и ООО «Опал-инвест». В 2019 году в реестр недвижимости, действительно, были внесены изменения, и собственником государственного имущества стала некая частная компания.
Полиция пресекла аферу: на корпус наложили судебный арест. Впоследствии были возвращены в исходное состояние и данные реестра. Причастно ли к случившемуся руководство университета и его президент Сергей Кивалов, неизвестно. Тем не менее проблемы с государственным имуществом и деньгами в огромной образовательной империи бывшего нардепа есть, и немалые.
МЕЖРЕЙСОВАЯ БАЗА И ДВОРЕЦ НА ФОНТАНЕ
Самый яркий пример - бывшая Межрейсовая база моряков, которая была передана государством Юракадемии. Сейчас на части ее территории возвышается коммерческая «Международная академическая школа «Одесса», учеба в которой стоит от 450 долларов США в месяц. Правовая ситуация там туманна.
Собственником школы является частный Международный государственный университет, опосредованно принадлежащий все тому же Кивалову.
Строили учебное заведение на частные же деньги, поступавшие на счета благотворительного фонда «Студенческая церковь», но на коммунальной земле площадью 1,3 га, которую арендует ОЮА. Корпуса Межрейсовой базы (один из которых, по всей видимости, и был реконструирован в эту громадину, сначала именовавшуюся церковно-приходской школой) коммерческий вуз арендует у государственного, причем платит сущие гроши - примерно 45 тысяч грн в месяц, то есть все затраты на аренду компенсируются платой за учебу трех учеников. Если считать с землей, то шестерых.
Упомянутая аренда, по всей видимости, включает в себя и расположенный по соседству со школой старинный особняк (тоже бывший корпус базы), в котором после изуродовавшей его реконструкции разместили стоматологическую клинику МГУ. Нужно ли говорить, что на рынке таких цен просто нет?
А вот обратная ситуация - Бисквитный переулок, 3. Помещения по этому адресу МГУ арендовал у фирмы «Жана», потом «улучшил» имущество и по решению хозяйственного суда стал собственником. Сейчас там размещается экономико-правовой колледж университета и юридический колледж Юракадемии, которая арендует часть здания.
Фото газеты «Слово»
Нельзя забывать и о так называемом «дворце Гарри Поттера» на 8-й станции Большого Фонтана. Когда-то на его месте была лодочная станция морского ПТУ №17, где готовили технических специалистов для гражданского флота. В 1997 году училище объединили с другим - №14, а в 1999 году, после того, как Сергей Кивалов добился выведения юридического факультета из структуры Одесского государственного университета и создания на его базе отдельной Юракадемии, передали новому вузу. Так появилось училище №3 ОНЮА. Основной учебный корпус ПТУ №17 на 5-й Фонтана реконструировали и… передали частному МГУ, сейчас это главная его локация.
С лодочной станцией поступили аналогичным образом. Она досталась сначала Юракадемии, которая передала ее все тому же МГУ. Как говорится, следите за руками: ректор государственного университета передает имущество коммерческому вузу, основателем и собственником которого, через аффилированных лиц, он является. То есть самому себе.
В 2008-2010-м годах на месте лодочной станции вырос псевдоготический дворец, который в документах фигурирует как «спорткомплекс и дом отдыха для студентов». Само собой, никакие студенты там никогда не жили. К слову, долгое время МГУ платил за аренду земли там всего гривну в год.
ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ
Интересный объект, на котором хочется остановиться подробнее - база отдыха Юракадемии в Затоке. Построили ее в 2009-2011 году, потратив больше 100 млн грн. В ОНЮА утверждают, что финансировались работы исключительно за счет собственных средств вуза - мол, заработали на контрактниках. Однако ни одно учебное заведение Украины, в том числе большинство частных, такими деньгами, сопоставимыми с прибылью промышленного гиганта вроде Одесского припортового завода, похвастаться не может. И есть большое подозрение, что в действительности тратились бюджетные средства: благо, тогда Сергей Кивалов был одним из самых могущественных людей страны и фактически контролировал судебную систему. Как такому хорошему человеку не выделить сотню-другую миллионов на благое дело?
Со временем база отдыха (щедро поделившись, по традиции, землей с МГУ, который всегда шел в ногу с государственной академией и вместе с ней добивался успехов на ниве образования, науки и коммерции) начала позиционировать себя как четырехзвездочный отель. Сначала он назывался «Лекс», потом «Фемида», сейчас - «Академия». Расположена гостиница по адресу Лазурная улица, 77а. Это первая линия, из номеров видно море.
«Гостиничный комплекс «Академия» расположился на побережье ласкового Черного моря в Затоке, всего в полутора часах езды от Одессы. Комплекс представлен двумя современными зданиями, а также ухоженной прилегающей территорией. Проект был подготовлен лучшими украинскими архитекторами и продуман до мелочей», - говорится на официальном сайте киваловской базы отдыха.
К услугам гостей предлагают ресторан, бассейн, спа-комплекс, бар и сад. На территории обустроена парковка. Иными словами, «база отдыха» является частным бизнесом. Бизнесом под крылом государственного вуза. Правда, студентам вроде как полагается скидка.
Сейчас забронировать номера в отеле «Академия» нельзя - по всей видимости, сезон еще не стартовал.
На сайте указаны цены за номера. Так, сутки в «стандарте» обойдутся в 1600 гривен, «стандарт улучшенный» стоит 1900 гривен, «люкс» - 3300 гривен. Скорее всего, цены зимние, и в сезон будут намного выше.
При этом на содержание коммерческого заведения по-прежнему идут государственные средства - как самого вуза, так и, вполне возможно, бюджетные. Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, с начала года академия потратила на отель больше 150 тысяч грн. Тендеров было четыре, все допороговые, то есть без конкуренции. Так, вуз заказал техобслуживание лифтов, ремонт кабельных сетей, комплекс топографо-геодезических изысканий для установления границ земельного участка и разработки техдокументации по землеустройству.
В прошлом году учебное заведение полностью оплатило электроснабжение гостиницы, включив ее в общий тендер по своим корпусам. Все вместе обошлось в&nb
же местами патриот.....
И тоже будет входить в срок отсидки?
Ты смотри мы тебя завтра арестуем
Ой так убежал
Но скорее всего жидкий стул нашей власти.