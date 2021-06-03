Суд закрив провадження Дубілета, який оскаржував націоналізацію "ПриватБанку"

Господарський суд Києва закрив провадження за позовом ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета. Той намагався домогтися визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій "Привату", внаслідок яких банк було націоналізовано.

Про це повідомляє пресслужба банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення було прийнято на підставі норм "банківського" закону №590. Це перше судове рішення Госпсуду Києва серед більш ніж 50 судових справ, ініційованих колишніми власниками акцій "ПриватБанку", прийняте із застосуванням закону №590.

Крім Дубілета, такі позови подали й інші ексміноритарні акціонери і колишні топменеджери "ПриватБанку": Тимур Новіков, Олег Горохівський, Володимир Яценко, Тетяна Гур'єва, Людмила Шмальченко та інші. Відповідачами у справі виступають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство фінансів України та державний "ПриватБанк".

Член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик прокоментував рішення суду так: "Це перше таке рішення в Україні, і, я впевнений, не останнє - в судах перебуває понад 50 різних позовів від колишніх власників та пов'язаних із ними осіб, які заперечують націоналізацію. Радіємо маленьким перемогам, і чекаємо великих - у судах Англії та США, Кіпру та Ізраїлю!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Марченко про приватизацію "Приватбанку": Розглядаються варіанти поділу банку