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Суд закрив провадження Дубілета, який оскаржував націоналізацію "ПриватБанку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд закрив провадження Дубілета, який оскаржував націоналізацію

Господарський суд Києва закрив провадження за позовом ексголови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета. Той намагався домогтися визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій "Привату", внаслідок яких банк було націоналізовано.

Про це повідомляє пресслужба банку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення було прийнято на підставі норм "банківського" закону №590. Це перше судове рішення Госпсуду Києва серед більш ніж 50 судових справ, ініційованих колишніми власниками акцій "ПриватБанку", прийняте із застосуванням закону №590.

Крім Дубілета, такі позови подали й інші ексміноритарні акціонери і колишні топменеджери "ПриватБанку": Тимур Новіков, Олег Горохівський, Володимир Яценко, Тетяна Гур'єва, Людмила Шмальченко та інші. Відповідачами у справі виступають Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство фінансів України та державний "ПриватБанк".

Член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик прокоментував рішення суду так: "Це перше таке рішення в Україні, і, я впевнений, не останнє - в судах перебуває понад 50 різних позовів від колишніх власників та пов'язаних із ними осіб, які заперечують націоналізацію. Радіємо маленьким перемогам, і чекаємо великих - у судах Англії та США, Кіпру та Ізраїлю!".

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Это тот, который папаша самого порядочного министра, словленного на воровстве, смывшегося в Израиль и платившего за лечение Сары Нетаниягу? Другие мне неизвестны, но бывают же совпадения...
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02.06.2021 19:45 Відповісти
Как я понимаю судьи в основном это агенты ФСБ РФ, отстреливать на месте закон принять и порядок будет
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02.06.2021 21:17 Відповісти
Щось Бєня амеріканцям насрав вонючим. Ач як принципова стала Хвеміда Українська! У, ***, аж так принципова і непідкупна. Як Блінкін приїхав, так просто зразкова принциповість.
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02.06.2021 23:32 Відповісти
 
 