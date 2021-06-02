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Новости Политика Украины
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Суд закрыл производство Дубилета, оспаривавшего национализацию "ПриватБанка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд закрыл производство Дубилета, оспаривавшего национализацию

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску экс-главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета. Тот пытался добиться признания недействительными договоров купли-продажи акций "Привата", в результате которой банк был национализирован.

Об этом сообщает пресс-служба банка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение было принято на основании норм "банковского" закона №590. Это первое судебное решение Хозсуда Киева среди более чем 50 судебных дел, инициированных бывшими владельцами акций "ПриватБанка", принятое с применением закона №590.

Кроме Дубилета, такие иски подали и другие экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры "ПриватБанка": Тимур Новиков, Олег Гороховский, Владимир Яценко, Татьяна Гурьева, Людмила Шмальченко и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный "ПриватБанк".

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Член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик прокомментировал решение суда так: "Это первое такое решение в Украине, и, я уверен, не последнее - в судах находится более 50 различных исков от бывших собственников и связанных с ними лиц оспаривающих национализацию. Радуемся маленьким победам, и ждем больших - в судах Англии и США, Кипра и Израиля!".

Автор: Ольга Лузан
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Это тот, который папаша самого порядочного министра, словленного на воровстве, смывшегося в Израиль и платившего за лечение Сары Нетаниягу? Другие мне неизвестны, но бывают же совпадения...
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02.06.2021 19:45 Ответить
Как я понимаю судьи в основном это агенты ФСБ РФ, отстреливать на месте закон принять и порядок будет
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02.06.2021 21:17 Ответить
Щось Бєня амеріканцям насрав вонючим. Ач як принципова стала Хвеміда Українська! У, ***, аж так принципова і непідкупна. Як Блінкін приїхав, так просто зразкова принциповість.
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02.06.2021 23:32 Ответить
 
 