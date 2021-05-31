Марченко о приватизации "Приватбанка": Рассматриваются варианты разделения банка

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что "ПриватБанк" в перспективе может быть приватизирован, и для этого рассматриваются варианты разделения этого банка.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance.

"Приватбанк потенциально - да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно" , - сказал глава Минфина.

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