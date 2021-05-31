Марченко о приватизации "Приватбанка": Рассматриваются варианты разделения банка
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что "ПриватБанк" в перспективе может быть приватизирован, и для этого рассматриваются варианты разделения этого банка.
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Finbalance.
"Приватбанк потенциально - да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения. Они пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения. Мы на данном этапе только оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно" , - сказал глава Минфина.
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отнять и поделить? что-то уже такое слышали ))))))
каждой тваре по паре
Парни, вот это уже край. Если хоть кто-то из бениной своры подойдет к Привату, нам придется отрывать жопы от диванов и топать к ОПе. В том, что дерибанить Приват приползут бенины гниды, можно не сомневаться. Беня хрен кого чужого туда подпустит.
Обіцяв знизити, а натомість підвищив тариф на тепло вдвічі.
А какая разніца?
(Зелені Чоловічки)
У 2020 році "Укрексімбанк" отримав 5,6 мільярдів збитку ...
Потом мошенники будут перепродавать приватизованное мошенникам-москалям и другим, а те потом скажут - это наша земля, вали хохол нах. Отаке! Но мне пох. Государство Украина смертельно больна. За это голосовал дебильный "мудрий нарід". Валить надо отсюда(С).Перспективы здесь нет, роздерибанят все. Только очень жаль выпускников школ и вузов, как они будут выживать.
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