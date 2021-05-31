Марченко про приватизацію "Приватбанку": Розглядаються варіанти поділу банку

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "ПриватБанк" в перспективі може бути приватизований, і для цього розглядаються варіанти поділу цього банку.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance.

"Приватбанк потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу. Тому розглядаються варіанти можливого поділу. Вони поки дискутуються, немає ніяких концептів або напрямків руху. ми на даному етапі тільки оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", - сказав очільник Мінфіну.