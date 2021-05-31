Марченко про приватизацію "Приватбанку": Розглядаються варіанти поділу банку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "ПриватБанк" в перспективі може бути приватизований, і для цього розглядаються варіанти поділу цього банку.
Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance.
"Приватбанк потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу. Тому розглядаються варіанти можливого поділу. Вони поки дискутуються, немає ніяких концептів або напрямків руху. ми на даному етапі тільки оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", - сказав очільник Мінфіну.
Будь ласка, зачекайте...
отнять и поделить? что-то уже такое слышали ))))))
каждой тваре по паре
Парни, вот это уже край. Если хоть кто-то из бениной своры подойдет к Привату, нам придется отрывать жопы от диванов и топать к ОПе. В том, что дерибанить Приват приползут бенины гниды, можно не сомневаться. Беня хрен кого чужого туда подпустит.
Обіцяв знизити, а натомість підвищив тариф на тепло вдвічі.
А какая разніца?
(Зелені Чоловічки)
У 2020 році "Укрексімбанк" отримав 5,6 мільярдів збитку ...
Потом мошенники будут перепродавать приватизованное мошенникам-москалям и другим, а те потом скажут - это наша земля, вали хохол нах. Отаке! Но мне пох. Государство Украина смертельно больна. За это голосовал дебильный "мудрий нарід". Валить надо отсюда(С).Перспективы здесь нет, роздерибанят все. Только очень жаль выпускников школ и вузов, как они будут выживать.
Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова