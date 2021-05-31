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Новини Політика України
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Марченко про приватизацію "Приватбанку": Розглядаються варіанти поділу банку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марченко про приватизацію

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що "ПриватБанк" в перспективі може бути приватизований, і для цього розглядаються варіанти поділу цього банку.

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Finbalance.

"Приватбанк потенційно - так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора в цю установу. Тому розглядаються варіанти можливого поділу. Вони поки дискутуються, немає ніяких концептів або напрямків руху. ми на даному етапі тільки оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно", - сказав очільник Мінфіну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Пипец банку...
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31.05.2021 16:06
+18
"ПриватБанк" в перспективе может быть приватизирован.-Зондаж лохов на предмет их восторга от очередного грабежа очередным гражданином Израиля.
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31.05.2021 16:08
+15
разделение? на бенин и зеленин? или как? )))
отнять и поделить? что-то уже такое слышали ))))))
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31.05.2021 16:01
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Так вот как договорились с бородатой бабушкой....яснапанятна
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31.05.2021 16:00 Відповісти
Нет, это бородатая бабушка дала команду. Зелебобики во главе с зеледентом способны только команды выполнять. Между делом изображая бурную и бестолковую деятельность. Но все вопросы, которые они поднимают сводятся к бестолковому дерибану бюджета.
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31.05.2021 16:41 Відповісти
разделение? на бенин и зеленин? или как? )))
отнять и поделить? что-то уже такое слышали ))))))
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31.05.2021 16:01 Відповісти
Так, а кто отнял?
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31.05.2021 16:19 Відповісти
что отнял?
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31.05.2021 16:25 Відповісти
Мозги у зебуинов
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31.05.2021 16:26 Відповісти
а вони у них були?
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31.05.2021 17:14 Відповісти
раздел..
каждой тваре по паре Марченко о приватизации "Приватбанка": Рассматриваются варианты разделения банка - Цензор.НЕТ 721
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31.05.2021 16:02 Відповісти
Все, до чого брудні зелені лапи не доторкнуться, все має бути тупо знищеним. От і за Приват вже беруться. Державний банк, на якому реально тримається фінансова система держави зелені виродки хочуть просто роздеребанити. А далі що?
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31.05.2021 16:03 Відповісти
Зрозуміло... Вже зебільні і до приватбанку добираються... Стане зебільним як ощад...
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31.05.2021 16:03 Відповісти
коли за справу береться зелень - чекай здеця
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31.05.2021 16:04 Відповісти
Привату вернут приват...а банку банку.... Марченко о приватизации "Приватбанка": Рассматриваются варианты разделения банка - Цензор.НЕТ 5917
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31.05.2021 16:04 Відповісти
отдадите штатам беню, тогда все будет серьезно и банк купят за любые деньги. Но... беня здесь. И ему очень удобно быть здесь: пока на свете живы дураки, обманом жить ему стало быть с руки.
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31.05.2021 16:05 Відповісти
не знаю как там будет, но мне кажется лучше было в Привате до того как его национализировали
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31.05.2021 16:06 Відповісти
Бене і його кагалу? Такі да.
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31.05.2021 16:23 Відповісти
Пипец банку...
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31.05.2021 16:06 Відповісти
Угробят хороший банк, дебилы.....
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31.05.2021 16:07 Відповісти
"ПриватБанк" в перспективе может быть приватизирован.-Зондаж лохов на предмет их восторга от очередного грабежа очередным гражданином Израиля.
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31.05.2021 16:08 Відповісти
бене деньги нам долги ???
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31.05.2021 16:09 Відповісти
Байден, дядюшка Джо! Срочно запроси экстрадицию бородатой бабушки! она тут у нас ваще берега потеряла! А пингвин тупой, что случайно в кресле президента яйца высиживает, тупо насасывает своему конечному беняфициару.
Парни, вот это уже край. Если хоть кто-то из бениной своры подойдет к Привату, нам придется отрывать жопы от диванов и топать к ОПе. В том, что дерибанить Приват приползут бенины гниды, можно не сомневаться. Беня хрен кого чужого туда подпустит.
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31.05.2021 16:12 Відповісти
Завтра на українців чекає рекордне подорожчання газу - майже 500$ за тысячу кубів, а ЗЕлений ублюдок обіцяв ціну у 2 рази дешевше. Ціна від постачальників сягне 1159 грн за тисячу кубів, а разом з доставкою сума в платіжці буде коливатись від 900 до 1400 грн. Чи варто нагадувати, що на фоні рекордного подорожчання комуналки, Зеленський в 2021 році вдвічі скоротив видатки на субсидії, а людей змусив особисто підтверджувати своє право на фінансову допомогу держави?
Обіцяв знизити, а натомість підвищив тариф на тепло вдвічі.
А какая разніца?
(Зелені Чоловічки)
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31.05.2021 16:15 Відповісти
А ви хіба не чули, що це Порошенко підвищив, а Бубочка хоче знизити, та йому не дають. Марченко о приватизации "Приватбанка": Рассматриваются варианты разделения банка - Цензор.НЕТ 9602
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31.05.2021 16:18 Відповісти
дак если повысить не в 4 раза а только в 2, то получается снизил)))
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31.05.2021 20:49 Відповісти
Клоуни, ПриватБанк працює з прибутком, 20 млн клієнтів, сервісне обслуговування відмінне. Продавайте збиткові. Державний ПриватБанк очолив рейтинг найприбутковіших українських банків за підсумками 2020 року, задекларувавши 25,306 млрд грн чистого прибутку, при цьому найбільший збиток минулого року зафіксував державний Укрексімбанк - 5,594 млрд грн.

У 2020 році "Укрексімбанк" отримав 5,6 мільярдів збитку ...
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31.05.2021 16:16 Відповісти
а як на "збитках" заробити ...., от зарізати "корову" яка дае "молока", це будьласка ....- а потім хоть трава не рости ....
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31.05.2021 16:24 Відповісти
Ну до таких убытков его довело шапито95
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31.05.2021 16:33 Відповісти
Извращенная преступная зеленая логика. Нормальная гос. эконом. политика состоит в приватизации убыточных бизнесов и ресурсов. А эти недоумки-преступники продадут мошенникам и прибыльные предприятия и землю и банки.А все убытки - государству Украина.
Потом мошенники будут перепродавать приватизованное мошенникам-москалям и другим, а те потом скажут - это наша земля, вали хохол нах. Отаке! Но мне пох. Государство Украина смертельно больна. За это голосовал дебильный "мудрий нарід". Валить надо отсюда(С).Перспективы здесь нет, роздерибанят все. Только очень жаль выпускников школ и вузов, как они будут выживать.
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31.05.2021 16:49 Відповісти
"Что вы воруете с убытков воруйте с прибылей!" - Михаил Жванецкий. но "слугам" этого не понять
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31.05.2021 17:02 Відповісти
Пліснява поспішає.
Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова
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31.05.2021 16:21 Відповісти
а акціонерам - тобто громадянам повернуть ті кошти Марченко про приватизацію "Приватбанку": Розглядаються варіанти поділу банку - Цензор.НЕТ 5765 які вкрав бЄня со-подельниками ..., а "держава" викупила ту "крадіжку"....
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31.05.2021 16:22 Відповісти
На прикладі ПриватБанку "зелені" донищать і Україну.
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31.05.2021 16:24 Відповісти
"Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже" (C)
Марченко про приватизацію "Приватбанку": Розглядаються варіанти поділу банку - Цензор.НЕТ 3970
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31.05.2021 16:40 Відповісти
І потім знову за кошт громадян відроджувати, акуєть жиди ковтають банки шо кацапи бояришник .
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31.05.2021 16:48 Відповісти
И вообще, какой нормальный экономист, финансист будет продавать прибыльный бизнес??
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31.05.2021 16:57 Відповісти
т.е. прибыли от Привата теперь не ждать. а впрочем "какаяразница" - не так ли 73%-процентные?!
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31.05.2021 16:59 Відповісти
беня первый в очереди на бесплатную приватизацию...
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31.05.2021 17:28 Відповісти
А зачем его приватизировать? Чтобы все забыли фамилии первоначальных воров ?
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31.05.2021 18:26 Відповісти
👹👹👹👹👹👹Значит, пока не поздно, нужно клиентам выводить из него свои средства. А то потом поздно будет👹👹👹👹👹👹👹👹👹👹
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31.05.2021 18:57 Відповісти
Зачем вообще трогать банк дающий 30 ярдов прибыли ежегодно?
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31.05.2021 21:51 Відповісти
 
 