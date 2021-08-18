Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки. ФОТОрепортаж

Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания вывела технику за пределы Зодского рудника.

Об этом сообщает Телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже российская компания "GeoProMining Gold" принадлежащая кремлевскому повару Пригожину несет не хилые финансовые убытки", - отмечает издание.

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