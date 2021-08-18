Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания вывела технику за пределы Зодского рудника.
Об этом сообщает Телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передает Цензор.НЕТ.
"Похоже российская компания "GeoProMining Gold" принадлежащая кремлевскому повару Пригожину несет не хилые финансовые убытки", - отмечает издание.
Топ комментарии
+10 Шрек Баблокат
показать весь комментарий18.08.2021 12:28
+9 Lada2014
показать весь комментарий18.08.2021 12:32
+7 Sergey Pupkin
показать весь комментарий18.08.2021 13:04
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Сделать там заповедник совка - заодно будет где зеле видосики снимать.
PS Самое смешное, что Азербайджан свою часть рудника сдал в концессию американской компании ещё в 2009-м году. Вот где ржака и повод для стенаний кацапских троллей.
(жаль технику вывели....а то убытков было бы по-больше)
то ли англичан то ли кого-то