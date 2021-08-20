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взятка (3028) Нацполиция (9693) прокуратура (2214)

Следовательницу полиции задержали на взятке в 60 тыс. грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

За эти деньги сотрудница Голосеевского управления полиции обещала помочь избежать уголовной ответственности и отправки в СИЗО.

Женщину задержали с поличным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Сотрудница полиции пообещала гражданину за 60 000 гривен принять меры относительно неприменения к последнему меры пресечения в виде содержания под стражей, помочь в возврате ранее изъятого имущества и вообще избежать уголовной ответственности по ст. 309 УК Украины (незаконное производство или приобретение наркотиков. - Ред.)", - сказано в сообщении.

Теперь женщине собираются предъявить подозрение в мошенничестве и предложении неправомерной выгоды.

Читайте: На Волыни двух полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы за получение 3 тыс. долл. взятки, - прокуратура

В прокуратуре также указали, что женщина действовала не одна, а в сообщничестве.

Следовательницу полиции задержали на взятке в 60 тыс. грн 01
Следовательницу полиции задержали на взятке в 60 тыс. грн 02

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Топ комментарии
+4
На кол собаку!😁
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20.08.2021 21:23
+3
право-хоронительница...
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20.08.2021 21:27
+2
Відпускні до Дня Незалежності.А ви взятка.Людина відпочити хотіла на морі,а тут така халепа.
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20.08.2021 21:24
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На кол собаку!😁
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20.08.2021 21:23 Ответить
Был пиратом жадным Билли Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 9205 Чого дурепі не вистачало? Нормальна робота ,непогана зарплата за наш рахунок ,звання вислуга премії,рання пенсія Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 6901
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20.08.2021 22:52 Ответить
система, браток- система..- ну как это нашару пропустить бабло, шо само в ручки плывет - и плыло (а вдруг суд всё похерит- писано-то херовенько, как всегда)... а тут коса на камешек небольшой..- но это тоже неточно - писано-то...- по тексту)))
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21.08.2021 00:27 Ответить
Відпускні до Дня Незалежності.А ви взятка.Людина відпочити хотіла на морі,а тут така халепа.
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20.08.2021 21:24 Ответить
право-хоронительница...
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20.08.2021 21:27 Ответить
А где остальная сумма ? Уже освоили*"?
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20.08.2021 22:03 Ответить
в ковідний фонд пішла Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 7427
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20.08.2021 23:00 Ответить
Реформована Аваковим поліція...😊

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что он вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым «болел» за Владимира Зеленского на выборах

«Мы в постоянном общении, мы считаем, что это общая победа (проигрыш Порошенко на выборах президента - ред.). У нас нет партнерства по выбору Зеленского, есть фан-клуб Зеленского, то есть мы болеем за Зеленского...
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20.08.2021 22:13 Ответить
долго еще Авакова вспоминать будете? все претензии Монастырскому
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20.08.2021 23:09 Ответить
Хулить Авакова? ... при ком таких гнид набрали? А ведь это лицо страны.
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20.08.2021 22:14 Ответить
В адидасе и с крестом поверх футболки Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 3996 Очень пацанский прикид Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 3851
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20.08.2021 22:51 Ответить
ана пад прікритієм работала Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 6953
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20.08.2021 23:01 Ответить
Я вот лично не понимаю что движет "потерпевшими" в этой ситуации? Тебе предлагают спасти свою шкуру и не сесть в тюрьму, а ты этого человека здаешь?( Или их потом отпускают с чистой совестью, за помощь в поимке особо опасной взяточницы? Лык по мне наркобарыга опасней для общества. пс взяточницу не пытаюсь оправдать, реально инерестно зачем такое делают, в чем выгода?
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20.08.2021 23:14 Ответить
шоб так уверенно сказать- надо почитать дело, послушать людей, и не знать адвоката..!!- усек..???
и он там не потерпевший (по основному делу подозреваемый, по данному свидетель).
читай ук, упк, - изучай мат.часть и не будешь плыть по течению.. - как ото шо не тонэ...(((
пы.сы. а выгода его в том, шо после просто разговора с нормальным юристом, чело понял шо всё это дело (или его часть) тупой развод, и возможно и сидеть не станет от слова "совсем"- как минимум скостится или пару условных получит. вот как-то так)
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21.08.2021 00:39 Ответить
Правоохоронні органи після затримання всіх корупціонерів:

Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 4699
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20.08.2021 23:29 Ответить
К сожалению не в ментах дело, твоя картинка подойдет к аболютно любой сфере деятельности в Украине....
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20.08.2021 23:35 Ответить
У всіх інших немає можливості так гребти бабло
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20.08.2021 23:44 Ответить
Та ти що?!!! Мені так само про "бардак в армії" казали! А коли я показав, скільки "бардаку" на будь-якому цивільному підприємстві - очі вилупили! Та на тій же митниці, чи в державній будівельній інспекції в судах ТАКІ гроші крутяться, що "поліцаї" тільки "слину ковтають"
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21.08.2021 07:25 Ответить
...измельчали следаки. Вот раньше были круче дядьки, хрен задёшево купишь Слідчу поліції затримали на хабарі в 60 тис. грн - Цензор.НЕТ 5777
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21.08.2021 05:58 Ответить
ТОго що старі "слідаки" спочатку вчилися якісно працювать Навчившись якісно працювать, училися "справи липувать" А навчившись "липувать" срави, вони вирішували, що з цього можна собі особисто отримать! А зараз приходять "салабони" : процювать не вміють, а грошей хочеться! (Було кілька разів" таке - "возив мордою по столу" салабонів!)
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21.08.2021 07:30 Ответить
Широко розрекламоване покарання чесної слідчої, яка пішла проти наркомафії в МВС. Щоб інші працювали правильно і сиділи на попі рівно.
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21.08.2021 07:47 Ответить
Тепер на підвишення пійде.
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21.08.2021 08:46 Ответить
Откупится и пойдёт на повышение.
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21.08.2021 09:15 Ответить
 
 