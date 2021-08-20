Следовательницу полиции задержали на взятке в 60 тыс. грн. ФОТО

За эти деньги сотрудница Голосеевского управления полиции обещала помочь избежать уголовной ответственности и отправки в СИЗО.

Женщину задержали с поличным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Сотрудница полиции пообещала гражданину за 60 000 гривен принять меры относительно неприменения к последнему меры пресечения в виде содержания под стражей, помочь в возврате ранее изъятого имущества и вообще избежать уголовной ответственности по ст. 309 УК Украины (незаконное производство или приобретение наркотиков. - Ред.)", - сказано в сообщении.

Теперь женщине собираются предъявить подозрение в мошенничестве и предложении неправомерной выгоды.

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В прокуратуре также указали, что женщина действовала не одна, а в сообщничестве.



