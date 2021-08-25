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Боевой танк обнаружили на свалке в России. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Боевая бронированная машина брошена среди куч мусора в Волгограде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание V1.

"Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа", - пишет издание.

В пресс-службе Южного военного округа РФ заявили, что танк не брошен.

"Он готовился к форуму "Армия-2021". Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут", - заявили в ведомстве.

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"Танковый вальс" ранее анонсировали как часть программы военно-технического форума "Армия-2021", который проходит сейчас в волгоградском парке "Патриот".

Неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, "но потом они все ушли делать намаз", пишет "Новая газета". После сообщений в СМИ на место прибыли военные, чтобы увезти танк.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Боевой танк обнаружили на свалке в России - Цензор.НЕТ 7353
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25.08.2021 23:37
+31
Муниципальные выборы в Курганской области: кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28aug2014/sidel.html
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26.08.2021 00:17
+25
Танковый вальс??🤦..Чеченцы-охранники???😆..Территория маразма и абсурда.
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25.08.2021 23:41
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Боевой танк обнаружили на свалке в России - Цензор.НЕТ 7353
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25.08.2021 23:37 Ответить
Муниципальные выборы в Курганской области: кандидат скрыл судимость, но его узнал член избиркома, который с ним сидел

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28aug2014/sidel.html
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26.08.2021 00:17 Ответить
Символично. Дерьмо к дерьму.
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25.08.2021 23:37 Ответить
мы пока тушили в турции леса - от тайги осталась лесополоса ! (с) Боевой танк обнаружили на свалке в России - Цензор.НЕТ 1192
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25.08.2021 23:38 Ответить
Танковый вальс??🤦..Чеченцы-охранники???😆..Территория маразма и абсурда.
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25.08.2021 23:41 Ответить
Просто потом они все ушли делать намаз"Источник: https://censor.net/ru/p3284556 Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 6652
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26.08.2021 00:02 Ответить
За брагой хлопцы смотались. И скорее всего что конечно там редко, брага доиграла, и первак свалил бойцов. Такой вот вальс провинциальный. Молчат за боекомплект. Не было видно. Был бы---раньше бы кинулись на звуки реагируя.
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25.08.2021 23:42 Ответить
всё это приколы свинюшек бурятских -
поехать, нажраться, стрельнуть, поваляться ...
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25.08.2021 23:44 Ответить
тоже мне новость
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25.08.2021 23:44 Ответить
росия - это сплошная свалка
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25.08.2021 23:50 Ответить
"Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут"

Они что там, танковым взводом тренировались? На свалке? И все машины сдохли? Хотелось бы услышать в каком городе-свалке рабсеи этот вальс планировалось показать.
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25.08.2021 23:57 Ответить
Не видно там ни какой свалки, там видно срачь который устроили танцоры
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26.08.2021 08:24 Ответить
прошлым летом паРашка обрадовала совковым нововведением - парашские гостиницы обязали отчитываться о заселении неженатых пар в один номер, т.е. гос-во вновь решило совать свой вонючий нос в личную жизнь и в кровать "свободных" граждан...
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25.08.2021 23:58 Ответить
Это маскировка))
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26.08.2021 00:00 Ответить
На нём собирались чеченскую свадьбу откатывать по Волгограду Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 8081
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26.08.2021 00:06 Ответить
кацапия помойная яма мира
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26.08.2021 00:07 Ответить
Стекломой - большая сила Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 5269
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26.08.2021 00:09 Ответить
в данном случае - намаз

если вы знаете расписание намаз - танк ваш ! Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 2053
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26.08.2021 02:46 Ответить
Скоро на свалке найдут и всю рашку Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 7629
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26.08.2021 01:29 Ответить
какая богатая страна - намаз и танки не расти
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26.08.2021 05:18 Ответить
Охранніки "намазались" в драбадан.
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27.08.2021 11:01 Ответить
"Багатая" страна, могут себе позволить.
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26.08.2021 07:29 Ответить
Неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, "но потом они все ушли делать намаз"Источник: https://censor.net/ru/p3284556

"Война войной, но обед по расписанию" Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 2390
Правда когда подумаешь что чеченцев могут поставить и на охрану всяких там ядерных кнопок, а тут бац - пора на намаз .... не сильно смешно может получиться ...
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26.08.2021 08:32 Ответить
Просто этот танк оказался самцом. С вальсом у него не заладилось.
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26.08.2021 08:38 Ответить
там же ( на свалке ) и экипаж искать нужно Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 5622

Бойовий танк виявили на звалищі в Росії - Цензор.НЕТ 6643
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26.08.2021 08:55 Ответить
Везде, где больше нескольких часов располагались российские военные, образуется свалка - видел много раз в Крыму. Реальные свиньи. Даже посрать максимум за пятнадцать метров отходят, а подтираются газетами.
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26.08.2021 10:18 Ответить
Будет вам вальс-Бостон.
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26.08.2021 10:33 Ответить
 
 