Боевой танк обнаружили на свалке в России. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Боевая бронированная машина брошена среди куч мусора в Волгограде.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание V1.
"Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа", - пишет издание.
В пресс-службе Южного военного округа РФ заявили, что танк не брошен.
"Он готовился к форуму "Армия-2021". Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут", - заявили в ведомстве.
"Танковый вальс" ранее анонсировали как часть программы военно-технического форума "Армия-2021", который проходит сейчас в волгоградском парке "Патриот".
Неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, "но потом они все ушли делать намаз", пишет "Новая газета". После сообщений в СМИ на место прибыли военные, чтобы увезти танк.
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Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28aug2014/sidel.html
поехать, нажраться, стрельнуть, поваляться ...
Они что там, танковым взводом тренировались? На свалке? И все машины сдохли? Хотелось бы услышать в каком городе-свалке рабсеи этот вальс планировалось показать.
если вы знаете расписание намаз - танк ваш !
"Война войной, но обед по расписанию"
Правда когда подумаешь что чеченцев могут поставить и на охрану всяких там ядерных кнопок, а тут бац - пора на намаз .... не сильно смешно может получиться ...