РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Видео
36 999 170

Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton. ВИДЕО

Женщины, называющие себя активстками "Отрядов Путина", обратились к президенту РФ и сожгли листы А4 с напечатанным на них лого LV.

Видео случившегося опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах пятеро женщин пенсионного возраста держат в руках листы с напечатанными на них логотипами бренда.

"Просим на территории России запретить продажи вот этого бренда – Louis Vuitton. Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И как было известно, они делали это из кожи людей", – говорит она из них.

Женщина добавила, что ее раздражают высокие цены на продукцию бренда.

"Просим убрать с территории России этот бренд. Нам они ни в коем случае не нужны. Чтобы ни одной штуки не осталось. Где угодно продавайте, но только не в России", – говорит другая "активистка".

Женщины демонстративно бросили в огонь листы с логотипами Louis Vuitton.

Смотрите: Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО

Автор: 

россия (95526) русский мир (614)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+81
А Мерседес з Порше? Порше от взагалі танки німецькі проектував, а зараз у х@йловського лімузіна Aurus мотор Порше!
показать весь комментарий
06.08.2021 20:43
+65
с авоськой тоже нельзя . а вдруг ее фашисты-капиталисты плетут из волос людей ?
вот 100% скрепная вещь

Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 2447
показать весь комментарий
06.08.2021 20:56
+59


Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 8168
показать весь комментарий
06.08.2021 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бабушки из «Отрядов Путина» уничтожают айфоны и айпады!
https://www.youtube.com/watch?v=8IPxWwzSJrg 🤣
показать весь комментарий
07.08.2021 11:03 Ответить
Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 1073Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 143

Дамський комплект сумка + чобітки(Імпортозамєщеніє)
показать весь комментарий
06.08.2021 22:24 Ответить
Тут 5 клімактерічок-маразматичок зібралося - а у нас в 2019- 73% відсотка вирішили "убрать" українського Президента від влади!
показать весь комментарий
07.08.2021 15:35 Ответить
Ого! Из натуральной кирзы!??
Луи Витон нервно курит в сторонке!
показать весь комментарий
07.08.2021 22:45 Ответить
Обыкновенные прислуги, а форсу как у
коммисарш… (Шариков)
показать весь комментарий
06.08.2021 22:42 Ответить
Тут медицина безсильна, може гільойотину застосувати.
показать весь комментарий
06.08.2021 22:49 Ответить
Потрібно вимагати заборонити Німеччину
показать весь комментарий
06.08.2021 23:03 Ответить
може ее к кацапии аннекснуть? - они один на рот, как выяснилось...
показать весь комментарий
06.08.2021 23:18 Ответить
👍 молодцы😂👍
показать весь комментарий
06.08.2021 23:06 Ответить
А россия без брэндов вообще возможна..?)
показать весь комментарий
06.08.2021 23:18 Ответить
сожгите доллары, моб телефоны и все свои шмотки! Ибо это все "западное"!!
показать весь комментарий
06.08.2021 23:19 Ответить
Ага, западное, Китай это же на запад от востока
показать весь комментарий
07.08.2021 17:18 Ответить
а у ипонцев то шо нас запод- восток.... шо им бэдным делоть ?
показать весь комментарий
08.08.2021 11:48 Ответить
Тоже покупать всё западное - нефть, газ, дрова
показать весь комментарий
08.08.2021 13:14 Ответить
то шо нам запод (очепятка)
показать весь комментарий
08.08.2021 11:48 Ответить
ипанутым нет покоя
показать весь комментарий
06.08.2021 23:30 Ответить
Ох и злобные эти кацапские кошёлки , ужас 🙄
показать весь комментарий
07.08.2021 00:28 Ответить
Луи Витон теперь экстремистская организация..
показать весь комментарий
07.08.2021 07:10 Ответить
В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было МНОГО.
Вот они:
- Добровольческий полк СС "Варяг"
- 1-я русская национальная бригада СС "Дружина"
- 15-й казачий кавалерийский корпус СС
- 29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская)
- 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская)
- 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
- 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
- 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
- 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
- 1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов
- 1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
- Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
- Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ "СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА": Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад). Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА: Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад. Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов. Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов. Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ: Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА: 582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов. 583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов. 584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов. 590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона. 580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов. 532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов. 559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА: Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА: "Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА: Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 442-я Особого назначения - 2 полка РОА. 136-я Особого назначения - 2 полка РОА. 210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА: Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков. Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ): 15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков. 69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
А в Москве стоял и продолжает стоять памятник генералам, солдатам и карательным частям СС, виновным в массовых убийствах гражданского населения России, Украины, Белоруссии, Польши и Югославии.
Правительство Москвы и Московская гордума, "Общественный совет" в 1994 г. установил по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 73а, у храма "Всех Святых" мемориальную доску, посвященную воинам "СС".
Установлен сей памятник на деньги товарищества XV казачьего кавалерийского корпуса СС им. Генерала фон Паннвица по благословению Священноначалия Русской Православной Церкви Московского Патриархата, при содействии группы германских ветеранов Второй Мировой войны
показать весь комментарий
07.08.2021 06:05 Ответить
Если хорошо поинтересоваться чьи фотографии таскают эти орки на своих "бессмертных полках", то половина из них окажется , если не власовец, то каратель из донских или кубанских казаков, но украинцы - это пособники нацистов и предатели, а они , ну чисто благородные "освободители". Украинцы веками оролись за свободу своей земли со многими завоевателями - монголо-татарами, поляками , немцами, русскими и не предавали свой народ, а русские монголам пятки лизали , выпрашивая ярлык , дань платили, как рабы прислужиали в Орде ордынским ханам, помогали гитлеровцам свою землю завоевывать, но "хахлы" это предатели, а кацап -одно благородство.
показать весь комментарий
07.08.2021 09:03 Ответить
В вопросе украинского СС Галичина есть простой ответ.Почему они ,украинцы туда пошли. - Галичина просила комуняк присоединять их к своему мусорнику ? И за ,что они начали выселять тех из своих домов и высылать в Сибирь. Если выбирать из двух зол и способ мести своим мучителям,то это и был способ самозащиты и жажда наказать за насилие.Пусть даже находясь на службе у дьявола.Других вариантов попросту не было.
показать весь комментарий
07.08.2021 13:43 Ответить
Гарна добірка. Потрібно про це частіше нагадувати на різних ресурсах, особливо кацапам.
показать весь комментарий
08.08.2021 19:55 Ответить
Мозок вони вже собі заборонили . Можна вдягати лапті і обмотуватись берестой. **** - такі скрепи. А якщо серйозно клініка. Просто шиза.
показать весь комментарий
07.08.2021 00:58 Ответить
Эта бесноватая "скрепная" вата - вовсе не социально-политическое явление, а сугубо медицинско-психиатрическое.
показать весь комментарий
07.08.2021 02:26 Ответить
- Куда на расіі дєлся товар от Луї Віттона?
- Бабушка надвоє пєрєламала.
показать весь комментарий
07.08.2021 01:36 Ответить
Підтримую обома руками. БМВ теж співробітничав і Драгер, і ще багато хто, всіх в Росії заборонить. А БМВ, Мерседес і Порше взагалі спалити.
показать весь комментарий
07.08.2021 04:19 Ответить
Не только. Какой флаг сейчас у лаптекопытных репоедов? Правильно, Власовский триколор. Если-бы товарищ Сралин увидел такое, он-бы кремль сравнял с землей.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:45 Ответить
Бабушки побухтят и утрутся - им надо лекарства принимать, в туалет сходить.
Не будут они стоять сутки напролёт, и никто их слушать не станет.
А вот побить пару сумок на их тупых бошках - могут.
показать весь комментарий
07.08.2021 04:47 Ответить
Но кому то это нужно, раз сумасшедших бабушек по телевизору по всей нарассии показывают.
показать весь комментарий
07.08.2021 09:05 Ответить
Не уверен, что пенсионерки которые до сих пор шьют неубиваемыми швейными машинками "Зингер" что ни будь знали о "Луи Виттоне" и имеют дома принтеры для печати плакатиков. Какой-то идиот или провокатор придумал это и оплатил, а старперки сделали за деревянные. Все же прекрасно знают как такие вещи делаются.
показать весь комментарий
07.08.2021 05:31 Ответить
у дурці все стабільно і це радує
показать весь комментарий
07.08.2021 07:38 Ответить
Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton.

ххх
Бабушки, еще потребуйте от Путина не поставлять газ в Германию: там есть потомки тех, кто сотрудничал с нацистами.
Это какой-то позор - Путин продает им газ
показать весь комментарий
07.08.2021 07:44 Ответить
Хащі. Первоздані непролазні хащі.
показать весь комментарий
07.08.2021 07:48 Ответить
Від таких тещ москалі на війни і втікають....
показать весь комментарий
07.08.2021 07:52 Ответить
Теперь в лаптестане выжившие из ума старухи будут решать как жить другим. Такого видео с "отрядами путина" в инете очень много. Это и есть духовные скрепы, о которых постоянно что-то мычит ху_ло. Дна у маразма на раисе нет и не будет, лишняя хромосома это гарантирует.
показать весь комментарий
07.08.2021 09:53 Ответить
Это просто прелесть!
Если бы у наших властей в голове была бы капля мозгов, они бы оплатили публикацию в "Фигаро" небольшой статьи про отряды Путина, утверждающие что "Louis Vuitton. Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И как было известно, они делали это из кожи людей"
показать весь комментарий
07.08.2021 11:09 Ответить
Вангую. Про одну из этих бабок мы довольно скоро увидим новость из разряда "Сдохла на тротуаре, т.к. скорая так и не приехала"
показать весь комментарий
07.08.2021 11:27 Ответить
"Отряды пуцина" сформированые силами местного психдиспансера и "неравнодушными" гражданскими умалишёнными ...
Цвет и основа прох(censored)йловского эллектората...
показать весь комментарий
07.08.2021 11:34 Ответить
И как было известно, они делали это из кожи людей", - говорит она из них. Источник: https://censor.net/ru/v3281347\\\\\\\\\\

этому быдлу известно также шо Обама с Байденом им обгаживают лифты, Сорос - травит ГМО-м, Стивен Кинг - спаивает им дидов, а Пусин - смелый и очень добрый вождик, поднявший их с колен(и поставивший раком).
небось шампунь то итальянский покупают - а производитель делал его также для Муссолини и его фошиздов))
и вообще, эти твари без западных технологий и товаров - ползали бы по болоту в одних лаптях, а жили бы 35-40 лет.
показать весь комментарий
07.08.2021 11:35 Ответить
А ще путлер справжній фашист, чого ви його палко підтримуєте? Бо дурні
показать весь комментарий
07.08.2021 12:15 Ответить
Я полностью поддерживаю и предлагаю, и настаиваю, не останавливаться на полумерах!
Предлагаю - отнимать и конфисковывать сумки на улицах, у кого уже есть, самим приносить к месту уничтожения, и сжигать!
По другому, акция НЕЗАЧЁТ!
показать весь комментарий
07.08.2021 12:40 Ответить
Зачем такую фигню печатать? Да пусть хоть повесятся все вместе...
показать весь комментарий
07.08.2021 12:47 Ответить
Наречені путіна
За віком якраз підходять.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:53 Ответить
у этих бабушек должны умереть дети и дети детей , если хоть один из них пользуется импортной машиной ,трусами, лифчиками, и телеХфонами с копмУтерами , а.... про интрОнэт забыл ...
показать весь комментарий
07.08.2021 13:23 Ответить
Интересно, скоко бабкам заплатили? Хотя сейчас лето, бабкам делать нечего - иожно и за бесплатно в телике красотой посверкать. Не понимаю, зачем про этих старых кошолок писАть. Чтобы полюбоваться на старческий маразм?
показать весь комментарий
07.08.2021 13:36 Ответить
Этих активисток надо показывать каждый день! Чтобы наши сепарасты видели куда их зовут.. Назад в пещеры !
показать весь комментарий
07.08.2021 13:42 Ответить
Справжню сумку LV хрін би хто викинув . І головне, баб дратують високі ціни на сумки, а низькі зп та пенсії їм норм🤣
показать весь комментарий
07.08.2021 15:47 Ответить
А, "Новини Москорєпа" - Дєвочкі Гєніалісімуса розважаються. Зкріпні розваги, я скажу, дуже навіть зкріпні.
Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 9321
показать весь комментарий
07.08.2021 15:56 Ответить
Идиотки палите мерседесы и порше!!!
показать весь комментарий
07.08.2021 17:10 Ответить
Им нужно из дому на костер вынести процентов 90 всего что там есть

Советско-китайские вооружённые конфликты

Материал из Википедии - свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5 Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (1929)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%BE Конфликт на Байтак-Богдо (1947-1948)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Пограничный конфликт на острове Даманский (1969)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C Пограничный конфликт у озера Жаланашколь (1969)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B Пограничный конфликт у посёлка Дулаты (1969)
показать весь комментарий
07.08.2021 17:30 Ответить
Ну да. Только "устаревает" от слова "стареть", а не от слова "старик"
показать весь комментарий
07.08.2021 21:55 Ответить
Давайте вже маразм до кінця, вимагайте щоби вам пенсії не виплачували!
показать весь комментарий
07.08.2021 17:24 Ответить
Женщины демонстративно бросили в огонь листы А СУМКИ КИНУТЬ СЛАБО
показать весь комментарий
07.08.2021 18:03 Ответить
эти сумки до сих пор из человеческой кожи, это каждая пенсионерка знает алё
показать весь комментарий
07.08.2021 21:31 Ответить
Щас у луивитона создан укрофашызкий филиал(ген.директор Кровавый Пастор) - сумки шьют из кожи содранной с русскоязычных челюстей ....
показать весь комментарий
07.08.2021 22:02 Ответить
Луи- не продавать! Лучше дайте им Ционид кальцыя !!!!
показать весь комментарий
08.08.2021 02:33 Ответить
фабрика красныйтреугольник и рейтузысначёсом наше фсьо....
показать весь комментарий
08.08.2021 11:54 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Krupp_AG_Hoesch-Krupp - вот этих ещё позакрывайте.... ах ни
как низзззя они газика много кушаютЪ
показать весь комментарий
08.08.2021 18:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 