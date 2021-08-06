Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton. ВИДЕО

Женщины, называющие себя активстками "Отрядов Путина", обратились к президенту РФ и сожгли листы А4 с напечатанным на них лого LV.

Видео случившегося опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах пятеро женщин пенсионного возраста держат в руках листы с напечатанными на них логотипами бренда.

"Просим на территории России запретить продажи вот этого бренда – Louis Vuitton. Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И как было известно, они делали это из кожи людей", – говорит она из них.

Женщина добавила, что ее раздражают высокие цены на продукцию бренда.

"Просим убрать с территории России этот бренд. Нам они ни в коем случае не нужны. Чтобы ни одной штуки не осталось. Где угодно продавайте, но только не в России", – говорит другая "активистка".

Женщины демонстративно бросили в огонь листы с логотипами Louis Vuitton.

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