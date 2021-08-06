Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton. ВIДЕО
Жінки, які називають себе активістками "Загонів Путіна", звернулися до президента РФ і спалили аркуші А4 з надрукованим на них лого LV.
Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
На цих кадрах п'ятеро жінок пенсійного віку тримають у руках аркуші з надрукованими на них логотипами бренду.
"Просимо на території Росії заборонити продаж ось цього бренду - Louis Vuitton. Це жіночі сумки. Вони ще під час війни співпрацювали з фашистами. І як було відомо, вони робили це зі шкіри людей", - каже вона з них.
Жінка додала, що її дратують високі ціни на продукцію бренду.
"Просимо прибрати з території Росії цей бренд. Нам вони ні в якому разі не потрібні. Щоб жодної штуки не залишилося. Де завгодно продавайте, але тільки не в Росії", - говорить інша "активістка".
Жінки демонстративно кинули у вогонь аркуші з логотипами Louis Vuitton.
Будь ласка, зачекайте...
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Дамський комплект сумка + чобітки(Імпортозамєщеніє)
Луи Витон нервно курит в сторонке!
коммисарш… (Шариков)
Вот они:
- Добровольческий полк СС "Варяг"
- 1-я русская национальная бригада СС "Дружина"
- 15-й казачий кавалерийский корпус СС
- 29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская)
- 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская)
- 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
- 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
- 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
- 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
- 1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов
- 1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
- Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
- Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ "СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА": Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад). Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА: Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад. Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов. Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов. Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ: Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА: 582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов. 583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов. 584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов. 590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона. 580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов. 532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов. 559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА: Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА: "Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА: Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 442-я Особого назначения - 2 полка РОА. 136-я Особого назначения - 2 полка РОА. 210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА: Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков. Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ): 15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков. 69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
А в Москве стоял и продолжает стоять памятник генералам, солдатам и карательным частям СС, виновным в массовых убийствах гражданского населения России, Украины, Белоруссии, Польши и Югославии.
Правительство Москвы и Московская гордума, "Общественный совет" в 1994 г. установил по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 73а, у храма "Всех Святых" мемориальную доску, посвященную воинам "СС".
Установлен сей памятник на деньги товарищества XV казачьего кавалерийского корпуса СС им. Генерала фон Паннвица по благословению Священноначалия Русской Православной Церкви Московского Патриархата, при содействии группы германских ветеранов Второй Мировой войны
- Бабушка надвоє пєрєламала.
Не будут они стоять сутки напролёт, и никто их слушать не станет.
А вот побить пару сумок на их тупых бошках - могут.
ххх
Бабушки, еще потребуйте от Путина не поставлять газ в Германию: там есть потомки тех, кто сотрудничал с нацистами.
Это какой-то позор - Путин продает им газ
Если бы у наших властей в голове была бы капля мозгов, они бы оплатили публикацию в "Фигаро" небольшой статьи про отряды Путина, утверждающие что "Louis Vuitton. Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И как было известно, они делали это из кожи людей"
Цвет и основа прох(censored)йловского эллектората...
этому быдлу известно также шо Обама с Байденом им обгаживают лифты, Сорос - травит ГМО-м, Стивен Кинг - спаивает им дидов, а Пусин - смелый и очень добрый вождик, поднявший их с колен(и поставивший раком).
небось шампунь то итальянский покупают - а производитель делал его также для Муссолини и его фошиздов))
и вообще, эти твари без западных технологий и товаров - ползали бы по болоту в одних лаптях, а жили бы 35-40 лет.
Предлагаю - отнимать и конфисковывать сумки на улицах, у кого уже есть, самим приносить к месту уничтожения, и сжигать!
По другому, акция НЕЗАЧЁТ!
За віком якраз підходять.
Советско-китайские вооружённые конфликты
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5 Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (1929)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%BE Конфликт на Байтак-Богдо (1947-1948)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Пограничный конфликт на острове Даманский (1969)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C Пограничный конфликт у озера Жаланашколь (1969)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B Пограничный конфликт у посёлка Дулаты (1969)
как низзззя они газика много кушаютЪ