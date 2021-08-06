Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton. ВIДЕО

Жінки, які називають себе активістками "Загонів Путіна", звернулися до президента РФ і спалили аркуші А4 з надрукованим на них лого LV.

Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах п'ятеро жінок пенсійного віку тримають у руках аркуші з надрукованими на них логотипами бренду.

"Просимо на території Росії заборонити продаж ось цього бренду - Louis Vuitton. Це жіночі сумки. Вони ще під час війни співпрацювали з фашистами. І як було відомо, вони робили це зі шкіри людей", - каже вона з них.

Жінка додала, що її дратують високі ціни на продукцію бренду.

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"Просимо прибрати з території Росії цей бренд. Нам вони ні в якому разі не потрібні. Щоб жодної штуки не залишилося. Де завгодно продавайте, але тільки не в Росії", - говорить інша "активістка".

Жінки демонстративно кинули у вогонь аркуші з логотипами Louis Vuitton.



