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Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton. ВIДЕО

Жінки, які називають себе активістками "Загонів Путіна", звернулися до президента РФ і спалили аркуші А4 з надрукованим на них лого LV.

Відео того, що сталося, опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цих кадрах п'ятеро жінок пенсійного віку тримають у руках аркуші з надрукованими на них логотипами бренду.

"Просимо на території Росії заборонити продаж ось цього бренду - Louis Vuitton. Це жіночі сумки. Вони ще під час війни співпрацювали з фашистами. І як було відомо, вони робили це зі шкіри людей", - каже вона з них.

Жінка додала, що її дратують високі ціни на продукцію бренду.

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"Просимо прибрати з території Росії цей бренд. Нам вони ні в якому разі не потрібні. Щоб жодної штуки не залишилося. Де завгодно продавайте, але тільки не в Росії", - говорить інша "активістка".

Жінки демонстративно кинули у вогонь аркуші з логотипами Louis Vuitton.


Автор: 

росія (65162) русский мир (452)


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Топ коментарі
+81
А Мерседес з Порше? Порше от взагалі танки німецькі проектував, а зараз у х@йловського лімузіна Aurus мотор Порше!
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06.08.2021 20:43
+65
с авоськой тоже нельзя . а вдруг ее фашисты-капиталисты плетут из волос людей ?
вот 100% скрепная вещь

Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 2447
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06.08.2021 20:56
+59


Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 8168
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06.08.2021 20:57
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Бабушки из «Отрядов Путина» уничтожают айфоны и айпады!
https://www.youtube.com/watch?v=8IPxWwzSJrg 🤣
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07.08.2021 11:03 Відповісти
Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 1073Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 143

Дамський комплект сумка + чобітки(Імпортозамєщеніє)
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06.08.2021 22:24 Відповісти
Тут 5 клімактерічок-маразматичок зібралося - а у нас в 2019- 73% відсотка вирішили "убрать" українського Президента від влади!
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07.08.2021 15:35 Відповісти
Ого! Из натуральной кирзы!??
Луи Витон нервно курит в сторонке!
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07.08.2021 22:45 Відповісти
Обыкновенные прислуги, а форсу как у
коммисарш… (Шариков)
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06.08.2021 22:42 Відповісти
Тут медицина безсильна, може гільойотину застосувати.
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06.08.2021 22:49 Відповісти
Потрібно вимагати заборонити Німеччину
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06.08.2021 23:03 Відповісти
може ее к кацапии аннекснуть? - они один на рот, как выяснилось...
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06.08.2021 23:18 Відповісти
👍 молодцы😂👍
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06.08.2021 23:06 Відповісти
А россия без брэндов вообще возможна..?)
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06.08.2021 23:18 Відповісти
сожгите доллары, моб телефоны и все свои шмотки! Ибо это все "западное"!!
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06.08.2021 23:19 Відповісти
Ага, западное, Китай это же на запад от востока
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07.08.2021 17:18 Відповісти
а у ипонцев то шо нас запод- восток.... шо им бэдным делоть ?
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08.08.2021 11:48 Відповісти
Тоже покупать всё западное - нефть, газ, дрова
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08.08.2021 13:14 Відповісти
то шо нам запод (очепятка)
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08.08.2021 11:48 Відповісти
ипанутым нет покоя
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06.08.2021 23:30 Відповісти
Ох и злобные эти кацапские кошёлки , ужас 🙄
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07.08.2021 00:28 Відповісти
Луи Витон теперь экстремистская организация..
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07.08.2021 07:10 Відповісти
В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной дивизии, русских частей СС было МНОГО.
Вот они:
- Добровольческий полк СС "Варяг"
- 1-я русская национальная бригада СС "Дружина"
- 15-й казачий кавалерийский корпус СС
- 29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская)
- 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская)
- 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
- 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
- 29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
- 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
- 1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12 батальонов
- 1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2 роты.
- Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
- Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия - Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ "СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА": Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад). Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА: Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад. Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов. Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов. Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ: Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА: 582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов. 583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов. 584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов. 590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона. 580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов. 532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов. 559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА: Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА: "Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк, 12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА: Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5 батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 442-я Особого назначения - 2 полка РОА. 136-я Особого назначения - 2 полка РОА. 210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА: Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков. Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13 батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ): 15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков. 69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8 полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка.
А в Москве стоял и продолжает стоять памятник генералам, солдатам и карательным частям СС, виновным в массовых убийствах гражданского населения России, Украины, Белоруссии, Польши и Югославии.
Правительство Москвы и Московская гордума, "Общественный совет" в 1994 г. установил по адресу г. Москва, Ленинградский проспект, д. 73а, у храма "Всех Святых" мемориальную доску, посвященную воинам "СС".
Установлен сей памятник на деньги товарищества XV казачьего кавалерийского корпуса СС им. Генерала фон Паннвица по благословению Священноначалия Русской Православной Церкви Московского Патриархата, при содействии группы германских ветеранов Второй Мировой войны
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07.08.2021 06:05 Відповісти
Если хорошо поинтересоваться чьи фотографии таскают эти орки на своих "бессмертных полках", то половина из них окажется , если не власовец, то каратель из донских или кубанских казаков, но украинцы - это пособники нацистов и предатели, а они , ну чисто благородные "освободители". Украинцы веками оролись за свободу своей земли со многими завоевателями - монголо-татарами, поляками , немцами, русскими и не предавали свой народ, а русские монголам пятки лизали , выпрашивая ярлык , дань платили, как рабы прислужиали в Орде ордынским ханам, помогали гитлеровцам свою землю завоевывать, но "хахлы" это предатели, а кацап -одно благородство.
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07.08.2021 09:03 Відповісти
В вопросе украинского СС Галичина есть простой ответ.Почему они ,украинцы туда пошли. - Галичина просила комуняк присоединять их к своему мусорнику ? И за ,что они начали выселять тех из своих домов и высылать в Сибирь. Если выбирать из двух зол и способ мести своим мучителям,то это и был способ самозащиты и жажда наказать за насилие.Пусть даже находясь на службе у дьявола.Других вариантов попросту не было.
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07.08.2021 13:43 Відповісти
Гарна добірка. Потрібно про це частіше нагадувати на різних ресурсах, особливо кацапам.
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08.08.2021 19:55 Відповісти
Мозок вони вже собі заборонили . Можна вдягати лапті і обмотуватись берестой. **** - такі скрепи. А якщо серйозно клініка. Просто шиза.
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07.08.2021 00:58 Відповісти
Эта бесноватая "скрепная" вата - вовсе не социально-политическое явление, а сугубо медицинско-психиатрическое.
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07.08.2021 02:26 Відповісти
- Куда на расіі дєлся товар от Луї Віттона?
- Бабушка надвоє пєрєламала.
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07.08.2021 01:36 Відповісти
Підтримую обома руками. БМВ теж співробітничав і Драгер, і ще багато хто, всіх в Росії заборонить. А БМВ, Мерседес і Порше взагалі спалити.
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07.08.2021 04:19 Відповісти
Не только. Какой флаг сейчас у лаптекопытных репоедов? Правильно, Власовский триколор. Если-бы товарищ Сралин увидел такое, он-бы кремль сравнял с землей.
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07.08.2021 17:45 Відповісти
Бабушки побухтят и утрутся - им надо лекарства принимать, в туалет сходить.
Не будут они стоять сутки напролёт, и никто их слушать не станет.
А вот побить пару сумок на их тупых бошках - могут.
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07.08.2021 04:47 Відповісти
Но кому то это нужно, раз сумасшедших бабушек по телевизору по всей нарассии показывают.
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07.08.2021 09:05 Відповісти
Не уверен, что пенсионерки которые до сих пор шьют неубиваемыми швейными машинками "Зингер" что ни будь знали о "Луи Виттоне" и имеют дома принтеры для печати плакатиков. Какой-то идиот или провокатор придумал это и оплатил, а старперки сделали за деревянные. Все же прекрасно знают как такие вещи делаются.
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07.08.2021 05:31 Відповісти
у дурці все стабільно і це радує
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07.08.2021 07:38 Відповісти
Российские пенсионерки требуют запретить продажи Louis Vuitton.

ххх
Бабушки, еще потребуйте от Путина не поставлять газ в Германию: там есть потомки тех, кто сотрудничал с нацистами.
Это какой-то позор - Путин продает им газ
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07.08.2021 07:44 Відповісти
Хащі. Первоздані непролазні хащі.
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07.08.2021 07:48 Відповісти
Від таких тещ москалі на війни і втікають....
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07.08.2021 07:52 Відповісти
Теперь в лаптестане выжившие из ума старухи будут решать как жить другим. Такого видео с "отрядами путина" в инете очень много. Это и есть духовные скрепы, о которых постоянно что-то мычит ху_ло. Дна у маразма на раисе нет и не будет, лишняя хромосома это гарантирует.
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07.08.2021 09:53 Відповісти
Это просто прелесть!
Если бы у наших властей в голове была бы капля мозгов, они бы оплатили публикацию в "Фигаро" небольшой статьи про отряды Путина, утверждающие что "Louis Vuitton. Это женские сумки. Они еще во время войны сотрудничали с фашистами. И как было известно, они делали это из кожи людей"
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07.08.2021 11:09 Відповісти
Вангую. Про одну из этих бабок мы довольно скоро увидим новость из разряда "Сдохла на тротуаре, т.к. скорая так и не приехала"
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07.08.2021 11:27 Відповісти
"Отряды пуцина" сформированые силами местного психдиспансера и "неравнодушными" гражданскими умалишёнными ...
Цвет и основа прох(censored)йловского эллектората...
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07.08.2021 11:34 Відповісти
И как было известно, они делали это из кожи людей", - говорит она из них. Источник: https://censor.net/ru/v3281347\\\\\\\\\\

этому быдлу известно также шо Обама с Байденом им обгаживают лифты, Сорос - травит ГМО-м, Стивен Кинг - спаивает им дидов, а Пусин - смелый и очень добрый вождик, поднявший их с колен(и поставивший раком).
небось шампунь то итальянский покупают - а производитель делал его также для Муссолини и его фошиздов))
и вообще, эти твари без западных технологий и товаров - ползали бы по болоту в одних лаптях, а жили бы 35-40 лет.
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07.08.2021 11:35 Відповісти
А ще путлер справжній фашист, чого ви його палко підтримуєте? Бо дурні
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07.08.2021 12:15 Відповісти
Я полностью поддерживаю и предлагаю, и настаиваю, не останавливаться на полумерах!
Предлагаю - отнимать и конфисковывать сумки на улицах, у кого уже есть, самим приносить к месту уничтожения, и сжигать!
По другому, акция НЕЗАЧЁТ!
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07.08.2021 12:40 Відповісти
Зачем такую фигню печатать? Да пусть хоть повесятся все вместе...
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07.08.2021 12:47 Відповісти
Наречені путіна
За віком якраз підходять.
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07.08.2021 12:53 Відповісти
у этих бабушек должны умереть дети и дети детей , если хоть один из них пользуется импортной машиной ,трусами, лифчиками, и телеХфонами с копмУтерами , а.... про интрОнэт забыл ...
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07.08.2021 13:23 Відповісти
Интересно, скоко бабкам заплатили? Хотя сейчас лето, бабкам делать нечего - иожно и за бесплатно в телике красотой посверкать. Не понимаю, зачем про этих старых кошолок писАть. Чтобы полюбоваться на старческий маразм?
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07.08.2021 13:36 Відповісти
Этих активисток надо показывать каждый день! Чтобы наши сепарасты видели куда их зовут.. Назад в пещеры !
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07.08.2021 13:42 Відповісти
Справжню сумку LV хрін би хто викинув . І головне, баб дратують високі ціни на сумки, а низькі зп та пенсії їм норм🤣
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07.08.2021 15:47 Відповісти
А, "Новини Москорєпа" - Дєвочкі Гєніалісімуса розважаються. Зкріпні розваги, я скажу, дуже навіть зкріпні.
Російські пенсіонерки вимагають заборонити продаж Louis Vuitton - Цензор.НЕТ 9321
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07.08.2021 15:56 Відповісти
Идиотки палите мерседесы и порше!!!
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07.08.2021 17:10 Відповісти
Им нужно из дому на костер вынести процентов 90 всего что там есть

Советско-китайские вооружённые конфликты

Материал из Википедии - свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5 Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (1929)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%BE Конфликт на Байтак-Богдо (1947-1948)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Пограничный конфликт на острове Даманский (1969)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C Пограничный конфликт у озера Жаланашколь (1969)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B Пограничный конфликт у посёлка Дулаты (1969)
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07.08.2021 17:30 Відповісти
Ну да. Только "устаревает" от слова "стареть", а не от слова "старик"
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07.08.2021 21:55 Відповісти
Давайте вже маразм до кінця, вимагайте щоби вам пенсії не виплачували!
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07.08.2021 17:24 Відповісти
Женщины демонстративно бросили в огонь листы А СУМКИ КИНУТЬ СЛАБО
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07.08.2021 18:03 Відповісти
эти сумки до сих пор из человеческой кожи, это каждая пенсионерка знает алё
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07.08.2021 21:31 Відповісти
Щас у луивитона создан укрофашызкий филиал(ген.директор Кровавый Пастор) - сумки шьют из кожи содранной с русскоязычных челюстей ....
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07.08.2021 22:02 Відповісти
Луи- не продавать! Лучше дайте им Ционид кальцыя !!!!
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08.08.2021 02:33 Відповісти
фабрика красныйтреугольник и рейтузысначёсом наше фсьо....
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08.08.2021 11:54 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Krupp_AG_Hoesch-Krupp - вот этих ещё позакрывайте.... ах ни
как низзззя они газика много кушаютЪ
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08.08.2021 18:54 Відповісти
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