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Представлена машина на замену УАЗ в армии. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представило свой вариант машины для армии, которая способна заменить УАЗы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

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Опытный образец в рамках опытно-конструкторской работы, шифр "Сайгак" – это командно-штабная машина повышенной проходимости на базе Toyota Hilux. За три месяца компании удалось реализовать техническое решение, полностью соответствующее техническому заданию Министерства обороны.

"Согласно условиям конкурса, опытный образец должен быть представлен до 1 сентября 2021 года. Благодаря профессионализму и 100-процентной отдаче команды, мы смогли уложиться в чрезвычайно сжатые сроки и презентовать машину, готовую к государственным испытаниям", – рассказал Бельбас.

Представлена машина на замену УАЗ в армии 01

Опытный образец "Сайгака" разработан совместно с чешской компанией Glomex, которая, с частности, поставляет аналогичные машины Вооруженным силам Польши и Чехии.

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По словам Бельбаса, компания проанализировала существующий опыт и выбрала решение, успешно реализованное в Восточной Европе. Единственное отличие заключается в том, что в странах НАТО, в частности Польше, Чехии, Словакии, к командно-штабной машине требования несколько ниже, чем в Украине. Разумеется, это повлияет на итоговую стоимость авто.

Представлена машина на замену УАЗ в армии 02

Инвестиции в проект – конструкторские работы, создание опытного образца, доработка элементов конструкции – составили около 100 тысяч долларов:

"Требованиям, которые выставило Минобороны к дорожному просвету, соответствуют только дорогим внедорожникам типа Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Мы же выходим на конкурс с решением, которое полностью соответствует всем техническим требованиям заказчиков стран НАТО региона Восточной Европы. В этой связи надеемся, что наш заказчик будет унифицировать военную технику и вооружение и последовательно подходить к переходу на стандарты НАТО", – отметил Владислав Бельбас.

Представлена машина на замену УАЗ в армии 03

В компании утверждают, что "Сайгак" от "Украинской бронетехники" традиционно будет значительно более привлекательным по стоимости, чем у конкурентов.

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По состоянию на 30 августа "Украинская бронетехника – единственное предприятие, представившее свои результаты ДКР под шифром "Сайгак".

Напомним, что в конкурсе на разработку нового внедорожника для украинской армии также принимают участие "Видиюникомерс", "Протектинжиюринг", "Синергия" и "Укравтобуспром".

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Представлена машина на замену УАЗ в армии 06
Представлена машина на замену УАЗ в армии 07
Представлена машина на замену УАЗ в армии 08
Представлена машина на замену УАЗ в армии 09
Представлена машина на замену УАЗ в армии 10

Фото: Наталья Шаромова
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Топ комментарии
+31
Единственное отличие заключается в том, что в странах НАТО, в частности Польше, Чехии, Словакии, к командно-штабной машине требования несколько ниже, чем в Украине. Разумеется, это повлияет на итоговую стоимость авто.
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Подготовочка к откатам в 200%
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30.08.2021 09:03
+20
не пишите галимый бред я ездил на ЛУАЗ 7 лет ровно 10 литров жрал ЛУАЗ с 41 л.с. двиглом что в городе что на трассе... у меня на тнрассе разорвало глушитель залегло 2 выпускных клапана и 220 км своим ходом с грохотом как у вертолета разорванным глушителем скорость не выше 55 км час я доехал сам в Одессу из Саврани по киевской трассе...а иная машина стояла бы как столб... не пишите сказки придурков.. а пишите если имели опыт владения и эксплуатации..тормоза вот что было бичем ЛУАЗ по причине что ГАЗ РАФ усилитель вакуумный тормозов был на букву Г..немного переработать конструкцию тормозов поставить АБС - АВД и все была бы лялечка да к ней еще спецов из Сузуки пригласить. а так ломать не строить....
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30.08.2021 09:18
+14
Можно конечно и Гелентвагеном заменить! Только как ремонтировать его в полевых условиях???
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30.08.2021 09:03
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Трохи не так. Це перший із зразків представлений для майбутніх випробувань. Інші виробники ще працюють.
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30.08.2021 16:14 Ответить
Трохи не так. Это один из очередных конкурсов для своих.
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30.08.2021 16:18 Ответить
Не треба нас дурити! Пропоную найкращий варьян для наших енералыв!
Land Rover Range Rover SV легендарен, тут речь идет о сочетании роскоши, производительности и способности преодолевать скалы. Range Rover - один из лучших, когда дело доходит до подъема, преодоления и / или объезда любого препятствия. Он также чертовски быстр на асфальтированных дорогах, если оснащен опциональным 557-сильным двигателем V8 с наддувом. Этот двигатель придает Range Rover такой уровень скорости, который не соответствует его большим размерам и большой снаряженной массе.
Салон Range Rover SVAutobiography наполнен натуральной кожей, массажными передними и задними сиденьями и даже встроенным холодильником. Доступна версия с длинной колесной базой, обеспечивающая максимальное пространство для ног сзади, хотя нам было бы трудно отказаться от водительского места в этом роскошном автомобиле.т-
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30.08.2021 10:36 Ответить
В Украину начали завозить внедорожники, которые использует армия КНР

https://autonews.autoua.net/novosti/26060-v-ukrainu-nachali-zavozit-*************-kotorye-ispolzuet-armiya-knr.html

https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49444
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30.08.2021 10:42 Ответить
Зрада )))) Знову Свинарчуки нажитися хочуть ))))) Бариги )))) кагда ви нажрьотесь )))) вам всьо мало )))))) Не згадуйте на форумі китайців , тут від богданів і досі хвиля гойдається )))
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30.08.2021 10:59 Ответить
Очередной лакшери для офицерского состава по баням и бабам ездить?) Как обычно в общем. Хотите дешево и сердито, закупите 70е Крузаки. Их арабы по 30ть лет в горах и пустынях убивают, а им все пох. Вот это Внедорожник. Простые как ведро, без всяких модных наворотов и надежные
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30.08.2021 10:56 Ответить
В той же час- Північна Корея могла перезапустити реактор у комплексі Йонбен, щоб виробляти плутоній для ядерної зброї. Наші йойбики думають як найкраще свою сраку возити!
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30.08.2021 11:05 Ответить
Цінимо та пам'ятаємо 1986-1987 коли Чад надер задницю совковому сателіту- Лівії.
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 3962 Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 4345
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30.08.2021 11:08 Ответить
Війна Тойот.
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30.08.2021 11:10 Ответить
Мій батько брав участь у підготовці тих лівійців до конвеніональної війни. Але хто ж міг подумати що, французи закриють небо, а чадські махновці на японських тачанках влаштують таку бійню. Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 2635
От що означає творчий та нетрадиційний підхід французів, які замість ******** техніки поставили 400 мілітаризованих Тойот.
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30.08.2021 11:29 Ответить
А чем Новатор, например, не устраивает? Неужели нельзя под штабную его сделать?
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30.08.2021 11:09 Ответить
15 грудня 2020 року Військо Польське отримало перші екземпляри нового авто Ford Ranger XLT. Всього закуплено 635 авто за ціною 26,3 млн. Євро.
11 серпня 2021 року AŠK (Збройні сили Чехії) отримала перші єкземпляри нової Toyota Hilux. Всього закуплено 1200 авто на суму 38 млн. Євро.
Окрім вищезазначених авто, в умові AŠK значиться закуп сервісних пакетів, обслуговування вищезазначених авто, запчастини і підготовка техперсоналу.
Це для розуміння порядку цін.

А тепер, про авто на світлинах - Toyota Hilux Arctic Truck, розроблено польським відділом компанії Arctic Trucks. Модель дійсно відрізняється від авто, що замовили Чехи. Основні відмінності це:
оснащення 17" легкосплавними дисками Arctic Trucks (на світлинах саме вони) та шинами для бездоріжжя AT 315/70 R17. Підвіска піднята приблизно на 40 мм, колісні арки були збільшені та відповідно обрізані. Додаткові бічні розширення також були адаптовані до шин більшого розміру. Також були змінені бампер та крила.

У результаті, дорожній просвіт збільшився на 25%. Кут наближення збільшився до 28 °, а кут виходу - до 32 °. Незважаючи на більші колеса та збільшений дорожній просвіт, радіус повороту залишився близьким до заводського.

По відмінностям: немає рефлекторів LED LAZER Triple-R 750 Elite на решітці радіатора. Нестандартна забудова багажника - в оригіналі це алюмінієва конструкція покрита ЛФМ Raptor з можливістю доступу до багажного відділення з обох бортів. Додатково встановлено сноркель TJM. Відсутність бокових підніжок STEELER.
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30.08.2021 11:11 Ответить
Hiluх конечно не самый дешевый, но самый дешевый из внедорожников Тойота. Все равно выбора-то особого нет. Хоть запчасти будут.
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30.08.2021 11:24 Ответить
В Израиле тоже используют пикапы Таеты и Джипы ( переделанные в Израиле), но Исудзу лучше.
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30.08.2021 11:27 Ответить
Броньований кабріолет? )))
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30.08.2021 11:31 Ответить
Хоть бы значек Toyota сняли. Максимум что они добавили это покрасили машину в защитный цвет.
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30.08.2021 11:40 Ответить
скорее всего пленкой обтянули, даже не красили
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30.08.2021 12:48 Ответить
Тут бро выше писал "11 серпня 2021 року AŠK (Збройні сили Чехії) отримала перші єкземпляри нової Toyota Hilux. Всього закуплено 1200 авто на суму 38 млн. Євро."
Цена одной тачки прим. 35000 долл.

Я вообще не понимаю, чего все так перевозбудились на этом авто вопросе, автомобильная тема близка сермяжному сердцу пролетария?
В это-же время позавчера Укравтодор берёт под гос.гарантии 360 МИЛЛИОНОВ долларов - попилить на строительстве дорог. Это ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ таких машин можно купить!!!
Ну да. Это-же ДРУГОЕ ))
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30.08.2021 12:00 Ответить
Краще вже на базі порш кайєн - там відкатів більше можна зрубати...
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30.08.2021 12:17 Ответить
Який же то сайгак?Справжня тойота,нероумію.
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30.08.2021 12:27 Ответить
бобик тойота и полет шмеля бобика тойоты
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30.08.2021 13:24 Ответить
Заткнули наши конструкторы весь мир за пояс -разработали автомобиль ТоЙОта . Гордость нашего автопрома! Говорят тоЙОта японские автомобили -но ето врут враги.
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30.08.2021 13:26 Ответить
Шо за очередной бред????
Для кого разрабатывались Козак, Дозор, Спартан и все остальное прочее?????
Какая тойота?...лучше хамви взять без дополнительного распила на местах! Но тогда давайте все возьмем за кордоном и сдохнем с голоду!
очередной карманный шараж-монтаж получает лицензию на модернизацию гражданского метталолома!
какой дебилизм...тьху
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30.08.2021 14:35 Ответить
речь идет о "командно-штабной машине повышенной проходимости" для перевозки командного состава ВСУ.
Козак, Дозор, Спартан боевые машины для личного состава ВСУ.
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30.08.2021 21:29 Ответить
ты шлангом прикинулся? КШМ для каких родов войск? сраку возить на рыбалку?
ну так уаз не КШМ, а обычная сраковозка!
это все фуфло - при любом кипише эти машины побросают и перелезут в броню или канаву!
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31.08.2021 00:18 Ответить
Бубочку тошнит и пучит на таких машинах. Ему-бы Бентли-вездеход с туалетом заказать. Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 2942
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31.08.2021 09:05 Ответить
Для парадов самое то! Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 2128

А для войны нужно массовое производство недорогих вездеходов.
Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 5159

https://ru.motor1.com/news/392207/uznajte-kak-armejskoe-proshloe-opustilo-tsenu-gelika-v-6-raz/
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30.08.2021 15:12 Ответить
Чого усі так збудилися ?
Уже все вирішено.

https://biz.nv.ua/ukr/markets/v-odesi-dlya-potreb-zsu-pochnut-viroblyati-legendarniy-armiyskiy-dzhip-foto-novini-ukrajini-50176933.html
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30.08.2021 16:03 Ответить
всё, независимость утихла, можно дальше брать иностранное)
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30.08.2021 16:28 Ответить
Как по мне эта тойота как бы не для этих целей.и я не хочу сказать шо хайлюкс плохая машина.но для армии может штатовские военные хаммеры лучше?
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30.08.2021 20:19 Ответить
довести бы до ума на том уазе на фото двигатель ходовку и обуть ему резину как на тойоте и обоих там же на тест драйв.результат удивил бы многих.
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30.08.2021 20:24 Ответить
Командирам бригад и выше на рыбалку-охоту ездить...
Лучше бы взяли современный вариант виллис-форд ...надежная и простая...меньше вероятности что угандонят
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30.08.2021 21:36 Ответить
мені б таку на випробування в полях , на період збирання соняшнику
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30.08.2021 22:13 Ответить
А хіба наших автівок не було ?
Якась єрунда...
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30.08.2021 22:17 Ответить
Блин они бы ещё последние гелики от Брабус прикупили Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 7542
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30.08.2021 22:41 Ответить
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представило свой вариант машины для армии, которая способна заменить УАЗы. Источник: https://censor.net/ru/p3285171

А я думав що це Українська автівка буде -

Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 8264

Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 8456 Представлено ​​машину на заміну УАЗ в армії - Цензор.НЕТ 1518
А вони на Toyota Hilux хочуть грошей намити.
Гарно японцям дупу лижуть - мабуть японці підкинули Зе владі гарних грошенят.
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30.08.2021 22:45 Ответить
20 сантиметров до заднего моста??? это куда генералы на ней ездить будут на рыбалку?
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31.08.2021 08:55 Ответить
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