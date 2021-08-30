Представлена машина на замену УАЗ в армии. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" представило свой вариант машины для армии, которая способна заменить УАЗы.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил генеральный директор компании Владислав Бельбас.
Опытный образец в рамках опытно-конструкторской работы, шифр "Сайгак" – это командно-штабная машина повышенной проходимости на базе Toyota Hilux. За три месяца компании удалось реализовать техническое решение, полностью соответствующее техническому заданию Министерства обороны.
"Согласно условиям конкурса, опытный образец должен быть представлен до 1 сентября 2021 года. Благодаря профессионализму и 100-процентной отдаче команды, мы смогли уложиться в чрезвычайно сжатые сроки и презентовать машину, готовую к государственным испытаниям", – рассказал Бельбас.
Опытный образец "Сайгака" разработан совместно с чешской компанией Glomex, которая, с частности, поставляет аналогичные машины Вооруженным силам Польши и Чехии.
По словам Бельбаса, компания проанализировала существующий опыт и выбрала решение, успешно реализованное в Восточной Европе. Единственное отличие заключается в том, что в странах НАТО, в частности Польше, Чехии, Словакии, к командно-штабной машине требования несколько ниже, чем в Украине. Разумеется, это повлияет на итоговую стоимость авто.
Инвестиции в проект – конструкторские работы, создание опытного образца, доработка элементов конструкции – составили около 100 тысяч долларов:
"Требованиям, которые выставило Минобороны к дорожному просвету, соответствуют только дорогим внедорожникам типа Range Rover, Toyota 79, Ford F-150. Мы же выходим на конкурс с решением, которое полностью соответствует всем техническим требованиям заказчиков стран НАТО региона Восточной Европы. В этой связи надеемся, что наш заказчик будет унифицировать военную технику и вооружение и последовательно подходить к переходу на стандарты НАТО", – отметил Владислав Бельбас.
В компании утверждают, что "Сайгак" от "Украинской бронетехники" традиционно будет значительно более привлекательным по стоимости, чем у конкурентов.
По состоянию на 30 августа "Украинская бронетехника – единственное предприятие, представившее свои результаты ДКР под шифром "Сайгак".
Напомним, что в конкурсе на разработку нового внедорожника для украинской армии также принимают участие "Видиюникомерс", "Протектинжиюринг", "Синергия" и "Укравтобуспром".
Фото: Наталья Шаромова
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Land Rover Range Rover SV легендарен, тут речь идет о сочетании роскоши, производительности и способности преодолевать скалы. Range Rover - один из лучших, когда дело доходит до подъема, преодоления и / или объезда любого препятствия. Он также чертовски быстр на асфальтированных дорогах, если оснащен опциональным 557-сильным двигателем V8 с наддувом. Этот двигатель придает Range Rover такой уровень скорости, который не соответствует его большим размерам и большой снаряженной массе.
Салон Range Rover SVAutobiography наполнен натуральной кожей, массажными передними и задними сиденьями и даже встроенным холодильником. Доступна версия с длинной колесной базой, обеспечивающая максимальное пространство для ног сзади, хотя нам было бы трудно отказаться от водительского места в этом роскошном автомобиле.т-
https://autonews.autoua.net/novosti/26060-v-ukrainu-nachali-zavozit-*************-kotorye-ispolzuet-armiya-knr.html
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49444
От що означає творчий та нетрадиційний підхід французів, які замість ******** техніки поставили 400 мілітаризованих Тойот.
11 серпня 2021 року AŠK (Збройні сили Чехії) отримала перші єкземпляри нової Toyota Hilux. Всього закуплено 1200 авто на суму 38 млн. Євро.
Окрім вищезазначених авто, в умові AŠK значиться закуп сервісних пакетів, обслуговування вищезазначених авто, запчастини і підготовка техперсоналу.
Це для розуміння порядку цін.
А тепер, про авто на світлинах - Toyota Hilux Arctic Truck, розроблено польським відділом компанії Arctic Trucks. Модель дійсно відрізняється від авто, що замовили Чехи. Основні відмінності це:
оснащення 17" легкосплавними дисками Arctic Trucks (на світлинах саме вони) та шинами для бездоріжжя AT 315/70 R17. Підвіска піднята приблизно на 40 мм, колісні арки були збільшені та відповідно обрізані. Додаткові бічні розширення також були адаптовані до шин більшого розміру. Також були змінені бампер та крила.
У результаті, дорожній просвіт збільшився на 25%. Кут наближення збільшився до 28 °, а кут виходу - до 32 °. Незважаючи на більші колеса та збільшений дорожній просвіт, радіус повороту залишився близьким до заводського.
По відмінностям: немає рефлекторів LED LAZER Triple-R 750 Elite на решітці радіатора. Нестандартна забудова багажника - в оригіналі це алюмінієва конструкція покрита ЛФМ Raptor з можливістю доступу до багажного відділення з обох бортів. Додатково встановлено сноркель TJM. Відсутність бокових підніжок STEELER.
Цена одной тачки прим. 35000 долл.
Я вообще не понимаю, чего все так перевозбудились на этом авто вопросе, автомобильная тема близка сермяжному сердцу пролетария?
В это-же время позавчера Укравтодор берёт под гос.гарантии 360 МИЛЛИОНОВ долларов - попилить на строительстве дорог. Это ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ таких машин можно купить!!!
Ну да. Это-же ДРУГОЕ ))
Для кого разрабатывались Козак, Дозор, Спартан и все остальное прочее?????
Какая тойота?...лучше хамви взять без дополнительного распила на местах! Но тогда давайте все возьмем за кордоном и сдохнем с голоду!
очередной карманный шараж-монтаж получает лицензию на модернизацию гражданского метталолома!
какой дебилизм...тьху
Козак, Дозор, Спартан боевые машины для личного состава ВСУ.
ну так уаз не КШМ, а обычная сраковозка!
это все фуфло - при любом кипише эти машины побросают и перелезут в броню или канаву!
А для войны нужно массовое производство недорогих вездеходов.
https://ru.motor1.com/news/392207/uznajte-kak-armejskoe-proshloe-opustilo-tsenu-gelika-v-6-raz/
Уже все вирішено.
https://biz.nv.ua/ukr/markets/v-odesi-dlya-potreb-zsu-pochnut-viroblyati-legendarniy-armiyskiy-dzhip-foto-novini-ukrajini-50176933.html
Лучше бы взяли современный вариант виллис-форд ...надежная и простая...меньше вероятности что угандонят
Якась єрунда...
А я думав що це Українська автівка буде -
А вони на Toyota Hilux хочуть грошей намити.
Гарно японцям дупу лижуть - мабуть японці підкинули Зе владі гарних грошенят.