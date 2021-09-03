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Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

В частности, книгу во время встречи Зеленского с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США ему вручила член Демократической партии Марси Каптур, которая представляет 9-й округ штата Огайо в Палате представителей США.

Книга "Легкая черепно-мозговая травма" - это руководство по лечению контузий. Оно является переводом американского учебника "Легкая черепно-мозговая травма. Реабилитационный инструментарий". Книгу издали за счет Американо-украинского медицинской фонда.

Читайте: Украина готовит программу безналичных расчетов cashless, - Зеленский

Зеленскому в США подарили книгу Легкая черепно-мозговая травма 01
Зеленскому в США подарили книгу Легкая черепно-мозговая травма 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+127
Троллинг 80 уровня. Так красиво его уже давно не опускали. После велосипеда от президента Эстонии.
Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма" - Цензор.НЕТ 9261
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03.09.2021 12:10
+83
Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма" - Цензор.НЕТ 8940
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03.09.2021 12:10
+80
А они оптимисты Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма" - Цензор.НЕТ 9903
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03.09.2021 12:07
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Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 1360

Как сообщают СМИ, Украина превысила граничные показатели прироста инфицированных КОВИД и фактически - покидает «зеленую зону», но в данном случае, этот фактор интересен совсем в другом ключе. Выйдя из «зеленой зоны», страна попадает под определенные ограничения, связанные с поездками ее граждан за рубеж. Отсюда следует, что янелох успел вписаться в «зеленую зону» и потому его поездка в США таки состоялась. Как только формализуется переход в желтую зону, тут же поездки будут свернуты. Наверное, может возникнуть вопрос о том, как можно смешивать эти два разных факта, но как оказалось, это не просто можно, но и нужно делать.
Как выясняется, этой поездке бригаде квартальных в США не был присвоен дипломатический статус вообще. Поэтому бригаду и встречал пожарник, девушка из камеры хранения и еще одна барышня, торгующая в аэропорту сушеными белыми грибами и травяными карпатскими чаями. Если нет статуса - нет и встречающей стороны, а тем леди и джентльменам, которым янелох жал руки, как встречающей делегации, возможно просто заплатили, чтобы они подтянулись к месту событий, поскольку имеют пропуск на территорию.
Статус конечно придумать можно и его там как-то придумали, но вот к дипломатической градации визитов он не имеет никакого отношения. С одной стороны, хорошо то, что не присвоили статус «руссо туристо», ну а с другой «что-то понаехало» тоже вроде бы не по фен-шую, поскольку ни тебе оркестра, ни шаурмы с солью, ни красной дорожки. Да еще, наверное, и палочкой в носу ковыряли, чтобы взять анализ ПЦР.
Понятно, что в распечатках распорядка дня «Большого Джо» не было ничего указано о том, что запланированы какие-то переговоры с великим деятелем, который хочет построить институт шаурмы и пантомимного искусства вместо Выставочного центра. Байден принял его факультативно и говорят, даже пропуска в Белый дом выдали такие же, как выдают победителям национальных лотерей или чемпионам США по бейсболу.
Отсюда следует, что о подписании каких-то важных документов не могло быть и речи, а отсутствие совместной пресс-конференции - логично и понятно. Не тот фасон, не та икебана. По сути, формат поездки был в стиле «осмотр Белого дома», без любых обязательств и последствий. Проще говоря, основной целью поездки было сделать селфики, мол - вот я какой красивый прямо там. Все остальное - исключительное гостеприимство Байдена и не более. Поэтому комментарии прессы о том, что янелох там что-то потребовал - разновидность анекдота. Его могли просто не пустить на порог, без малейших пояснений и последствий.
В общем, все встало на место и на самом деле, статус поездки не предполагал даже того, что по факту получилось. Причем, об этом было известно заранее, но наша пресса лихо передергивала, называя это шоу «рабочим визитом», коим это мероприятие не было и быть не могло. Не удивлюсь, если даже пропуск в Белый дом и сколько-то там минут аудиенции у Байдена устроил Порох, который порешал эти вопросы так, чтобы выглядело это не так позорно, как могло бы.
Так что вопросов о том, как оно там все происходило, после выяснения статуса мероприятия, уже нет. Зато есть другие вопросы и совсем другого порядка. Так наша пресса писала о том, что Ермак и какие-то его «помощники», возможно - начальник управления туалетной бумаги и департамента смывных бачков, поехали в США заранее, чтобы готовить визит. А потом во время самой поездки с янелохом приехало шапито, которое наделало позорных сэлфи, которые разошлись по миру с подписью «идиоты». В первую очередь, речь идет о заглавной фотке. Так вот, если это не был визит дипломатического статуса, то что там готовил Ермак? Подушки в отеле взбивал или что делал? А что делал набор бездарных и бестолковых типов, которые приехали с янелохом? Ведь там банально нет никаких протокольных мероприятий. А между прочим, вся эта шобла катается за казенный счет. Живет там, жрет и развлекается.
Вот с этим есть вопросы, а не с тем, как позорно выглядит сия поездка.
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03.09.2021 12:30 Ответить
Ну почему же? Вовсе нет. По окончанию пьесы, в которой мелкий шмок исполняет роль Голобородька, когда зеленые статисты упорхнут за кулисы к своим зарубежным квартирам, не дожидаясь оваций зерительного зала, США с превеликим удовольствием примут его для дачи пояснений в Court of Chancery штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" по делу №2019-0377 к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам. Для начала пока в качестве свидетеля. И если он с перепугу будет самоотверженно сотрудничать со следствием, то ему "простят" 42 миллина доларов, полученных на счета его оффшорных предприятий от игорьвалерича как раз во время дерибана Приватбанка.
Лично я хочу, что бы он туда поехал, и никогда не возвращался. Причем меня устроит любая причина - сядет он на пожизненное в Райкерс, или будет убит наёмным киллером на улице Довера, или сгинет в безвестности по программе защиты свидетелей в каком-нибудь мелком городишке Монтанщины. Но лично меня больше бы устроила для него судьба Дуду Топаза. Он это заслужил.

там же
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03.09.2021 12:36 Ответить
Тут еще Георгиевской ленточки не хватает для полной картины маслом？ Не？😀😀😀😀Я сразу подумал, что это из Киселевской передачи.
Вообще, ну кто обьяснит этим уродам то, что можно унижать святое домТАа, но не в гостях, тем более в США.😀😀😀СТране где любой булочник начнет тебе втирать типа － А ты знаешь, что ты попал в наилучшую страну в мире？....Хотя у самого 5кредиток и все в предельных минусах😀😀😀ТАк к этому и нас тащат...Как говаривал Л.Брежнев －Верным курсом идете, товарисЧи！😀😀😀😀
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03.09.2021 12:50 Ответить
Это диагноз в дополнение к накомании!
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03.09.2021 12:30 Ответить
символично...
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03.09.2021 12:32 Ответить
Да ну, лёгкая это ерунда, её даже и не заметно.
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03.09.2021 12:32 Ответить
Не той діагноз.

Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 7196
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03.09.2021 12:33 Ответить
Это намёк на Президента Украины или на всю Украину в лице Президента?
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03.09.2021 12:33 Ответить
это намек всем зеленым зебилам
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03.09.2021 12:46 Ответить
"Зєбіли" існують тільки в мародерських методичках. В природі "зебілів" не існує і ніколи не існувало
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03.09.2021 15:54 Ответить
очередной зебил пёрднул - и, как всегда, обосрался... Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 9189
то чего же тупое это стадо...
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03.09.2021 20:51 Ответить
Марси, ты умница и с подарком угадала на 100%, но не мешало бы каждому из делегации кто сопровождает клоунское недоразумение тоже по книге!!!!!! Хотя вряд ли клоуны которые остановились в развитии на журнале Мурзилка, ее осилят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2021 12:51 Ответить
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 9516 Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 7916
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03.09.2021 13:25 Ответить
Мурзілка? Так вони ще з "Веселих картінок" не виросли!
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03.09.2021 13:52 Ответить
мурзілка міг написати той, хто за барвінка з малятком не чув
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04.09.2021 06:26 Ответить
і газету "Зірка" не читав...
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12.09.2021 10:31 Ответить
це, правда і чесне піонерське
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12.09.2021 10:36 Ответить
Чувак на первом фото слева "взгляд-ренген":
- Ну, я бы не сказал, что "легкая" ...
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03.09.2021 13:01 Ответить
Это все, что величайший привезёт из турне 🤣😂🤣
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03.09.2021 13:06 Ответить
Та чё там? Может, еще ракушек на берегу океана с ледей насобирают...
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03.09.2021 22:02 Ответить
легкий натяк на важке захворювання
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03.09.2021 13:10 Ответить
совпадение ? не думаю
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03.09.2021 13:10 Ответить
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 2909 Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 6217
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03.09.2021 13:21 Ответить
НЕНАВИСТНЫЙ !!!
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03.09.2021 13:24 Ответить
Заложники ПуЗе: маленький диктатор Путина и Коломойского
https://www.youtube.com/watch?v=3TTweHm9DaY
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03.09.2021 13:28 Ответить
Намекнули ему
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03.09.2021 13:29 Ответить
Как символично!!!
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 7544
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03.09.2021 13:35 Ответить
Это уже дно или еще нет?
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03.09.2021 13:40 Ответить
НЕТ! для 73% это ниочем не говорит, они еще за мразей разных будут голосовать! *Сами не жили и другим не хрен жить*! Ну или можно трактовать по разному *не жили богато* и тд.
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04.09.2021 01:52 Ответить
то велік подарять то намеки на ЧМТ.......
........... от жалко пацана (Л.П.)
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03.09.2021 13:45 Ответить
Сомневаюсь я однако, что зЕлоху эта книга пригодится...
Лучше бы подарили книгу "Тяжёлая черепная травма"! Если радуется встречи и таким подаркам, то уверен при любой травме черепа, мозг задетым не будет ...
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03.09.2021 14:09 Ответить
Йа пацтулам. Зачот.
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03.09.2021 14:14 Ответить
Как же это символично. Молодцы: и нужное дело реализовали, и с троллингом непрозрачно намекнули...
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03.09.2021 14:18 Ответить
Это уж точно, всё что о зЕлохе думают, в одной книге! Подарок уникальный, ни одному президенту в мире, такое не подарят!
PS: Долбанный стыд... Спасибо 73%!
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03.09.2021 14:27 Ответить
Стыд страшный. Работаю с потенциальными инвесторами - жах. Ладно - зашквары. Эта тварь (точнее, его работодатели) массово организуют рейдерские атаки на хай-тэк предприятия. И что "удивительно" - очень организовано. Но спецы работать с быдлом 90х не хотят и просят помочь вывести предприятия из Украины...
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03.09.2021 23:14 Ответить
Легка черепно мозкова травма, це не його випадок, а ось, різновиди відхилень у розумовому розвитку, було б в акурат.
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03.09.2021 14:34 Ответить
Язык дипломатии...
Даже такой имбицил как ***** и то бы понял на что намёк!
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03.09.2021 14:54 Ответить
Сначала велосипед, потом черепно-мозговая травма! Все логично.
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 8523
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03.09.2021 14:52 Ответить
тут случай намного сложнее
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03.09.2021 15:53 Ответить
)))) Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 1015
Ума Турман рулит. Его песенка про Вову подходит
https://www.youtube.com/watch?v=5IRcJh3HvdA

))) Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 5508
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03.09.2021 16:05 Ответить
Малаццы!)))
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03.09.2021 16:19 Ответить
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 8278
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03.09.2021 16:29 Ответить
Какая же "легкая", если у него с самого детства - ТЯЖЕЛАЯ?!!
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 8722
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03.09.2021 16:38 Ответить
це травма ще при народженнi? мама Рiмма зронила шмарклю на пiдлогу?
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03.09.2021 21:35 Ответить
Тонкий намек на толстые обстоятельства.
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03.09.2021 21:04 Ответить
Бу-га-га-га... "Легкая черепно-мозговая травма"... а нефиг с айкосико-канабисами баловаться - амнезийность в 42 рочки процветать, забывать президента США приглашать в гости... ХЕХ...
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03.09.2021 21:24 Ответить
зря.... там вообще случай неизлечимый....
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03.09.2021 21:26 Ответить
Эстонский велосипед скромно курит за углом.
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03.09.2021 21:41 Ответить
Поведение всей зелёной кодлы слуг кремля уже давно пугает и говорит о неадекватности....С нездоровым на всю голову президентом и шизанутыми топ-чиновниками никто не хочет иметь никаких дел....
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03.09.2021 22:45 Ответить
боба зеленкин не сделает выводы. не даром ему намекнули ... клоун играющий фуем на пианино - президент по приколу, не видящий и не понимающий причинно - следственной связи логической цепочки событий. нет бобочка, ты не Рональд Рейган! твое место на манеже.

Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 8023
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03.09.2021 23:42 Ответить
Это они только Зелю или всю страну так приопустили? Грустно.☹️
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04.09.2021 00:06 Ответить
Это они таких как ты припустили!
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04.09.2021 01:47 Ответить
Книга издана для реабилитации наших контуженных бойцов.
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04.09.2021 10:41 Ответить
Что то мне кажется , что он намек не понял.
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04.09.2021 01:02 Ответить
ПОЗОРИЩЕ!
Таня, ты где? Ла ла ла ты где?)
Ауу)
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04.09.2021 01:46 Ответить
Таня та Бла ла ла сидять у засаді, як партизани.
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04.09.2021 02:37 Ответить
Це нещастя увесь світ тролить, а нам с цим нещастям якось треба жити.
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04.09.2021 02:36 Ответить
Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 1869 В тлі - не легка і не важка.
Просто нема шо травмувать.
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04.09.2021 03:41 Ответить
Скромный диагноз поставили... постеснялись написать врожденное слабоумие.
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04.09.2021 08:24 Ответить
Не.... него тяжёлая....
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04.09.2021 09:08 Ответить
Знакова подія..
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04.09.2021 09:17 Ответить
Це натяк на його стан чи .... погроза ? Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма" - Цензор.НЕТ 695
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04.09.2021 09:21 Ответить
Книгу переводили на украинский и издавали всё-таки для наших ребят на передке.
Хотя вся свита Зеленского почему-то лыбится - они что-то знают ?
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04.09.2021 10:39 Ответить
как хорошо что в Америке мудрый народ, всё видят и понимают кто есть кто
а не такие дебилы как у нас 73%
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04.09.2021 11:50 Ответить
Дебіли...Мислять своїм совковохуторянським форматом, не здогадуючись що там інший абсолютно менталітет i форми спілкування
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04.09.2021 12:45 Ответить
После окончания срока президенства этого дегенерата мы не принимаем никакие отмазки типа легких или тяжелых мозговых травм, диагнозов имбицильность или идиотия и т.п.
Это ***** подсудное 100%.
Так что ждём-с!
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04.09.2021 12:48 Ответить
Виявлена схема розкрадання коштів оборонного бюджету в Міністерстві стратегічних галузей промисловості*
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"
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04.09.2021 14:10 Ответить
я сразу сказал, что эта книга поможет реабилитации украинских воинов.
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04.09.2021 22:14 Ответить
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